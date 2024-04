Zebra potenzia i suoi dispositivi con l’AI Generativa

L’intelligenza artificiale sta trasformando l’operatività aziendale e, per questo, nascono nuove esigenze che devono essere colmate con la giusta tecnologia. Così, Zebra Technologies Corporation, fornitore di soluzioni digitali che consentono alle aziende di collegare in modo intelligente dati, risorse e persone, annuncia la collaborazione con Google Cloud, Android e Qualcomm Technologies, per supportare le imprese nell’offrire ai clienti un’esperienza trasformativa, migliorando la produttività dei dipendenti e fornendo l’accesso a informazioni generate dall’IA. Queste novità sono state presentate in anteprima al Google Cloud Next ’24 a Las Vegas.

La collaborazione ha lo scopo di ridurre il carico cognitivo richiesto agli operatori in prima linea di consentire un migliore processo decisionale just-in-time e rendendo più veloce la fase di formazione e inserimento. Date le crescenti sfide legate alla manodopera e all’aumento dei costi, la necessità dei lavoratori di possedere competenze sempre più vaste e di aumentare la qualità del servizio al cliente, il potenziamento del personale in prima linea è sempre più fondamentale.

L’AI generativa risponde alle esigenze degli operatori

Per questo, gli operatori in prima linea, dal back-office agli addetti del punto vendita, potranno fare affidamento su dispositivi con un’interfaccia compatibile con il linguaggio naturale, in modo da accedere facilmente ad informazioni utili a rispondere a quesiti come “Per quale tipo di cablaggio dovrebbe optare un cliente per un pannello elettrico da 100-watt?” o “Come si deve aprire il negozio?”. Questa funzionalità è resa possibile grazie ad un modello di AI generativa che dispone di una conoscenza specifica del settore, ottenuta attraverso l’elaborazione di dati come le procedure operative standard (SOP), politiche e materiali di formazione per i dipendenti e informazioni sui prodotti.

“Vogliamo spostare le conversazioni riguardo l’AI generativa dal “come” funziona al “cosa” può fare, in modo da creare nuovi metodi di lavoro che migliorino la vita quotidiana delle aziende, dei loro dipendenti e dei loro clienti”, ha dichiarato Tom Bianculli, Chief Technology Officer, Zebra Technologies. “Le attività di pianificazione e quelle operative si stanno sempre più unendo. L’AI generativa accelererà questo processo grazie a modelli accuratamente ottimizzati – basati su esperienze reali – in modo da programmare e automatizzare le attività, rispondere alle richieste e dare raccomandazioni in base al contesto e alla situazione specifica in cui sta operando il lavoratore”.

Dopo aver alimentato il modello di AI generativa con la propria libreria SOP, una catena di supermercati europea – porta come esempio Tom Bianculli – ha sperimentato le funzionalità di AI generativa supportate dai mobile computer Zebra.

“I dipendenti ora hanno nel palmo delle loro mani un ampio volume di conoscenza, basato su politiche, procedure, ed informazioni sui prodotti, accessibile grazie ad un assistente digitale sempre disponibile. Ciò ha permesso loro di ridurre i tempi di acquisizione delle competenze, assicurando la valorizzazione delle best-practices”, ha detto Tom Bianculli. “Questo ha portato a risparmiare tempo, migliorare la qualità delle interazioni con i clienti e ad un processo di formazione più rapido, oltre ad una maggiore autonomia e un miglioramento della soddisfazione dei dipendenti”.

Dispositivi Zebra: tutta la potenza del sistema operativo Android e dei processori Qualcomm

Questi risultati potrebbero presto diventare realtà in tutte le aziende nei settori della vendita al dettaglio, della sanità, dei trasporti e della logistica, grazie ai dispositivi Zebra basati sul sistema operativo Android e alimentati dai processori di Qualcomm Technologies con funzionalità di intelligenza artificiale sul dispositivo.

“Siamo entusiasti della collaborazione con Zebra, volta a offrire un’esperienza trasformativa ai clienti e a migliorare la produttività grazie alle nostre funzionalità avanzate di AI generativa on-device”, ha dichiarato Art Miller, Vice President, Business Development, Qualcomm Technologies. “I nuovi dispostivi Zebra, potenziati dall’AI, miglioreranno il processo decisionale, l’inserimento e la formazione dei dipendenti. Siamo entusiasti di poter offrire queste funzionalità per guidare l’innovazione e creare nuove modalità di lavoro a beneficio delle aziende e dei loro dipendenti.

Alimentata dai modelli Gemini e Gemma open-source di Google, è possibile implementare l’intero range di applicazioni di AI generativa, dalle opzioni on-device a quelle on-premise, cloud e ibride.

“L’AI generativa sta radicalmente cambiando il modo in cui le organizzazioni operano e come clienti e dipendenti interagiscono con le aziende e i brand”, ha dichiarato Rouzbeh Aminpour, Global Retail Solution Engineering Manager, Google Cloud. “Grazie a Google Cloud, Zebra supporterà le aziende di qualsiasi settore a valorizzare il lavoro dei propri dipendenti con migliori strumenti e nuove funzionalità, aumentando la loro produttività”.