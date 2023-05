FOREARTH di Kyocera fa la stampa di tessuti green

Kyocera Corporation ha annunciato il lancio di FOREARTH, la nuova stampante inkjet per tessuti che mira a eliminare quasi completamente l’utilizzo di acqua dalla stampa su tessuto.

Come dichiarato il Presidente di Kyocera Hideo Tanimoto: “Siamo fiduciosi che questa stampante contribuirà ad eliminare l’inquinamento dell’acqua legato alla stampa, una questione che da tempo rappresenta un problema nelle industrie tessili e dell’abbigliamento”.

FOREARTH, la nuova stampante tessile inkjet di Kyocera

La stampa tradizionale su tessuti mediante tecniche analogiche richiede una considerevole quantità di acqua, soprattutto per i processi di lavaggio e vaporizzazione. L’inquinamento delle acque reflue che ne consegue rappresenta da tempo un problema a livello globale. A ciò si aggiunge lo spreco derivante dallo smaltimento di grandi quantità di capi di abbigliamento invenduti. Un’importante problematica ambientale che impone alle industrie tessili e dell’abbigliamento di adottare misure immediate per mitigare il problema.

Kyocera ha sviluppato la nuova stampante tessile FOREARTH, che combina la tecnologia brevettata inkjet, l’inchiostro e gli strumenti di stampa per contribuire a risolvere questi problemi ambientali.

Le caratteristiche principali di FOREARTH includono:

Water Free Concept – Riduce drasticamente l’uso di acqua nella stampa su tessuti.

Creative Free – L’utilizzo di un inchiostro pigmentato brevettato consente di ottenere stampe tessili morbide al tatto e contemporaneamente di grande resistenza per una vasta gamma di tessuti.

Location Free – Questo tipo di stampa tessile non dipende da una fonte idrica, favorendo così l’ottimizzazione dei volumi e dei luoghi di produzione e contribuendo alla riduzione dei costi logistici, dei tempi e delle scorte in eccesso.

Water-Free Concept

FOREARTH è un sistema di stampa All-in-One che utilizza un nuovo inchiostro pigmentato proprietario, un liquido di pretrattamento e un agente di finitura, che vengono costantemente rilasciati nella stessa sequenza dalla testa di stampa. Questo sistema elimina i processi di pre e post-trattamento richiesti dalla stampa convenzionale con coloranti e riduce il consumo di acqua nella stampa tessile del 99%. Inoltre, questa nuova soluzione di stampa contribuisce a ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO 2 perché non necessita degli impianti di grandi dimensioni utilizzati dalla stampa tradizionale per i processi di pre e post-trattamento.

Creative Free

Questo sistema consente infatti di ottenere una stampa altamente dettagliata su tessuti diversi, tra cui cotone, seta, poliestere, nylon e tessuti misti, utilizzando una sola macchina. Inoltre, il sistema di stampa FOREARTH può essere adattato a una vasta gamma di categorie di prodotto, tra cui moda femminile, sportswear, abbigliamento per neonati e tessuti per la casa.

Location Free

Generalmente, le fabbriche di tintura tessile necessitano di essere posizionate in zone che dispongano di abbondanti risorse idriche, poiché il processo di stampa ne richiede un ampio utilizzo. La modesta quantità d’acqua richiesta da FOREARTH, al contrario, permette di poter posizionare ovunque il sito di produzione: in riva al mare, vicino alla costa o anche in aree più vicine ai consumatori.

Inoltre, il semplice sistema di stampa e asciugatura a due passaggi di FOREARTH riduce drasticamente il numero di step, dal design alla produzione. Grazie a questo processo semplificato, FOREARTH è in grado di ottimizzare produzione e localizzazione, gestire la stampa anche per piccole quantità e ridurre i tempi di consegna, contribuendo a limitare i costi logistici e gli stock in eccesso. Inoltre, a differenza della stampa tessile tradizionale che richiede molteplici processi di stampa con macchinari separati, FOREARTH può completare la produzione di stampa in una superficie di piccole dimensioni.