Computer mobile rugged 5G: novità da WEROCK

Si chiama Scoria P160 il nuovo computer mobile rugged con connettività ultra-veloce presentato da WEROCK e adatto a un’ampia gamma di ambienti e attività, dai trasporti alla logistica, fino alla vendita al dettaglio.

Con la continua crescita delle esigenze della supply chain, i dipendenti devono poter accedere facilmente alle informazioni e registrarle. Il nuovo computer palmare industriale Scoria P160 è attrezzato per affrontare queste sfide, offrendo i massimi livelli di mobilità e produttività.

Lo Scoria P160 è adatto a un’ampia gamma di ambienti e attività, dai trasporti alla logistica, fino alla vendita al dettaglio. È costruito in modo robusto e quindi adatto anche al duro lavoro quotidiano nella logistica o nella vendita al dettaglio. Ad esempio, il computer mobile non solo brilla per la completa protezione da polvere e acqua secondo la norma IP65, ma convince anche per la resistenza alle cadute da un’altezza massima di 1,2 metri, certificata secondo gli standard militari. Inoltre, è in grado di resistere senza problemi a temperature operative comprese tra -21° e +60° C.

Nonostante la sua robustezza, lo Scoria P160 si distingue per il design compatto ed ergonomico e le numerose funzioni moderne: Il computer portatile con un ampio display da 6 pollici è dotato di connessione mobile 5G ultraveloce con Dual SIM, Bluetooth 5.1, NFC e WLAN veloce secondo lo standard Wi-Fi 5. Il compagno compatto è dotato di uno scanner di codici a barre di fascia alta con un raggio d’azione standard per l’utilizzo nel commissionamento, nelle consegne di pacchi, nell’inventario ecc. È in grado di scansionare tutti i più comuni codici a barre 1D e 2D, anche se danneggiati o poco leggibili. Anche da un’angolazione fino a 60°, il dispositivo è in grado di eseguire la scansione senza problemi. Il “LED di puntamento” integrato e il campo di scansione otticamente ben definito forniscono un ulteriore supporto visivo per una scansione efficiente.

Lo Scoria P160 è dotato di un processore a otto core ultra-efficiente con una frequenza fino a 2,2 GHz e ha una durata della batteria di oltre 8 ore. 64 GB di memoria UFS 2.2 e 4 GB di memoria LPDDR4X assicurano un funzionamento sempre fluido con il sistema operativo Android 12.

Caratteristiche del nuovo computer mobile rugged 5G

Lettore di codici a barre 1D/2D di fascia alta integrato con LED di puntamento

Prestazioni potenti per tutti i tipi di applicazioni

Sistema operativo Android 12 con servizi Google

Grande display multi-touch da 6 pollici

Grado di protezione IP65 contro la polvere e l’acqua

Struttura robusta, certificata MIL-STD-810H

Connettività ad alta velocità con 5G, LTE e Wi-Fi dual band

Doppia SIM

Telefonia con eccellente qualità vocale VoLTE

GPS assistito per una navigazione e un posizionamento rapidi

Bluetooth 5 e NFC

Fotocamera posteriore da 13 megapixel per immagini brillanti e fotocamera frontale da 5 megapixel per videochiamate

Prodotto neutrale dal punto di vista climatico: compensazione di tutte le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione e dal trasporto.

Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK Technologies GmbH, spiega: “Il nostro nuovo palmare Scoria P160 è il compagno ideale per la raccolta mobile dei dati con caratteristiche all’avanguardia. Unisce il mondo degli smartphone alle funzioni di un MDE. L’ampio display da 6 pollici, la potente architettura e lo scanner di codici a barre ad alte prestazioni garantiscono la massima produttività.”

Come tutti i prodotti WEROCK, l’impronta di carbonio del palmare, generata dalla produzione e dal trasporto e che non può essere evitata, è completamente compensata attraverso progetti climatici Gold Standard.

Anche Scoria P160 sarà presentato ufficialmente all’inizio di Logimat 2023 e potrà essere acquistato immediatamente presso WEROCK o i partner commerciali autorizzati. I visitatori interessati potranno conoscere il computer mobile in fiera, nel padiglione 8, allo stand 8G33.

A Logimat viene presentata anche Rocksmart RSC800, una serie di robusti panel PC per la produzione e la logistica con alloggiamento passivo in alluminio IP65, Wi-Fi 6 di alto livello e diverse opzioni di processore.