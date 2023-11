AMD lancia la scheda grafica per workstation Radeon PRO W7700

AMD ha annunciato AMD Radeon PRO W7700, la più potente scheda grafica per workstation professionali a un prezzo inferiore i 1,000$1, in grado di offrire una combinazione ideale di affidabilità, stabilità e rapporto prezzo/prestazioni per la creazione di contenuti, applicazioni CAD e AI.

La nuova scheda grafica per workstation è progettata per rispondere alle mutevoli esigenze dei flussi di lavoro professionali, tra cui progetti sempre più complessi generati al computer, continua crescita dello sviluppo di effetti visivi e animazioni, aumento globale del settore edile e incremento esplosivo delle applicazioni di intelligenza artificiale avanzate. La scheda grafica AMD Radeon PRO W7700 libera la creatività dei professionisti grazie a prestazioni eccezionali, immagini sbalorditive e funzionalità pronte per il futuro.

“Abbiamo costruito e ottimizzato le schede grafiche AMD Radeon PRO W7700 per creare esperienze grafiche premium per le workstation, consentendo ai nostri clienti di incrementare innovazione e produttività”, dichiara Dan Wood, Corporate Vice President, Radeon Product Management di AMD.

Liberare innovazione e creatività

La scheda grafica per workstation AMD Radeon PRO W7700 è ideale per le crescenti esigenze dei settori creativi, tra cui Media & Entertainment, Design & Manufacturing e Architecture, Engineering & Construction. I 16 GB di VRAM ad alta velocità consentono ad artisti 3D evideo editor di lavorare con modelli e texture a risoluzione più elevata e di realizzare effetti ancora più complessi. Abilita inoltre lo scambio di dati tra le applicazioni, permettendo agli utenti di lavorare in multitasking tra editing, compositing e ritocco al fine di rispettare le scadenze dei progetti.

Inoltre, grazie al supporto per DisplayPort 2.1, i video editor potranno beneficiare di spazi di colore più intensi e della possibilità di sfruttare le più alte risoluzioni di visualizzazione disponibili. La nuova scheda grafica supporta anche i codec più recenti con funzionalità di codifica/decodifica AV12 e video AI-enhanced in tempi rapidissimi che semplificano e accelerano la produzione video.

CAD e progettazione di nuova generazione

Basata sull’architettura AMD RDNA 3 ad alte prestazioni ed efficienza energetica, la scheda grafica per workstation Radeon PRO W7700 offre un rapporto prezzo/prestazioni fino a 1,7 volte migliore rispetto alla concorrenza.

La nuova scheda grafica offre inoltre prestazioni fino al 52% superiori in SOLIDWORKS4, fino al 24% in più in Creo5 e fino al 37% in più in CATIA6 rispetto alle soluzioni della concorrenza, consentendo agli architetti di dare vita alle loro idee di hotel, edifici per uffici e altre strutture, creando rendering fotorealistici e walkthrough coinvolgenti. Le tecnologie DisplayPort 2.1 e AMD Radiance Display Engine offrono inoltre risoluzioni straordinarie e una profondità di colore vibrante per la visualizzazione dei progetti su un massimo di quattro display.

“La grande collaborazione tra AMD e ACCA prosegue da cinque anni. I clienti del settore dell’architettura hanno beneficiato della combinazione di AMD Radeon ProRender presente nella nostra applicazione BIM ACCA Edificius, grazie all’integrazione di HIP”, spiega Guido Cianciulli, fondatore e CEO di ACCA Software. “Siamo entusiasti che i clienti di ACCA Edificius possano beneficiare della nuova grafica per workstation AMD Radeon PRO serie W7000 che offre un maggiore fotorealismo e una migliore potenza di rendering delle immagini, oltre al supporto per display ad altissime prestazioni”.