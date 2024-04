QCC730: la rivoluzionaria tecnologia WiFi di Qualcomm

Anche quest’anno torna a Norimberga l’Embedded World Exhibition & Conference, una delle più importanti fiere di settore, Qualcomm Technologies, che mette in mostra la sua presenza nell’ecosistema embedded e IoT e si posiziona al centro della trasformazione digitale, accelerando continuamente l’innovazione in tutti i settori. Più di 35 aziende, tra centri di progettazione embedded, distributori e fornitori indipendenti di software, presentano soluzioni basate su processori Qualcomm in segmenti quali la robotica, la produzione, la gestione di asset e flotte, i box AI edge, le soluzioni automotive e altro ancora. E proprio in occasione dell’Embedded World, Qualcomm presenta le aggiunte al proprio portafoglio di prodotti e soluzioni progettate per potenziare i propri clienti nell’ecosistema embedded. La nuova soluzione Wi-Fi Qualcomm QCC730 e la piattaforma Qualcomm RB3 Gen 2 forniscono aggiornamenti fondamentali per abilitare l’intelligenza artificiale sul dispositivo, l’elaborazione ad alte prestazioni e a basso consumo e la connettività per i più recenti prodotti e applicazioni IoT.

Qualcomm QCC730

Qualcomm QCC730 è un sistema Wi-Fi a micro-potenza dirompente per la connettività IoT. Questa innovazione tecnologica consente di ridurre la potenza fino all’88% in meno rispetto alle generazioni precedenti e può rivoluzionare i prodotti nelle applicazioni industriali, commerciali e di consumo alimentate a batteria. Il QCC730 sarà completato da un IDE e da un SDK open-source che supporta l’offloading della connettività cloud per facilitare lo sviluppo. La sua versatilità consente agli sviluppatori di implementare il QCC730 come alternativa ad alte prestazioni alle applicazioni IoT Bluetooth per una progettazione flessibile e una connettività cloud diretta. Qualcomm Technologies offre anche una famiglia di prodotti per la connettività IoT, tra cui QCC711, un SoC tri-core a bassissimo consumo Bluetooth Low Energy e QCC740, una soluzione all-in-one che supporta Thread, Zigbee, Wi-Fi e Bluetooth.

Dichiarazioni

“A complemento delle soluzioni di connettività wireless ad alte prestazioni e a bassa latenza, il SoC Qualcomm QCC730 è una soluzione Wi-Fi microalimentata leader del settore che consente di utilizzare il Wi-Fi per il mondo delle piattaforme IoT alimentate a batteria. Il QCC730 consente ai dispositivi di supportare le funzionalità di rete TCP/IP pur rimanendo vincolati al fattore di forma e al wireless completo, pur rimanendo connessi alle piattaforme Cloud“, ha dichiarato Rahul Patron, group general manager, connectivity, broadband and networking (CBN), Qualcomm Technologies. “Insieme al resto del nostro portafoglio di connettività IoT, questa nuova offerta pone Qualcomm Technologies al centro della prossima generazione di dispositivi smart-home, healthcare, gaming e di altri dispositivi elettronici di consumo alimentati a batteria, e riflette il nostro impegno a utilizzare i nostri decenni di ricerca e sviluppo per essere pionieri di nuove esperienze di consumo per gli utenti“.