L’autunno di Canon si apre con 4 nuove stampanti

È un autunno ricco di novità quello che ha in mente Canon. La società ha, infatti, annunciato il lancio di quattro nuove stampanti all’avanguardia che quest’autunno andranno a unirsi alla gamma già esistente.

I nuovi modelli sono stati progettati per rispondere alle esigenze di diversi tipi di pubblico, puntando a offrire prestazioni di alto livello, qualità di stampa superiore e massima praticità.

Canon PIXMA TS8750, una stampante fotografica a sei inchiostri, di elevata qualità e dotata di una serie di funzioni intelligenti, è il dispositivo perfetto per stampare i ricordi direttamente a casa propria. Dalle molteplici opzioni di connessione, che consentono di stampare direttamente da smartphone, tablet e laptop senza alcuna difficoltà, alle stampe ad alta risoluzione e funzionalità intuitive, questa stampante è un’eccellente soluzione 3 in 1 per i progetti creativi in famiglia. Per ampliare le possibilità creative, l’app Canon Print è stata migliorata in modo da rendere le normali attività di stampa e la manutenzione di

routine ancora più semplici.

In autunno arriva anche la risposta Canon alla crescente diffusione del lavoro ibrido

GX1050 è la nuova stampante entry-level della gamma MAXIFY che assicura la perfetta integrazione tra casa e ufficio. Di dimensioni compatte e progettata per inserirsi facilmente nella normale routine d’ufficio, questa stampante MegaTank 3 in 1 supporta la stampa intuitiva di elevati volumi di documenti grazie a una capacità carta di 250 fogli. MAXIFY GX2050, il modello 4 in 1, è dotata di un’unità ADF aggiuntiva da 35 fogli per la gestione di documenti multipagina. È inoltre pronta a inviare e ricevere fax da qualsiasi ambiente di lavoro domestico.

Destinata alle aziende in diversi settori, Canon MAXIFY GX5550 è, invece, una stampante professionale che offre prestazioni di alto livello a costi di gestione ridotti. Con funzionalità di gestione dei supporti, una capacità carta di 600 fogli, un touchscreen a colori da 2,7″ e una barra LED di stato, questo strumento gestisce elevati volumi di stampa mantenendo inalterata la qualità. Grazie ad avanzate funzioni di sicurezza, MAXIFY GX5550 garantisce la protezione dei documenti sensibili. Il tutto dimostrandosi una scelta affidabile ed economica per settori come vendita al dettaglio, logistica e farmacia.

Ai clienti di Canon gli strumenti di stampa di cui hanno bisogno

Leonardo Salati, Product Business Developer di Canon Italia, dichiara: “Siamo felici di ampliare ulteriormente la nostra gamma, offrendo esperienze di stampa di altissimo livello sia agli utenti domestici sia alle aziende. Speriamo che i nuovi modelli in arrivo in autunno mostrino il nostro impegno per l’innovazione e l’attenzione al cliente, offrendo ai nostri utenti gli strumenti di stampa di cui hanno bisogno, con il massimo comfort e praticità, e un ottimo rapporto prezzo/prestazioni“.

Questi modelli aggiuntivi saranno disponibili in autunno (PIXMA TS8750 a settembre, seguita da MAXIFY GX5550 e MAXIFY GX1050/ GX2050 a ottobre), insieme alle nuove stampanti di punta, Canon PIXMA TS7650i e TS7750i.