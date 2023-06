Una gestione energetica più efficiente per i retailer è tra gli argomenti caldi del momento. Il crescente costo dell’energia sta, infatti, mettendo a dura prova il settore retail, generando un doppio impatto negativo. Da una parte i negozi devono affrontare costi di gestione alle stelle mentre, dall’altra, i consumatori cercano di limitare le spese per far fronte alle bollette sempre più salate.

Tuttavia, un’illuminante soluzione si fa strada nel panorama attuale. I retailer hanno finalmente l’opportunità di analizzare i costi e identificare nuove modalità di risparmio, aprendo la strada a una gestione energetica più efficiente e all’avanguardia.

Sebbene molti negozi abbiano già adottato misure evidenti, come ridurre il riscaldamento e l’illuminazione, esistono soluzioni meno scontate che possono portare a risparmi significativi. Una di queste riguarda il consumo energetico dei dispositivi antitaccheggio, uno strumento cruciale nella prevenzione delle perdite nel settore retail.

Più efficienti nella gestione energetica con Checkpoint

Una gestione energetica efficiente non riguarda soltanto l’illuminazione e il riscaldamento, ma anche la sicurezza dei negozi. Fortunatamente, le nuove tecnologie non solo offrono protezione dagli atti di furto, ma sono anche progettate per essere altamente efficienti dal punto di vista energetico. Ad esempio, le antenne EAS a radio-frequenza di Checkpoint Systems si sono dimostrate più efficienti rispetto ai sistemi acusto-magnetici, offrendo ai retailer un notevole risparmio di energia.

Checkpoint Systems ha condotto un’analisi dettagliata dei costi energetici e dei risparmi ottenuti attraverso tre dei suoi sistemi basati su RF-EAS: EVOLVE, NEO e NEO Element.

Prendendo in considerazione l’attività di 1.500 punti vendita, con una prevista crescita fino a 2.000 negozi nel corso di dieci anni, è stato calcolato che un negozio che utilizza due sistemi di antenne antitaccheggio EVOLVE a corsia singola e quattro disattivatori per store potrebbe risparmiare circa 5 milioni di euro in dieci anni.

Allo stesso modo, l’adozione del sistema NEO Element di Checkpoint permetterebbe un risparmio energetico impressionante di 4,2 milioni di euro nel medesimo periodo, mentre l’utilizzo del sistema di gestione dell’inventario e di prevenzione delle perdite NEO RF-EAS potrebbe far risparmiare oltre 3 milioni di euro.

Protezione dei prodotti altamente efficiente dal punto di vista energetico

Questi notevoli risparmi sono dovuti alla drastica riduzione del consumo energetico delle nuove tecnologie. Ad esempio, l’antitaccheggio RF EVOLVE di Checkpoint ha un consumo energetico per la rilevazione delle etichette di soli 0,38 kWh al giorno, a differenza dei 2,116 kWh al giorno delle antenne antitaccheggio AM.

La scelta dei sistemi RF EVOLVE e NEO di Checkpoint consente ai retailer di beneficiare di una protezione dei prodotti altamente efficiente dal punto di vista energetico, oltre a vantare le migliori performance sul mercato e la possibilità di personalizzare i sistemi con componenti aggiuntive e funzionalità opzionali. In particolare, la gamma NEO NP rappresenta il primo sistema di antenne in grado di entrare in modalità “riposo” e riattivarsi autonomamente solo quando necessario, eliminando la necessità di spegnere completamente il sistema. Questa caratteristica unica consente di risparmiare fino al 50-70% dell’energia consumata rispetto ad altri sistemi presenti sul mercato.

Risparmio energetico anche grazie a una installazione semplificata

Le antenne NEO di Checkpoint offrono inoltre un raggio di rilevazione superiore, permettendo una disposizione più distanziata e meno invasiva delle antenne stesse. Grazie alla tecnologia wireless integrata, l’installazione delle antenne NEO è semplificata, con minori necessità di cablaggi e la possibilità di collegarsi direttamente alla rete del negozio, agli smartphone e alla piattaforma cloud di Checkpoint.

L’antenna EVOLVE offre ai retailer numerose opzioni per la gestione dei dati e l’assistenza da remoto, fornendo anche la possibilità di aggiornamenti come il contapersone, i pannelli pubblicitari e la rilevazione dei metalli. È completamente personalizzabile per adattarsi alle dimensioni e al layout del negozio, e può essere facilmente aggiornata per supportare la tecnologia RFID. Inoltre, grazie al suo migliorato raggio di rilevazione che copre fino a due metri, garantisce un’efficace protezione dei prodotti.