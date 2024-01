Al CES Lenovo scatena la creatività e la produttività con l’AI

Al CES 2024, Lenovo ha presentato una gamma completa di oltre 40 nuovi dispositivi e soluzioni basati sull’intelligenza artificiale, promuovendo la visione dell’azienda di AI for All. Gli annunci includono nuovi PC AI per i sub-brand di Lenovo Yoga, ThinkBook, ThinkPad, ThinkCentre e Legion personalizzando l’esperienza di computing sia per i clienti consumer che per le aziende, come mai prima d’ora. Due nuovi prodotti proof-of-concept, un tablet, un’app software, funzionalità AI di Motorola, accessori e altro ancora, completano il nuovo e robusto portafoglio di soluzioni tecnologiche.

Lenovo presenta una nuova generazione di dispositivi consumer che potenziano il processo creativo con l’intelligenza artificiale

Lenovo ha presentato al CES la sua nuova gamma di nuovi dispositivi consumer: una selezione di laptop Yoga AI che potenziano il processo creativo, un tablet per giocare e imparare, laptop IdeaPad progettati per l’utente generico e periferiche per gli ambienti moderni. Inaugurando una nuova era, la gamma di laptop Lenovo Yoga con Microsoft Windows 11 è dotata di Lenovo Yoga Creator Zone, un nuovo software per creatori, artisti e chiunque desideri sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale generativa in modo semplice e privato con la sicurezza necessaria. Lenovo Yoga Creator Zone genera immagini, trasforma descrizioni basate su testo o persino bozze in immagini straordinarie senza istruzioni, codici o configurazioni complesse. Gli utenti digitano semplicemente ciò che vogliono vedere e il sistema crea immediatamente una rappresentazione visiva.

I protagonisti della nuova generazione di laptop Lenovo Yoga sono il Lenovo Yoga Pro 9i (16″, 9) e il Lenovo Yoga 9i 2-in-1 (14″, 9), quest’ultimo viene fornito in bundle con una Lenovo Smart Pen e la sua custodia. Progettati per creatori con alti standard, entrambi i laptop premium sono classificati MIL-STD-810H1 per la durabilità e sono dotati di componenti all’avanguardia, inclusi i più recenti processori Intel Core Ultra che offrono prestazioni incredibilmente veloci; il Lenovo AI Core Chip fisico alimenta le innovative funzionalità AI e le potenti batterie2 offrono una creatività senza sosta. A massimizzare le prestazioni dei processori Lenovo AI Core e Intel Ultra nel Lenovo Yoga Pro 9i (16″, 9) è Lenovo X Power, una soluzione di ottimizzazione basata sull’apprendimento automatico che migliora le attività creative come il rendering 3D e la correzione del colore con una efficace gestione delle prestazioni, della durata della batteria e dell’efficienza di raffreddamento. Entrambi i modelli sono dotati di un tasto Copilot, che fornisce un accesso più rapido all’assistenza AI. Copilot in Windows 11 sfrutta le funzionalità dell’intelligenza artificiale per fornire risposte pertinenti, riepilogare i messaggi di posta elettronica, generare immagini e altro ancora.

A completare la famiglia Lenovo Yoga ci sono altri quattro nuovi laptop, presentati al CES 2024. Per quanto riguarda la portabilità, Lenovo Yoga Slim 7i (14″, 9) è un laptop premium sottile e leggero certificato Intel Evo e dotato di processori Intel Core Ultra e uno schermo OLED WUXGA. Per la creazione di contenuti, Lenovo Yoga Pro 7i (14″,9) e Lenovo Yoga Pro 7 (14″,9) sono laptop configurabili con processori Intel Core Ultra o AMD Ryzen™ fino alla versione 7 8845HS, e GPU per laptop NVIDIA GeForce fino alla versione RTX 4050 con certificazione NVIDIA Studio e display PureSight Pro LCD o OLED 3K.

Lenovo Yoga Book 9i (13″, 9), il cui predecessore è stato il primo laptop OLED a doppio schermo full-size al mondo3, è ora alimentato dai nuovi processori Core Ultra di Intel, un display PureSight OLED 2.8K e una soundbar Bowers & Wilkins rotante. Può anche essere dotato di una varietà di software che migliorano la creatività, tra cui Smart Launcher per raggruppare le app di uso comune per migliorare l’efficienza; tastiera virtuale avanzata per consentire agli utenti di esprimere la propria personalità con le skin; AI per abbellire la scrittura, infine, ma non meno importanti, ci sono i nuovi laptop convertibili Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (16″, 9) e Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14″, 9) che offrono agli autori on-the-go un rapido accesso a strumenti che completano la loro creatività.

Realizzato per l’intrattenimento ma progettato per l’apprendimento, il tablet Lenovo Tab M11 è il dispositivo “me time” ideale per studenti, appassionati di cinema e artisti dello scratch. Dotato di Lenovo Tab Pen, un pratico stilo che offre un’esperienza di scrittura, disegno e scratch senza compromessi, il tablet è precaricato con software premium che migliora l’usabilità: Nebo per convertire la scrittura a mano in testo, MyScript Calculator 2 per risolvere equazioni e funzioni in tempo reale e WPS Office per visualizzare e modificare facilmente i documenti.

I nuovi PC AI Lenovo ThinkBook laptop e ThinkCentre neo desktop portano una nuova ondata di potenza per la produttività e la creatività

Lenovo ha inoltre annunciato al CES 2024 nuovi prodotti ThinkBook, desktop ThinkCentre e accessori per il mercato delle piccole e medie imprese (PMI), con funzionalità innovative, design smart e miglioramenti dei PC basati sull’intelligenza artificiale. Il nuovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid è una soluzione ibrida flessibile con un sistema base laptop e un tablet che possono funzionare in modo indipendente o insieme e passare facilmente da laptop a tablet. La soluzione offre un’innovazione unica fornendo un’esperienza ibrida tra il sistema Windows e Android.

Il ThinkBook 13x Gen 4 è un bellissimo e potente laptop Intel Evo Edition con una durata della batteria fantastica, un tasto Copilot integrato ed è il primo laptop Lenovo a zero emissioni di carbonio per le PMI4. Il ThinkBook 14 i Gen 6+5 è un laptop potente, versatile e intelligente con uno straordinario display 3K da 14,5 pollici e include una porta Graphics Extension (TGX) che supporta il nuovo dock ThinkBook Graphics Extension (TGX)5 che potenzia la gestione dell’alimentazione del PC con AI. Lenovo presenta inoltre il nuovo ThinkBook 16p Gen 5 che unisce potenza ed eleganza e integra il supporto per il nuovo Magic Bay Studio che incorpora una fotocamera 4K6 e altoparlanti integrati. Il ThinkCentre neo Ultra sfrutta la tecnologia più recente per offrire una nuova generazione di PC AI con formato ultraridotto, mentre il desktop all-in-one ThinkCentre neo 50a Gen 5 sarà disponibile nei formati da 24 e 27 pollici. I laptop Lenovo ThinkBook, i desktop ThinkCentre neo e Magic Bay Studio sono le più recenti soluzioni innovative di Lenovo per le PMI.

Nei mesi scorsi, al Lenovo Tech World 2023, Lenovo ha presentato un esempio di soluzione di assistente personale AI per PC AI come parte della sua visione AI for All. Nell’ambito della soluzione Lenovo AI Now, Lenovo sta continuando lo sviluppo di una soluzione AI personalizzata progettata per consentire l’interazione dell’utente finale con la tastiera e attraverso il linguaggio naturale. Con il nome provvisorio Lenovo AI Now Personal Assistant, la feature offre esperienze interattive personalizzate basate sulla knowledge base del dispositivo dell’utente. L’assistente AI semplifica i flussi di lavoro e migliora la collaborazione in modo più personale e coinvolgente. Utilizzando il linguaggio naturale, gli utenti saranno in grado di controllare e modificare impostazioni comuni come visualizzazione o prestazioni, cercare e riepilogare e-mail e documenti, creare inviti a riunioni e unire fotocamera live e avatar durante le videoconferenze. Lenovo AI Now Personal Assistant sarà lanciato nella prima metà del 2024 in Cina.

Inoltre, Lenovo presenta al CES due esclusivi dispositivi Proof-of-Concept (POC). Il Mechanical Energy Harvesting Combo è un prodotto che utilizza il movimento meccanico e l’irradiazione solare per alimentare un mouse e una tastiera, eliminando la necessità di una ricarica esterna. Il mouse e la tastiera sono progettati ergonomicamente per offrire comfort all’utente. Il prodotto supporta inoltre le modalità di connessione Bluetooth® e wireless 2.4G, garantendo una facile connettività con più dispositivi. Questo prototipo è una soluzione innovativa che persegue l’impegno di Lenovo di sviluppare soluzioni sempre più sostenibili.

Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 SPE è un POC rivoluzionario e innovativo che offre prestazioni potenti, un aspetto unico e incontra la tendenza di personalizzare la cover del proprio PC. Attraverso algoritmi hardware e software di Lenovo e sfruttando la tecnologia E Ink Prism, gli utenti possono personalizzare la cover esterna scegliendo tra vari modelli, creando un aspetto unico del notebook. Questo concetto supporta fino a mille immagini diverse, consentendo agli utenti di esprimere la propria personalità e creatività. Grazie alla tecnologia a bassissimo consumo E Ink e al design Lenovo del sistema, la cover superiore cambia colore ma non influisce sulla durata della batteria: anche quando il sistema è spento, il coperchio superiore può continuare a cambiare. Lenovo mostrerà al CES 2024 quattro modelli diversi, tra cui due schemi colorati, un orologio dinamico e uno di interazione multisistema, per mostrare alcune tra le diverse preferenze possibili tra quelli disponibili per l’utente.

Lenovo sblocca nuove esperienze con i PC IA, presentati i nuovi laptop ThinkPad e IdeaPad dotati di processori Intel Core Ultra

Lenovo ha presentato nuovi laptop per clienti aziendali e consumer progettati per sbloccare nuove esperienze di intelligenza artificiale e aumentare produttività, creatività ed efficienza. I nuovi Lenovo ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-in-1 e IdeaPad Pro 5i sono laptop Intel Evo basati sui più recenti processori Intel Core Ultra e Windows 11 che offrono efficienza energetica, prestazioni ed esperienze ottimali. Il supporto dedicato per l’intelligenza artificiale aiuta gli utenti ad abbracciare le nuove esperienze e migliorare l’efficienza nel lavoro e nel tempo libero, comprese le funzionalità abilitate da Copilot in Windows. Che si tratti di lavoro o di piacere, questi laptop Lenovo sono tra i primi a guidare una rivoluzione dei PC AI che cambierà radicalmente il modo in cui le persone creano, collaborano e interagiscono con i PC. Progettati per offrire agli utenti l’esperienza PC più completa di sempre, i nuovi ThinkPad X1 e IdeaPad Pro 5i aiuteranno gli utenti a scoprire una nuova generazione di elaborazione AI.

Proprio come la prossima generazione di laptop aziendali, il monitor Lenovo ThinkVision™ 27 3D è ora disponibile e pronto per aumentare la produttività e l’efficienza. Il monitor 3D presenta ora una versione dell’interfaccia utente ancora più intuitiva e interattiva di 3D Explorer, aprendo ai creatori il mondo 3D e può essere utilizzata anche in 2D. Inoltre, il monitor è ora dotato di un maggiore supporto software attraverso applicazioni proprietarie, tra cui Design Engine, che elimina la necessità di plug-in individuali per fornire una vera esperienza di progettazione ibrida interdimensionale. Gli utenti possono ora progettare in 2D e visualizzare in 3D, oppure utilizzare il convertitore da 2D a 3D, consentendo la conversione di immagini, video e contenuti da 2D a 3D in tempo reale. Con l’intelligenza artificiale, i contenuti 2D ad alta risoluzione con frequenza di aggiornamento elevata si trasformano istantaneamente in contenuti 3D vividi con una ricostruzione spaziale precisa, indipendentemente da quanto complessi possano essere le immagini, e il tutto senza richiedere ulteriore alimentazione o aggiornamenti del sistema.

L’ecosistema gaming Lenovo Legion che sfida i giocatori a raggiungere l’impossibile

Il nuovo ecosistema gaming di Lenovo ha debuttato al CES 2024 con PC, periferiche, software e servizi basati su Microsoft Windows 11: offrono potenza, termiche, grafica, e una serie di vantaggi basati sull’intelligenza artificiale e la libertà di creare il sistema di gioco definitivo. Il nuovo portafoglio di PC include i seguenti nuovi laptop e tower gaming Lenovo Legion da 16 pollici di nona generazione:

Lenovo Legion 7i (16”, 9), Lenovo Legion 5i (16”, 9) e Lenovo Legion Slim 5 (16”, 9) per i giocatori che necessitano di un laptop in grado di gestire i titoli di gioco preferiti così come le app STEM.

Lenovo Legion 9i (16”, 9) è per coloro che richiedono il meglio per le sessioni di gioco e la creazione di contenuti.

Lenovo Legion Pro 7i (16”, 9) e Lenovo Legion Pro 5i (16”, 9) sono progettati per i giocatori che necessitano del massimo in termini di FPS, stile e display.

Legion Tower 7i e Legion Tower 5i sono per coloro che necessitano della potenza extra di un PC tower da gaming di alto livello.

Un’altra novità di quest’anno sono i laptop Lenovo LOQ 15IRX9, Lenovo LOQ 15IAX9I, Lenovo LOQ 15IAX9 e Lenovo LOQ 15AHP9 e Lenovo LOQ Tower 17IRR9 per i gamer che vogliono iniziare a fare sul serio. Nuovi accessori, come il mouse da gioco RGB wireless Lenovo Legion M410 e la mini-tastiera Legion K510 Pro, insieme a una nuova app software per PC Lenovo AvatarMaster completano l’ecosistema aggiornato.

Al centro di questa nuova linea di giochi c’è la famiglia di chip AI hardware proprietari di Lenovo, chiamati LA AI chips, e i vantaggi che apportano ai laptop da gioco Lenovo Legion e Lenovo LOQ. Introdotti per la prima volta allo scorso CES, i chip LA AI di quest’anno sono più potenti che mai, consentendo ai laptop Lenovo Legion e Lenovo LOQ di raggiungere FPS ancora più elevati, maggiore efficienza energetica e altro ancora. E con una selezione di laptop da gioco, tower, monitor, accessori e persino il portatile Lenovo Legion Go annunciato allo scorso IFA, il nuovo ecosistema di gioco Lenovo consente ai giocatori di scegliere l’esatta configurazione di cui hanno bisogno per ambire a raggiungere l’”impossibile”.

Per portare l’esperienza di streaming e collaborazione a un nuovo livello, alcuni sistemi Lenovo Legion,7 inclusi Legion 7i (16”, 9) e Legion 5i (16”, 9) sono ora dotati di AvatarMaster. Una nuova app basata sull’intelligenza artificiale che trasforma i profili degli utenti in un avatar digitale 3D, con funzionalità di personalizzazione complete dall’aspetto e dalle caratteristiche del viso fino all’abbigliamento e agli accessori. Dopo aver creato e personalizzato i propri avatar, gli utenti possono animare e trasmettere in streaming una versione digitale di sé stessi durante videoconferenze, sessioni di gioco e su più piattaforme.

Motorola presenta le nuove funzionalità MotoTalk con intelligenza artificiale per incrementare la produttività nei team retail

Motorola ha introdotto nuove funzionalità AI disponibili su MotoTalk, una piattaforma di produttività aziendale per PC e dispositivi mobili che consente ai clienti aziendali di creare e gestire attività e giornate lavorative dei propri team. Con le nuove funzionalità, è possibile utilizzare il riconoscimento delle immagini o la pianificazione del percorso per ottimizzare le attività quotidiane.

Con la funzione “Image Recognition”, i team sul campo possono identificare e contare la quantità di qualsiasi prodotto sugli scaffali, raccogliere informazioni sui prezzi e accedere ai report sulle giacenze in ciascun negozio, garantendo la conformità del merchandising. Sfruttando l’intelligenza artificiale, lo strumento ottimizza anche i circuiti di vendita, massimizzando l’efficienza in termini di distanza, tempo e opportunità di vendita. Questa funzionalità consente la generazione in pochi minuti di diversi itinerari per team di vendita e organizza anche le presenze e le prestazioni dei dipendenti nei negozi, migliorando l’efficienza per gli utenti MotoTalk.

Soluzioni di tecnologia assistiva basate sull’intelligenza artificiale

Lenovo ha collaborato nello sviluppo di soluzioni di accessibilità presentate dalla Scott-Morgan Foundation al CES. Le nuove tecnologie, volte a dare potere alle persone con disabilità gravi, includono: un avatar AI iperrealistico sviluppato con DeepBrain AI per preservare la personalità e il potere della comunicazione; un modello LLM (Large Language Model) personale e on-device per il testo predittivo creato dall’AI Innovation Center di Lenovo; hardware di tracciamento oculare testato su dispositivi Lenovo; e una piattaforma di input multimodale integrata, ottimizzata per l’intelligenza artificiale. La tecnologia assistiva pionieristica è al centro della continua sponsorizzazione e collaborazione di Lenovo con la Fondazione Scott-Morgan e dell’impegno a fornire una tecnologia più intelligente per tutti.