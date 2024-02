I nuovi laptop ROG Strix SCAR 2024 sono adesso disponibili su ASUS eShop

Grandi novità da ASUS Republic of Gamers (ROG) che annuncia la disponibilità dei nuovi laptop della famiglia Strix SCAR 2024, tra cui lo Strix SCAR 18, il primo laptop ROG da 16 e 18 pollici dotato di un display mini LED opzionale ROG Nebula HDR. Come avanguardia dei laptop da gioco, tutti i modelli Strix 2024 sono dotati dell’ultimo processore di punta Intel Core i9 14900HX, con ROG Strix SCAR 16 e SCAR 18 che sfoggiano una GPU NVIDIA GeForce RTX fino a 4090 Laptop con 175 W max TGP. Abbinata a una suite completa per il sistema di raffreddamento, che si compone della tecnologia Tri-Fan e del metallo liquido Conductonaut Extreme sia sulla CPU che sulla GPU, la famiglia di laptop Strix 2024 è arrivata per dominare la concorrenza.

Dettagli pieni di colore nei nuovi ROG Strix SCAR 2024

Quest’anno segna l’introduzione del primo display ROG da 18 pollici alimentato dalla tecnologia Mini LED. I contenuti e i giochi HDR sono arrivati sul grande schermo con l’arrivo del ROG SCAR 18, con il suo Nebula HDR Display che vanta oltre 2000 zone di oscuramento e 1100 nit di luminosità di picco. Su un pannello da 18 pollici, questa densità di zone di oscuramento unita al ROG Nebula HDR Engine riduce al minimo il blooming e l’alone anche nelle scene più difficili, donando allo Strix SCAR 18 prestazioni HDR incredibilmente vivaci.

Se i pannelli ROG Nebula HDR, esclusivi della linea Strix SCAR, sono davvero spettacolari, tutti i display della famiglia Strix 2024 sono visivamente straordinari. Ogni modello dei nuovi ROG Strix SCAR è dotato di un pannello da 2,5K con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta gray-to-gray (GTG) inferiore a 3 ms, per offrire ai giocatori esperienze visive eccezionali. Per un’ulteriore immersione, questi pannelli hanno un rapporto di aspetto 16:10 e una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Il supporto Dolby Vision assicura che i contenuti a colori sullo schermo appaiano esattamente come li ha concepiti il content creator, mentre il supporto Dolby Atmos aumenta ulteriormente l’immersione grazie a sonorità ampie e realistiche. Indipendentemente dalla macchina Strix scelta, i giocatori avranno a disposizione un display che renderà tutti i loro giochi e contenuti più vividi e coinvolgenti che mai.

Inoltre, il design dello chassis della serie Strix è stato totalmente rinnovato, con i modelli Strix SCAR che ora sfoggiano elementi di design cyberpunk ROG rivisitati ma al contempo classici.

Performance da flagship

La famiglia ROG Strix SCAR, da sempre focalizzata sulle prestazioni, è ora orgogliosa di proporre il processore Intel Core i9 14900HX, una CPU di punta a 24 core e 32 thread, in grado di gestire progetti di rendering intensivi e titoli di gioco AAA. Inoltre, i portatili supportano fino a 64 GB di memoria DDR5 e fino a 4 TB di storage PCIe Gen4 x4. Sia che i giocatori si dedichino allo streaming, al multi-tasking, all’editing video o a tutte queste attività, i laptop della famiglia Strix SCAR offrono una potenza più che sufficiente per fare tutto questo. Nessuna macchina da gioco è completa senza una potente GPU e la famiglia Strix 2024 è pronta a tutto. Gli Strix SCAR 16 e SCAR 18 offrono entrambi una GPU NVIDIA GeForce RTX fino a 4090 Laptop, al fine di essere pronti per intense sessioni di gioco, grazie anche all’enorme potenza grafica totale di 175 W con Dynamic Boost. Grazie alle incredibili prestazioni di rendering nei giochi più recenti e agli strumenti di intelligenza artificiale come DLSS Super Resolution e Frame Generation, disponibili fin dall’inizio, i laptop Strix sono i compagni ideali per i giocatori e i creatori di contenuti.

Sistema di raffreddamento all’avanguardia

I laptop ROG Strix SCAR sono all’avanguardia nelle tecnologie di raffreddamento per mantenere le massime prestazioni di gioco: questo include la tecnologia Tri-Fan, un sistema che utilizza una terza ventola ausiliaria che aumenta il flusso d’aria verso i componenti montati in superficie sulla scheda madre, contribuendo al contempo a convogliare il calore in eccesso dalla GPU verso i dissipatori. Mentre tutti i portatili ROG hanno il metallo liquido come interfaccia termica tra la CPU e i dissipatori, l’intera linea 2024 Strix è dotata di metallo liquido Conductonaut Extreme ad altissime prestazioni, che riduce drasticamente le temperature rispetto alle paste termiche tradizionali. Questo non solo permette alle macchine Strix di aumentare la potenza e di durare più a lungo, ma le fa funzionare al meglio per gli anni a venire.

Disponibilità dei ROG Strix SCAR 16 e 18

ROG Strix SCAR 18 è disponibile su ASUS eShop. Questo modello sarà acquistabile nel corso delle prossime settimane anche su Amazon e Mediaworld. ROG Strix SCAR 16 sarà invece disponibile a partire dalla fine di febbraio sui punti vendita ASUS Gold Store.