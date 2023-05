Ecoslim, il sistema in fibra ottica di Prysmian che utilizza fino al 90% di plastica riciclata

Prysmian Group, specialista mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, annuncia il lancio globale del sistema di telecomunicazione sostenibile Ecoslim, che utilizza i cavi ottici Sirocco HD e Sirocco Extreme, disponibili fino ad un massimo di 864 fibre ottiche. I cavi Sirocco HD sono realizzati con il 50% di plastica in meno e hanno un diametro inferiore fino al 25%, in linea con il commitment del gruppo ad aumentare il contenuto di materiale riciclato nei propri cavi. Il Gruppo sta presentando la soluzione alla ANGA COM Conference 2023 che si sta svolgendo a Colonia in Germania dal 23 al 25 maggio.

Lo spazio limitato per l’installazione e i suoi volumi crescenti, e la necessità di prestazioni più elevate con un minore impatto sull’ambiente sono alcune delle sfide odierne per la costruzione di impianti FTTx.

Per questo motivo, Prysmian Group si sta concentrando sullo sviluppo di soluzioni più efficienti ma con un minore impatto ambientale. Ecoslim utilizza la nuova generazione di microcondotti Easenet, realizzati fino al 90% in HDPE riciclato, con una riduzione del 50% dell’utilizzo di plastica vergine rispetto alle soluzioni di condotti tradizionali. In casi specifici, già utilizzati nei Paesi Bassi, i condotti da 14/10 mm sono stati sostituiti con condotti di diametro inferiore da 10/7 mm per l’installazione dei cavi Sirocco HD e Sirocco Extreme con un massimo di 192 fibre ottiche, consentendo di stoccare cavi e condotti di lunghezza maggiore su una bobina, con una riduzione della quantità di bobine fino al 60%, riducendo quindi che il numero di camion e dello spazio di magazzino del 60%.

Tutti questi miglioramenti, rispetto ai microcondotti tradizionali di 14/10 mm di diametro con un cavo in fibra più grande, fanno di Ecoslim un campione indiscusso nella riduzione delle emissioni di CO2. Inoltre, è disponibile la Environmental Product Declaration (EPD) per un confronto indipendente con le reti convenzionali, che dimostra una riduzione di CO 2 fino al 50% lungo l’intera catena di valore e che rende Ecoslim™ uno dei primi componenti di rete ottica con EPD.

“I proprietari delle reti si stanno muovendo per trasferire il compito di realizzare reti più ecologiche ai fornitori e agli installatori, e Prysmian Group è pronta a rispondere a questa sfida con Ecoslim”, afferma Philippe Vanhille, Executive Vice President Telecom Division di Prysmian Group, “La soluzione mostra prestazioni ed efficienza più elevate e, grazie alla densità di fibra record dei cavi Sirocco HD o Sirocco Extreme, consente ai proprietari e ai fornitori di reti di trasmettere ancora più dati attraverso l’infrastruttura di condotti disponibile.”

Ecoslim mostra anche un miglioramento dell’efficienza nell’installazione di cavi nelle trincee. I diametri ridotti del sistema Ecoslim™ consentono di realizzare microtrincee e di evitare le ampie trincee solitamente necessarie per grossi volumi di condotti, il che è vantaggioso soprattutto nelle aree sovraffollate, con conseguente riduzione delle opere civili e del 50% dello scarto.

Dal 2020, quando il primo progetto pilota con l’operatore olandese KPN si è rivelato un successo, insieme a Open Dutch Fiber (ODF) sono state collegate più di 300.000 abitazioni. Anche l’interesse crescente nei Paesi scandinavi è evidente, a dimostrazione della crescente domanda mondiale di informazioni sostenibili fornite da soluzioni innovative.