Con Meliconi più comfort davanti al TV

Per chi è intenzionato a godersi un film come se fosse al cinema in totale silenzio e relax, Meliconi propone le HP COMFORT, cuffie wireless che consentono di ascoltare i propri programmi preferiti isolandosi completamente dai rumori esterni e senza l’ingombro di cavi.

Le ultime nate sono dotate di una comoda ed elegante base di ricarica e durano fino ad 8 ore di uso continuato. Inoltre, le TV HP COMFORT Meliconi sono compatibili anche con i TV meno recenti, il che le rende un ottimo investimento anche per chi ha mantenuto in casa apparecchi non ancora aggiornati.

Dotate di sistema senza fili (863 MHz), le ultime nate in casa Meliconi offrono tre canali di trasmissione disponibili per evitare interferenze e consentono l’ascolto di programmi senza l’ingombro di cavi lasciando completa libertà di movimento.

Cuffie TV HP COMFORT Meliconi: specifiche tecniche

– con base di ricarica

– ingresso audio analogico ( JACK 3.5MM)

– Portata max: 100 metri in campo aperto

– Trasmissione wireless UHF 863-865 MHz

– 3 canali disponibili.

Proposte a un prezzo di circa 84 euro, le cuffie HP COMFORT sono acquistabili sul Sito Meliconi, presso la GDO, i negozi specializzati di elettronica, i negozi di ricambi e componenti elettronici, ed i migliori siti di e-commerce.