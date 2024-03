HONOR Magic V2: disponibile la versione limitata PORSCHE DESIGN

HONOR annuncia l’arrivo sul mercato di una versione ancora più elegante e raffinata del suo nuovo HONOR Magic V2, già conosciuto dal pubblico come lo smartphone foldable inward più sottile al mondo. A gennaio, il brand aveva infatti ufficialmente annunciato la disponibilità in Europa del suo attesissimo smartphone, lasciando gli utenti a bocca aperta. All’evento di lancio tenutosi il 26 gennaio a Lipsia, l’azienda ha poi confermato il debutto della versione limitata PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR, frutto della collaborazione tra HONOR e il prestigioso marchio di lusso Porsche Design. Oggi questo esclusivo modello è finalmente arrivato in Italia.

Le caratteristiche del PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR

Caratterizzato da un design audace, con la distintiva “flyline” ispirata alle linee fluide della Porsche 911 e una colorazione Agate Gray che richiama le tonalità emblematiche della gamma Porsche, questo nuovo smartphone si distingue non solo per la sua estetica premium ma anche per le sue innovative caratteristiche tecniche. Infatti, con un peso di soli 234g e uno spessore di appena 9,9mm, il PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR si presenta come un dispositivo leggero e compatto.

Inoltre, grazie al primo scudo antigraffio NanoCrystal Shield nel suo genere, offre una maggiore durata del display e una protezione superiore. Con una resistenza ai graffi dieci volte superiore e un grado di durezza superiore a sette sulla scala Mohs (una scala che indica il grado di resistenza di un materiale), questo smartphone garantisce una protezione eccezionale contro i danni.

Con questa edizione limitata, HONOR avanza ulteriormente nel concetto di fusione tra lusso e tecnologia, proponendo il suo smartphone non solo come un dispositivo innovativo, ma anche come un autentico oggetto di design da ammirare e mostrare con orgoglio.

Disponibilità

PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR è da oggi disponibile sul sito ufficiale HONOR.