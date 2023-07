HONOR 90 disponibile in Italia

HONOR ha annunciato la disponibilità in Italia di HONOR 90 il 6 Luglio a Parigi con un evento lancio dedicato.

Honor 90 è già disponibile nel formato di memoria 12+512GB al prezzo di 499,90€ presso i principali negozi di elettronica, Mediaworld, Unieuro, Euronics ed Expert. Dotato di un’impressionante fotocamera principale da 200MP e di un display quad-curvo leader del settore con tecnologia eye-comfort, il nuovo smartphone HONOR racchiude hardware e software all’avanguardia per consentire alla generazione always-on di catturare le proprie avventure quotidiane con dettagli eccezionali e di condividere queste grandi emozioni con i propri cari.

HONOR 90

HONOR 90 è caratterizzato da un sistema a tre fotocamere, composto da una fotocamera principale da 200 MP con un sensore da 1/1,4 pollici, una fotocamera ultragrandangolare e macro da 12 MP con un campo visivo di 112° e una fotocamera di profondità da 2 MP che aiuta a misurare più accuratamente la distanza. Il display supporta un’alta risoluzione di 2664×1200, una gamma cromatica DCI-P3 al 100% e fino a 1,07 miliardi di colori, per dare vita a contenuti visivi dai colori straordinari e dalla nitidezza unica. Inoltre, lo smartphone supporta una luminosità HDR di picco di 1600 nits, che consente una migliore leggibilità del display anche in condizioni di luce intensa.

Grazie alla certificazione TÜV Rheinland Flicker Free e al livello di dimming privo di rischi, HONOR 90 salvaguardia la salute degli occhi degli utenti, riducendo al minimo l’affaticamento quando è impostato a bassa luminosità. Il display è inoltre dotato di Dynamic Dimming che simula la luce naturale e della tecnologia Circadian Night Display di HONOR che filtra la luce blu e favorisce la naturale secrezione di melatonina per migliorare la qualità del sonno.

L’HONOR 90 è dotato di una capiente batteria da 5000 mAh per supportare l’uso per tutto il giorno. Quando la batteria è scarica, gli utenti possono ricaricarla al 45% con HONOR SuperCharge da 66W in soli 15 minuti. Veloce ed efficiente, HONOR 90 è alimentato da Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, che ha una GPU migliore del 20% e prestazioni AI migliori del 30% rispetto al suo predecessore.

Il modell0 Lite

HONOR 90 Lite, modello facente parte della serie HONOR 90, è un device versatile e un compagno di viaggio ideale per chi vuole catturare ogni attimo e condividere le proprie emozioni, grazie a un incredibile sistema di fotocamere, un display e una serie di funzionalità innovative in grado di offrire un’esperienza d’uso ad alto livello.

HONOR 90 Lite è dotato di una Main Camera posteriore da 100MP con apertura f/1.9, una Wide & Depth Camera da 5MP e una Macro Camera da 2MP per catturare paesaggi ma anche primi piani, con alti livelli di dettaglio e chiarezza. Per gli amanti dei selfie, la fotocamera frontale da 16MP offre autoritratti accattivanti con tratti definiti e colori migliorati. Inoltre, il display senza bordi da 6,7 pollici di HONOR 90 Lite è dotato di una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 90 Hz, per offrire agli utenti un’esperienza visiva estremamente fluida. Il display possiede inoltre la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e, come HONOR 90, supporta una serie di soluzioni per il benessere degli occhi incentrate sull’uomo, tra cui Dynamic Dimming e Circadian Night Display.

Il modello Lite è potenziato dal sistema 5G MediaTek Dimensity 6020 e da una batteria da 4500mAh. Inoltre, è dotato di HONOR RAM Turbo (8GB+5GB), una tecnologia HONOR che sposta una parte della memoria flash nella RAM, il che significa che 8GB di RAM possono essere portati a 13GB di RAM.