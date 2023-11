EZ20L: Sony amplia la propria famiglia di display professionali BRAVIA 4K

Sony ha annunciato l’espansione della propria line-up di Display professionali BRAVIA 4K con l’introduzione dell’essenziale serie EZ20L, che completa il portafoglio adatto agli ambienti commerciali. Con un’ampia varietà di scelta per soddisfare un insieme di requisiti e budget, i display professionali 4K BRAVIA di Sony ora supportano utilizzi high-end, mid-range, standard ed entry-level.

La serie EZ20L 4K, ideale per le applicazioni corporate e retail, offrirà dimensioni che variano da 43 a 75 pollici. È costruita sulla base della solida praticità, flessibilità di installazione, qualità delle immagini e sostenibilità comuni a tutti i prodotti della linea di Display professionali BRAVIA di Sony. Come offerta introduttiva della line-up, i modelli EZ20L offriranno funzionalità professionali essenziali tra cui impostazioni professionali semplificate per configurazione e manutenzione agevoli, nonché supporto RS-232C e controllo IP standard, funzionamento 16/7 e 350 nit di luminosità per un’elevata luminosità in spazi interni.

La line-up di EZ20L è costituita da:

· FW-75EZ20L (75 pollici)

· FW-65EZ20L (65 pollici)

· FW-55EZ20L (55 pollici)

· FW-50EZ20L (50 pollici)

· FW-43EZ20L (43 pollici)

“La richiesta dei clienti è il fattore che guida il nostro sviluppo ed espansione, e in questo caso, i nostri utenti desideravano un display più accessibile e attento al budget ottimizzato per gli ambienti corporate e retail” ha affermato Cristopher Mullins, Responsabile di B2B BRAVIA Product Marketing, Sony Europe. “Con l’aggiunta dell’essenziale serie EZ20L, la gamma completa di opzioni ora supporta i requisiti esigenti delle varie aziende e dei vari spazi e trae vantaggio dalla qualità e dalle funzionalità intrinseche dei Display professionali BRAVIA di Sony.”

Le ulteriori caratteristiche d evidenziare nella serie EZ20L includono un’app di Digital Signage BRAVIA gratuita e pre-installata, funzionalità di blocco per disabilitare gli input, mirroring integrato direttamente dal dispositivo dell’utente, una cornice sottile, opzioni di installazione flessibili, un ampio angolo di visione, un potente Processore X1 4K, 4K X-Reality PRO per scalare facilmente il contenuto nonché funzionalità di sostenibilità tra cui l’uso di materiali in plastica riciclata, imballaggio ecologico e modalità di risparmio energetico.

In Europa, i Display professionali 4K EZ20L daranno disponibili da dicembre (43” e 50”) e gennaio (55”, 65” e 75”). La nuova serie offre una garanzia PrimeSupport di 3 anni di serie che può essere acquistata tramite distribuzione, rivenditori e canali diretti.

L’ultima line-up di Sony di Display professionali BRAVIA 4K HDR

Queste nuove aggiunte al portafoglio BRAVIA Professional ampliano la line-up, recentemente annunciata, BZ50L, BZ40L, BZ35L e BZ30L di 16 display 4K HDR completamente accessoriati, che fungono da passaggio a un livello superiore rispetto ai modelli di EZ20L. Ciascuna serie presenta diversi vantaggi comuni tra cui eccezionale qualità dell’immagine, ampio angolo di visione, utili

funzioni professionali e una potente piattaforma System on a Chip (SoC), nonché differenziatori che coprono un’ampia gamma di esigenze e livelli di prezzo. Inclusa nella famiglia di display è la caratteristica serie BZ40L, che presenta un rivestimento antiriflesso per neri profondi che offre sia opacità elevata che riflesso ridotto, mantenendo al contempo neri profondi e contrasto elevato.

Il modello di punta da 98”, BZ50L, con elaborazione Sony XR e qualità impareggiabile dell’immagine, può vantare una luminosità di 780 nit in un display di grandi dimensioni. L’elevata luminosità, antiriflesso della serie BZ40L (da 55” a 85”) con processore X1 raggiunge 700 nit a un’elevata opacità del 47% con antiriflesso (a eccezione di FW-85BZ40L, che raggiunge 650 nit al 58% di opacità), senza perdita di contrasto. La serie BZ35L migliorata (da 55 a 85”) presenta archiviazione aumentata, 550 nit di solida luminosità e un processore X1 4K HDR. La serie BZ30L completa offre un’ampia gamma di dimensioni (da 43 a 85”), processore X1 4K HDR e 440 nit di luminosità.