GTT e Zoom Phone: insieme per fornire soluzioni vocali globali e resilienti

GTT Communications, fornitore di servizi di rete e sicurezza gestiti per organizzazioni multinazionali, ha annunciato che i suoi clienti SIP Trunking possono ora usufruire ancora più facilmente dei servizi Zoom Phone Bring Your Own Carrier (BYOC) grazie all’introduzione delle funzionalità Zoom Phone Provider Exchange. La relazione di peering tra GTT e Zoom consente ora ai clienti GTT di utilizzare le capacità self-service di Provider Exchange per abilitare con grande facilità GTT come fornitore vocale globale all’interno della loro piattaforma Zoom Phone.

Zoom Phone e GTT SIP Trunking forniscono chiamate globali a bassa latenza in sei continenti attraverso la rete vocale di GTT, supportata dalla dorsale IP Tier 1 globale di GTT. Zoom Phone BYOC consente ai clienti di utilizzare GTT per i numeri di telefono, inclusa la portabilità del numero e le chiamate globali e di emergenza. Qualsiasi organizzazione con sedi e dipendenti nei paesi supportati da GTT può utilizzare Zoom Phone tramite la connettività BYOC.

“Con il SIP Trunking di GTT e i servizi BYOC di Zoom, le aziende ora dispongono di un percorso di migrazione chiaro e semplificato verso una soluzione cloud dal PBX legacy locale della loro organizzazione, consentendo loro di rimanere produttivi, efficienti e connessi”, ha affermato Mark Jenkins, Head of Strategic Alliances di Zoom.

“Grazie alla fornitura di funzionalità critiche di comunicazione aziendale su un’unica connessione IP globale, GTT SIP Trunking migliora la collaborazione e l’efficienza dell’infrastruttura”, ha affermato Todd Kiehn, Senior Vice President of Strategy and Product di GTT. “La rete globale di GTT basata su SIP, completamente ridondante e robusta, è stata creata appositamente per soddisfare le esigenze di applicazioni che utilizzano grande larghezza di banda come Zoom Phone, fornendo i clienti aziendali un’esperienza utente di qualità superiore”.

I clienti possono ora usufruire di tutte le funzionalità di Zoom Phone beneficiando al tempo stesso della soluzione vocale globale di GTT per le chiamate in uscita, nonché chiamate gratuite da ufficio a ufficio, numeri interni diretti per le chiamate in entrata e servizi gratuiti.