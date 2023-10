Catturare e conservare ancora di più con WD

Catturare e conservare è il vostro obiettivo principale?

Western Digital annuncia nuove soluzioni all’interno del pluripremiato portfolio di prodotti a marchio SanDisk, progettate per soddisfare le esigenze dei consumatori. Esigenze di avere a disposizione uno spazio di archiviazione maggiore sia a casa che in viaggio. In uno scenario attuale dove la maggior parte dei ricordi e delle esperienze sono digitali, resta immutata la necessità di avere più spazio a disposizione. Che si tratti di documentare i primi passi del proprio bambino, di condurre ricerche sulla fauna selvatica o di eseguire il backup di una libreria musicale selezionata, le nuove soluzioni SanDisk sono progettate per catturare e conservare tutti i momenti più importanti.

Catturare e conservare in maniera affidabile

“Siamo consapevoli che le esigenze di archiviazione delle persone si evolvono continuamente, dalle foto, i video e i file personali ai contenuti professionali. E questo ci spinge a ridefinire i limiti del possibile“, afferma Susan Park, Vice President, Consumer Solutions, Western Digital. “Il nostro obiettivo è quello di continuare a creare soluzioni affidabili e facili da usare. Soluzioni su cui le persone possono contare oggi, ma anche in futuro. E ci auguriamo che i prodotti che stiamo presentando ispirino le persone a continuare a creare“.

Per questo la nuova e ricca gamma di soluzioni SanDisk consente di rispondere alle crescenti esigenze di archiviazione di tutti:

Schede Ultra microSD UHS-I da 1,5 TB – La scheda ad alta capacità più veloce al mondo

Ideale per i dispositivi Android, i Chromebook e i PC portatili Windows, la nuova scheda microSD da 1,5 TB offre uno spazio enorme dove conservare i file più importanti.

Superare i precedenti limiti. La scheda microSD UHS-I da 1,5 TB più veloce al mondo, con velocità di trasferimento fino a 150 MB/s in lettura se abbinata a un lettore di schede microSD SanDisk MobileMate USB 3.0.

La scheda microSD UHS-I da 1,5 TB più veloce al mondo, con velocità di trasferimento fino a 150 MB/s in lettura se abbinata a un lettore di schede microSD SanDisk MobileMate USB 3.0. Ampia compatibilità : offre la possibilità di espandere immediatamente lo spazio di archiviazione dei dispositivi host che supportano le schede microSD UHS-I.

: offre la possibilità di espandere immediatamente lo spazio di archiviazione dei dispositivi host che supportano le schede microSD UHS-I. Disponibilità: le nuove schede da 1,5 TB sono già disponibili con un prezzo di vendita suggerito di 178,99 € e sono coperte da una garanzia limitata di 10 anni.

Scheda PRO-CINEMA CFexpress Type B – Scheda di memoria di qualità per la produzione

Le schede SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B offrono le prestazioni necessarie a livello professionale per realizzare filmati cinematografici di altissima qualità.

Prestazioni di qualità cinematografica. Con una velocità di scrittura minima sostenuta di 1.400 MB/s, la scheda SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B consente di acquisire video 8K di qualità cinematografica senza perdere fotogrammi.

Con una velocità di scrittura minima sostenuta di 1.400 MB/s, la scheda SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B consente di acquisire video 8K di qualità cinematografica senza perdere fotogrammi. Custodia resistente. Resiste a cadute da 1 metro e a forze fino a 50 newton 3 (11,2 libbre) per proteggere filmati e video preziosi.

Resiste a cadute da 1 metro e a forze fino a 50 newton (11,2 libbre) per proteggere filmati e video preziosi. Compatibile con PRO-READER e PRO-DOCK 4. Se abbinata al SanDisk Professional PRO-READER CFexpress e ai dispositivi PRO-DOCK 4 (venduti separatamente) è possibile beneficiare di un offload scalabile e simultaneo.

Se abbinata al SanDisk Professional PRO-READER CFexpress e ai dispositivi PRO-DOCK 4 (venduti separatamente) è possibile beneficiare di un offload scalabile e simultaneo. Disponibilità. Disponibile fin da subito per acquisto. Il prezzo suggerito di vendita parte da 471,99 € per 320GB con garanzia limitata a vita.

Un’offerta aggiornata di chiavette USB SanDisk: catturare e conservare con nuovi e vivaci colori

Queste nuove unità flash USB consentono catturare e conservare un numero ancora maggiore di foto e di accedervi da tutti i dispositivi senza ridurre la velocità.

Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C. Unità flash 2-in-1 interamente in metallo con connettori reversibili USB Type-C e Type-A, disponibile nei colori oro (128GB-512GB) e argento. Backup automatico delle foto grazie all’applicazione SanDisk Memory Zone. Disponibile fino a 1 TB, questa unità è dotata di USB 3.2 Gen 1 ad alte prestazioni per trasferimenti di file senza interruzioni. Disponibilità. La nuova colorazione oro sarà disponibile per la vendita a partire dalla stagione invernale.

Unità flash 2-in-1 interamente in metallo con connettori reversibili USB Type-C e Type-A, disponibile nei colori oro (128GB-512GB) e argento. Backup automatico delle foto grazie all’applicazione SanDisk Memory Zone. Disponibile fino a 1 TB, questa unità è dotata di USB 3.2 Gen 1 ad alte prestazioni per trasferimenti di file senza interruzioni.

Ultra Dual Drive Go USB Type-C. Unità di archiviazione semplice da usare che si adatta ai dispositivi USB Type-C e Type-A con velocità di trasferimento fino a 400MB/s. Il suo design girevole a doppio ingresso aiuta a proteggere i connettori mentre si è in viaggio.

Disponibilità: il prezzo di vendita suggerito per i nuovi colori parte da 17,99 € per 64GB.