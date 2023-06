ASUS ROG Ally disponibile all’acquisto in Italia

Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità in Italia di ROG Ally, la nuova console portatile per videogiochi basata su Windows 11.

La console ROG Ally è dotata di un nuovissimo APU della Ryzen Z1 Series di AMD. Costruito sull’architettura Zen 4 con grafica RDNA 3, il chip Ryzen Z1 Extreme compete con le prestazioni di gioco delle console domestiche grazie a 8 core, 16 thread e 8,6 teraflop di potenza grafica. La console è inoltre dotata di 16 GB di memoria LPDDR5 6400 MHz ad alta velocità, 512 GB di memoria PCIe Gen 4 e uno slot per schede microSD UHS-II per espandere ulteriormente la sua capacità di archiviazione.

Grazie al pannello Full HD (1080p) a 120 Hz con supporto FreeSync Premium, i giocatori potranno godere della massima chiarezza di movimento nei giochi più veloci, senza interruzioni e bug in caso di calo degli FPS. Il display di ROG Ally ha anche una luminosità massima di 500 nits, che consente ai giocatori di seguire facilmente l’azione in ambienti più difficili come quelli all’aperto. Inoltre, questo display touchscreen permette di navigare senza problemi nel desktop Windows 11 per modificare le impostazioni o installare il gioco successivo.

La console ROG Ally viene fornita in bundle con un codice Xbox Game Pass Ultimate gratuito di 3 mesi, che offre ai giocatori l’accesso immediato alla libreria di giochi di Microsoft nel momento in cui viene aperta la macchina.

La nuova ROG Ally in pochi punti:

Giochi AAA nel palmo di una mano: Un hardware di nuova generazione che offre un’esperienza portatile imbattibile

Specifiche mostruose al giusto prezzo: Giocare in solitaria o in compagnia in un unico dispositivo a soli 799€.

Gioca a tutti i tuoi giochi preferiti: supporta qualsiasi titolo Windows come Steam, Epic, Xbox Game Pass e molti altri ancora.

Republic of Gamers (ROG) è il brand di ASUS focalizzato sullo sviluppo delle soluzioni, hardware e software, più evolute per il gaming. Creato nel 2006, il marchio ROG offre una gamma completa di prodotti innovativi, universalmente riconosciuti ed apprezzati per prestazioni e qualità costruttiva, tra cui schede madri, schede grafiche, notebook, desktop, monitor, soluzioni audio, router e periferiche di gioco. ROG partecipa e sponsorizza i principali eventi gaming a livello internazionale.