Zebra Rewards è sempre più conveniente

Zebra Technologies ha rinnovato e rilanciato il programma Zebra Rewards per i partner di canale, nell’ambito di iniziative più ampie volte a sviluppare l’ecosistema dei partner e a premiare l’eccellenza.

Il programma Zebra Rewards premia i partner e i singoli venditori di canale per i loro straordinari risultati ottenuti in termini di vendite e impegno nel fornire soluzioni ai clienti. Il pluripremiato programma PartnerConnect di Zebra vanta un ecosistema di partner che comprende 10.000 aziende in 100 Paesi a livello globale tra distributori, rivenditori, alliance partner e altri.

Zebra Rewards conferma il focus sui partner Zebra

I partner ottengono punti in base ai successi di vendita e all’impegno nel fornire ai clienti l’intero portfolio hardware di Zebra, che comprende scanner per codici a barre, soluzioni di mobile computing e soluzioni avanzate di tracciamento e identificazione a radiofrequenza (RFID). Inoltre, Zebra ha aggiunto ulteriori soluzioni dalla sua gamma di materiali di consumo certificati, tra cui nastri per codici a barre, ZipShip, braccialetti e supporti RFID, e servizi tra cui Zebra OneCare™ e Zebra Z1.

“Zebra è un’azienda focalizzata sui clienti e sui partner“, ha dichiarato Bill Cate, Vice President, Product Marketing and Ecosystems, Zebra Technologies. “Il nostro rinnovato programma di premi rispecchia la volontà di mantenere la nostra offerta aziendale fresca e innovativa, oltre a contraddistinguerci come un’azienda in grado di valorizzare, comprendere e premiare i nostri partner a supporto della crescita del loro business.”

Rewards è l’ultima di una serie di innovazioni per il canale

Il programma Rewards è l’ultimo di una serie di nuovi lanci di Zebra previsti per il canale, insieme ai nuovi percorsi di specializzazione dei partner per l’implementazione di software-as-a-service, la localizzazione e il tracciamento, la machine vision avanzata, oltre alle nuove specializzazioni nell’ambito dell’automazione robotica, che conta già quasi 40 partner in tutta l’area EMEA e Nord America nel suo primo anno di vita.