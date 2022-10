SanDisk Professional PRO-G40 SSD per uno storage lessibile

Western Digital estende la sua linea di soluzioni premium per lo storage, SanDisk Professional, con la nuova unità PRO-G40 SSD che supporta la modalità dual-mode per essere compatibile sia con interfaccia Thunderbolt 3 sia con USB 3.2 Gen 2. Traendo ispirazione dalle nuove modalità di creazione e conservazione dei dati, questa nuova unità è la più robusta che l’azienda offra ad oggi con una classificazione IP68 di alto livello, che consente ai professionisti di immergersi senza paura nell’azione ovunque il loro lavoro o la loro creatività li conduca.

“La natura del mio lavoro è imprevedibile e di conseguenza è molto importante essere incredibilmente flessibile e versatile. Mi aspetto le stesse funzionalità da ogni strumento che utilizzo, dall’acquisizione all’archiviazione, ed è per questo che l’unità SanDisk Professional PRO-G40 diventerà immediatamente una parte fondamentale all’interno del mio flusso di lavoro”, ha dichiarato Andy Handcock, fotografo d’azione, di ritratto e di reportage e ambasciatore PRO-TEAM. “Ho bisogno di soluzioni di archiviazione che siano leggere, compatte, robuste e incredibilmente veloci. Questa soluzione soddisfa tutte le mie esigenze. L’unità PRO-G40 SSD è in grado di sopportare le condizioni più difficili durante i miei viaggi e nelle varie location, con un ingombro minimo. Grazie ai prodotti SanDisk Professional, non devo preoccuparmi del flusso di lavoro e posso concentrarmi maggiormente sulla creatività. Questo è fondamentale”.

L’unità PRO-G40 SSD è una soluzione semplice e flessibile ideale per professionisti e creativi, che offre grande efficienza nella gestione del lavoro. I professionisti che si occupano di acquisizione, editing, rendering e trasferimento di grandi quantità di contenuti mission-critical hanno bisogno di uno storage portatile sufficientemente potente da eliminare tempi di inattività e sufficientemente resistente per gestire un utilizzo intenso. La versatilità della compatibilità delle interfacce Thunderbolt 3 e USB 3.2 Gen 2 migliora la condivisione ed elimina la necessità di avere due unità diverse, una per ciascuna interfaccia. L’unità PRO-G40 SSD consente di raggiungere velocità e durata elevate per l’editing in tempo reale 4K/8K direttamente dall’unità, per il rendering AR/VR fluido o per il trasferimento rapido dei carichi di lavoro quotidiani.

“La nuova unità PRO-G40 SSD elimina uno dei problemi più comuni, che abbiamo già sperimentato: acquistare il cavo o un computer con porta USB-C non compatibile con i dispositivi Thunderbolt 3 o USB”, ha dichiarato Hector Sandoval, vice president of product marketing, pricing and programs di Western Digital. “Supportando entrambe le interfacce e includendo nella confezione anche un cavo che consenta di farlo, questa unità permette ai creativi di collaborare in modo efficiente tra i vari dispositivi senza doversi preoccupare di portare con sé l’attrezzatura giusta o di diminuire le prestazioni intense mentre continuano a produrre contenuti d’impatto che ci riempiono di energia”.

Caratteristiche principali

● La compatibilità dual-mode con le interfacce Thunderbolt 3 (40Gbps) e USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) attraverso un’unica porta facilita la collaborazione tra i dispositivi e consente di massimizzare l’efficienza.

● La nuova soluzione consente di raggiungere straordinarie velocità fino a 2700MB/s** in lettura e 1900MB/s** in scrittura con un’interfaccia Thunderbolt 3 (40Gbps). È possibile trasferire 50 GB in 30 secondi o anche meno e gestire anche i carichi di lavoro più impegnativi. Il cuore in alluminio evita il surriscaldamento dell’unità interna per mantenere alte velocità di trasferimento in maniera continuativa.

● L’unità PRO-G40 SSD è dotata di un involucro di livello professionale, adatto a qualsiasi avventura e in grado di offrire un’elevata resistenza, con classificazione IP68 per polvere e acqua, per schiacciamenti fino a 4000 libbre e cadute fino a 3 metri*** per garantire una durata nel tempo.

Disponibilità

L’unità PRO-G40 SSD è già disponibile nelle capacità da 1TB e 2TB ad un prezzo che parte da 483,99 euro e una garanzia limitata di cinque anni1. È possibile acquistarlo presso il Western Digital Store o presso i rivenditori autorizzati SanDisk Professional, gli e-tailer e i distributori.