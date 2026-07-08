ASUSTOR rsync: backup più efficienti e sicuri grazie alle tecnologie aperte

La crescente complessità delle infrastrutture digitali, unita all’aumento del volume delle informazioni e alla sempre maggior diffusione di minacce informatiche come il ransomware, ha reso il tema del backup più attuale che mai per ogni tipologia di utenza, dai privati ai professionisti fino alle imprese di ogni dimensione.

In questo scenario, ASUSTOR ribadisce il proprio orientamento verso l’utilizzo e il supporto di tecnologie aperte e consolidate, che garantiscano interoperabilità, affidabilità e continuità operativa nel tempo.

Tra queste, rsync continua a rappresentare un punto di riferimento nel campo della sincronizzazione e del backup dei dati. Si tratta di una tecnologia ampiamente diffusa negli ambienti Unix e Linux, apprezzata per la sua efficienza nel trasferimento incrementale dei file e per la capacità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse di rete e di storage.

Uno dei principali vantaggi di rsync è la possibilità di trasferire esclusivamente le modifiche intervenute sui file, riducendo in modo significativo tempi e traffico dati rispetto a una copia completa, rendendolo particolarmente adatto a scenari di backup ricorrente, sia in ambito domestico, sia professionale.

Nel caso di un archivio di grandi dimensioni, come una cartella di progetti o un database di documenti, ad esempio, la modifica di un singolo file o anche solo di una sua piccola parte non richiede la riscrittura dell’intero archivio. Rsync, infatti, identifica le differenze e trasferisce esclusivamente i dati modificati, che possono rappresentare anche una frazione minima rispetto alla dimensione complessiva del contenuto, consentendo di ridurre drasticamente l’utilizzo della banda e il tempo necessario per completare il backup.

Allo stesso tempo, rsync consente una significativa flessibilità di utilizzo, potendo operare su sistemi locali o remoti attraverso connessioni sicure, e integrandosi facilmente con strategie di backup più ampie, come ad esempio quella 3-2-1.

Nello specifico, i NAS ASUSTOR integrano il supporto rsync all’interno del sistema operativo ADM, consentendo agli utenti di configurare facilmente processi di backup verso dispositivi compatibili, server remoti o altri NAS, permettendo di costruire scenari di protezione dei dati flessibili, scalabili e coerenti con le esigenze delle moderne infrastrutture distribuite.

Con questa scelta, ASUSTOR rafforza il proprio impegno nel supportare standard aperti e tecnologie consolidate, offrendo agli utenti strumenti affidabili per la gestione e la protezione in modo efficace del proprio patrimonio digitale.