Altoparlanti portatili: TP Vision lancia AOC

TP Vision ha annunciato che collaborerà con la consociata AOC del Gruppo TPV per lanciare una gamma di altoparlanti portatili.

L’azienda responsabile della progettazione, della produzione, della vendita e del marketing dei TV e dei prodotti audio a marchio Philips lancerà, dunque, prodotti audio a marchio AOC per portare audio stereo, connettività e sostenibilità all’avanguardia sul mercato.

Altoparlanti portatili destinati a un pubblico specificatamente giovane

L’attività si concentrerà inizialmente sul segmento in rapida crescita dell’audio portatile, con l’introduzione di tre speaker portatili che offrono ciascuno un suono stereo particolarmente ampio e autentico da un unico impianto. L’attività si concentrerà anche sul tema della musica e della danza “on-the-go” per raggiungere il pubblico più giovane.

AOC è specializzato nella tecnologia dei display ed è già uno dei marchi di monitor di maggior successo al mondo riscuotendo successo nella vendita di prodotti nel settore dei giochi. Come? Grazie alla popolarità della gamma di display dedicati al gaming AGON by AOC dell’azienda, che attualmente occupa la posizione numero 1 al mondo per i monitor da gaming.

Esperienza AOC in tutti e tre i nuovi altoparlanti portatili

La nuova gamma AOC si concentrerà inizialmente su tre altoparlanti portatili – il compatto AOC Speaker O1, la versione più grande AOC Speaker O2 e il modello party AOC Speaker O3, ciascuno dei quali ha potuto avvalersi della comprovata esperienza dei team TP Vision nel design, nella qualità del suono, nell’ingegneria di prodotto e nella produzione, elementi che si combinano per consentire un rapido processo di sviluppo.

Una parte fondamentale dell’esperienza AOC con tutti e tre i diffusori è quella di offrire prestazioni sonore superiori, con bassi profondi e un’immagine stereo extra ampia e autentica, oltre a connettività e condivisione avanzate, tra cui il passaggio istantaneo tra i dispositivi collegati e la multi-connessione fino a 100 diffusori.

Anche la sostenibilità sarà un tratto distintivo di tutti i prodotti AOC Sound. I primi tre diffusori sono particolarmente robusti e ognuno di essi è garantito per offrire prestazioni e proprietà di lunga durata, oltre a presentare una percentuale di materiali riciclati tra le più alte attualmente disponibili nella loro costruzione.

Esposizione di primo piano durante gli eventi Red Bull

Per celebrare il lancio dei primi prodotti AOC Sound, i nuovi altoparlanti avranno un ruolo da protagonisti nell’ambito della partnership globale di AOC con i concorsi “Red Bull Dance Your Style” e “Red Bull BC One”, con un’esposizione di primo piano durante gli eventi e le attivazioni durante gli eventi in tutto il mondo.

In base alle abitudini e alle preferenze di acquisto del pubblico target, i nuovi prodotti AOC Sound saranno disponibili esclusivamente attraverso i canali digitali, tra cui AOC.com.