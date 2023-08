AMD annuncia Radeon PRO W7600 & W7500

AMD ha annunciato due novità nella gamma AMD Radeon PRO W7000 Series: le schede grafiche per workstation Radeon PRO W7600 e Radeon PRO W7500. Le nuove schede grafiche della società sono progettate per affrontare i carichi di lavoro mainstream in diversi settori professionali, tra cui Media & Entertainment, Design & Manufacturing, Architecture, Engineering & Construction.

Le nuove schede utilizzano la rivoluzionaria tecnologia AMD RDNA 3 e sono ottimizzate per offrire performance eccezionali, stabilità straordinaria e notevole efficienza. Dotate di 8 GB di memoria GDDR6 ad alta velocità per supportare con facilità le attività ad alta intensità di dati e consentire rendering raytracing con incredibili dettagli e realismo, le schede offrono una serie di funzionalità principali, tra cui:

– Dispone di unità di calcolo riprogettate, acceleratori raytracing e AI unificati, tecnologia AMD Infinity Cache di seconda generazione e tecnologia raytracing di seconda generazione. Offre inoltre ottimizzazioni per i flussi di lavoro AEC, D&M e M&E per la modellazione 3D, l’animazione, il rendering, l’editing video e il multitasking generale. Dedicated AI Acceleration – Le nuove instruction AI e l’aumento del throughput AI offrono performance 2 volte superiori rispetto alla precedente generazione dell’architettura RDNA 2.

– Le nuove instruction AI e l’aumento del throughput AI offrono performance 2 volte superiori rispetto alla precedente generazione dell’architettura RDNA 2. AMD Radiance Display Engine with DisplayPort 2.1 – Con supporto colore HDR a 12 bit e oltre 68 miliardi di colori, gli output di visualizzazione supportano display di nuova generazione e opzioni di configurazione multi-monitor, creando un ambiente visivo ultra-immersivo.

– Con supporto colore HDR a 12 bit e oltre 68 miliardi di colori, gli output di visualizzazione supportano display di nuova generazione e opzioni di configurazione multi-monitor, creando un ambiente visivo ultra-immersivo. Optimized Driver Performance and Professional Application Certification – AMD continua a collaborare con i principali vendor di applicazioni software professionali per un programma completo di certificazione delle applicazioni e per garantire che le schede grafiche AMD Radeon PRO siano realizzate per ambienti impegnativi, 24/7, e testate per raggiungere standard eccezionali.