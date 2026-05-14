Epson AM-C10000 è la nuova top di gamma della famiglia WorkForce Enterprise

Epson annuncia WorkForce Enterprise AM-C10000, una stampante multifunzione a getto d’inchiostro A3 a colori che diventa il nuovo il top di gamma della famiglia AM ed è stata progettata per gli uffici che hanno elevati volumi di stampa. Con gli altri modelli condivide la stessa interfaccia utente e l’accesso alle medesime soluzioni, garantendo un’esperienza utente coerente in tutta la gamma e semplificando il passaggio dalla stampa laser a quella a getto d’inchiostro.

La tecnologia a getto d’inchiostro Heat-Free di Epson non utilizza il calore nel processo di stampa, consentendo quindi di ridurre il consumo energetico, gli sprechi e le parti consumabili rispetto alle stampanti laser rispondendo alle richieste delle aziende, che vogliono ridurre il consumo energetico e gli interventi di assistenza non programmati.

AM-C10000 ha una velocità di stampa di 100 pagine al minuto sia in simplex sia in duplex, con velocità di scansione fino a 120 immagini al minuto (IPM). I vassoi carta ad alta capacità e le cartucce d’inchiostro ad alta resa sono progettati per ridurre gli interventio dell’utente e offrire un costo per pagina (CPP) molto competitivo. Le funzioni opzionali di finitura e gestione della carta, tra cui cucitrice, perforatrice, unità di cucitura a sella e alimentatore A3 ad alta capacità, consentono di gestire un’ampia gamma di lavori da un unico dispositivo centrale. È disponibile anche il supporto opzionale SRA3, che aumenta la flessibilità dei supporti per le esigenze di stampa più complesse.

Come tutte le stampanti a getto di inchiostro Epson, la AM-C10000 ha un basso valore di consumo energetico tipico (TEC 0,30 kWh), riducendo il consumo di energia fino al 93% rispetto alle stampanti laser dello stesso segmento(1). Inoltre, utilizza oltre il 30% di plastica riciclata, sostenendo gli obiettivi di sostenibilità aziendale.

“I responsabili IT – ha dichiarato Luca Motta, Head of Sales Office Print di Epson Italia – raramente ricevono un riconoscimento quando la stampa funziona senza problemi, ma sono sempre accusati quando i dispositivi sono fuori uso o gli obiettivi energetici non vengono raggiunti. Abbiamo sviluppato WorkForce Enterprise AM-C10000 per fornire una soluzione A3 centrale che mantenga prestazioni elevate pur consumando una quantità di energia significativamente inferiore rispetto ai modelli laser dello stesso segmento e richiedendo meno interventi, in modo che gli utenti possano concentrarsi sulle loro attività principali.”

AM-C10000 supporta una serie di soluzioni Epson e di terze parti per la gestione della stampa e dei flussi di lavoro che facilitano l’installazione, la configurazione, la sicurezza, il monitoraggio del parco macchine e i servizi remoti, aiutando i team IT e i service provider a gestire in modo più efficiente i parchi macchine più grandi. Sarà inoltre disponibile una soluzione software RIP dedicata, il cui lancio è previsto per l’estate, che migliorerà ulteriormente le capacità dei flussi di lavoro di stampa avanzati

WorkForce Enterprise AM-C10000 in breve

· Multifunzione a getto d’inchiostro a colori A3 top di gamma per uffici centralizzati e ambienti di stampa gestiti

· Stampa, copia, scansione, finitura opzionale

· Tecnologia a getto d’inchiostro senza utilizzo di calore; cartucce d’inchiostro ad alta capacità, basso consumo energetico (TEC) 0,3 kWh

· Vassoi carta ad alta capacità, pinzatrice, perforatrice e unità di cucitura a sella opzionali, alimentatore A3 ad alta capacità, supporto SRA3 opzionale

· Ideale per ambienti d’ufficio che richiedono alta velocità ed elevati volumi, interventi minimi, basso costo per pagina (CPP) e consumo energetico significativamente inferiore rispetto a dispositivi comparabili dello stesso segmento

Note

(1) Secondo i calcoli di Epson, la Epson WorkForce Enterprise AM-C10000 consuma il 93% in meno di energia rispetto al consumo medio delle 5 stampanti multifunzione laser a colori A3 da 76-100 ppm più vendute in Europa con un prezzo inferiore a 30.000 dollari (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, spedizioni dal 4° trimestre 2024 al 3° trimestre 2025, pubblicato nel 4° trimestre 2025). Confronto basato sul consumo energetico tipico (TEC) pubblicato da ENERGY STAR o sulle specifiche ufficiali dei produttori. Laddove sono disponibili solo dati TEC 2.0, è stato calcolato un valore TEC 3.0 equivalente. In assenza di dati, i prodotti sono stati esclusi dal confronto.