Cambium RV22: il nuovo router Wi-Fi 6 Mesh

Cambium Networks ha annunciato la distribuzione della soluzione RV22 Wi-Fi 6 Home Mesh Router, composta da un nuovo router Wi-Fi 6, da flussi di lavoro cloud progettati per ridurre la complessità, da una Customer Premise Equipment (CPE) brandizzabile e da un’applicazione dedicata per gli abbonati, che fornisce i dati sulle prestazioni e gli strumenti di auto-assistenza gestiti dall’utente stesso. Il router RV22 funziona come parte della piattaforma ONE Network di Cambium, consentendo esperienze Wi-Fi eccezionali e richiedendo meno risorse e personale IT da parte del service provider o del responsabile IT aziendale. La connettività completa end-to-end, dall’infrastruttura a banda larga sino all’accesso Wi-Fi, è facilmente gestibile da una postazione centrale grazie alla gestione cloud cnMaestro™.



Talor Green, Senior Network Engineer di Primo , provider neozelandese, ha dichiarato: “Mi piacciono molto questi nuovi dispositivi. I test che abbiamo realizzato mostrano velocità elevatissime ed il roaming ha funzionato in maniera perfetta. Inoltre, Cambium RV22 ha un design pulito del router con una soluzione semplice per aggiungere il proprio marchio in una posizione di rilievo. Questo ci offre una nuova opportunità di rappresentare veramente noi stessi su un CPE che offre l’esperienza di navigazione senza problemi che i nostri clienti cercano”.



“Cambium RV22 Wi-Fi 6 Home Mesh Router è dotato di un’antenna unica ad alta efficienza, progettata per fornire una migliore copertura e un elevato throughput a distanza”, sottolinea Daran Hermans, Product Line Manager, Enterprise Wi-Fi di Cambium Networks. “Quando si parla di streaming multimediale, di dispositivi IoT connessi o di reti mesh, tutto inizia con un’ottima antenna, ed è esattamente ciò di cui è dotato l’RV22″: è più facile supportare flussi video HD, navigazione web e telecamere di sicurezza sullo stesso sistema”.



Il router si integra perfettamente con il sistema di gestione cnMaestro di Cambium Networks, con l’infrastruttura in fibra dell’ultimo miglio, con i prodotti wireless fissi punto-punto e punto-multipunto e dispone di coordinamento automatico delle frequenze, filtraggio dei contenuti, orari di riposo dei dispositivi, rete per gli ospiti e strumenti utili per ottimizzare l’esperienza Wi-Fi. Sia l’hardware RV22 che l’applicazione dedicata agli utenti possono essere brandizzati per supportare e promuovere l’attività del service provider.



La soluzione home mesh router Cambium RV22 Wi-Fi 6 offre vantaggi significativi:



– Copertura Wi-Fi e velocità elevatissime, progettate per ridurre al minimo i costi delle apparecchiature e la complessità dell’installazione.

– Un singolo RV22 copre facilmente una superficie di quasi 300 metri quadrati.

– Riduzione dei tempi di risoluzione dei problemi e di riparazione e riduzione degli interventi sul campo.

– cnMaestro semplifica la configurazione e il provisioning e consente al service provider di creare un servizio personalizzato.

– L’app per gli utenti offre dati precisi e utili strumenti di gestione.