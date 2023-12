I TV QD-Mini LED di TCL migliorano l’esperienza di gioco

TCL, brand attivo nel settore dell’elettronica di consumo e secondo al mondo per i TV, sta ridefinendo il concetto di intrattenimento offrendo ai videogiocatori schermi sempre più innovativi e infinite opzioni di gioco in grado di migliorare la loro esperienza. Dalla perfetta gestione delle zone luminose e in ombra, dai colori vividi ai tempi di risposta super rapidi per un’esperienza di gioco ultra-immersiva, i TV QD-Mini LED di TCL offrono prestazioni straordinarie.

I videogiochi sono diventati una parte essenziale dell’intrattenimento moderno, pensati per un’ampia varietà di gamer, ognuno con le proprie preferenze ed esigenze. Proprio per comprendere meglio queste necessità, TCL si è rivolta ai propri consumatori chiedendo loro cosa fosse più importante avere nei nuovi televisori. Questo ha permesso di integrare una serie di funzioni essenziali nei TV QD-Mini LED per i giocatori, tra cui:

Basso input lag : i TV TCL, in particolare quelli con la funzione “Gaming Mode” (Game Master e Game Master Pro), hanno un basso input lag, che riduce il ritardo tra il comando sul controller e l’azione corrispondente sullo schermo. Questo migliora notevolmente l’esperienza di gioco, soprattutto con i titoli più dinamici.

: i TV TCL, in particolare quelli con la funzione “Gaming Mode” (Game Master e Game Master Pro), hanno un basso input lag, che riduce il ritardo tra il comando sul controller e l’azione corrispondente sullo schermo. Questo migliora notevolmente l’esperienza di gioco, soprattutto con i titoli più dinamici. Frequenza di aggiornamento al top : la maggior parte dei TV QD-Mini LED è ora in grado di offrire 144 Hz nativi o addirittura 240 Hz in Full HD. Questo garantisce movimenti più fluidi e una maggiore reattività, particolarmente vantaggiosa per generi come gli sparatutto in prima persona e i giochi di corse.

: la maggior parte dei TV QD-Mini LED è ora in grado di offrire 144 Hz nativi o addirittura 240 Hz in Full HD. Questo garantisce movimenti più fluidi e una maggiore reattività, particolarmente vantaggiosa per generi come gli sparatutto in prima persona e i giochi di corse. Risoluzione 4K : la risoluzione 4K fornisce immagini nitide e dettagliate. Per i giochi, questo può portare a un’esperienza più coinvolgente e visivamente accattivante.

: la risoluzione 4K fornisce immagini nitide e dettagliate. Per i giochi, questo può portare a un’esperienza più coinvolgente e visivamente accattivante. Supporto HDR e Gaming in Dolby Vision : i TV QD-Mini LED supportano gli standard High Dynamic Range (HDR), come Dolby Vision o HDR10. L’HDR migliora il contrasto, la precisione del colore e la luminosità dei giochi, rendendoli più vivaci e realistici. La tecnologia Dolby Vision trasforma l’esperienza di intrattenimento con una qualità delle immagini ultra vivida: luminosità, contrasto, colore e dettagli incredibili che danno vita ai personaggi.

: i TV QD-Mini LED supportano gli standard High Dynamic Range (HDR), come Dolby Vision o HDR10. L’HDR migliora il contrasto, la precisione del colore e la luminosità dei giochi, rendendoli più vivaci e realistici. La tecnologia Dolby Vision trasforma l’esperienza di intrattenimento con una qualità delle immagini ultra vivida: luminosità, contrasto, colore e dettagli incredibili che danno vita ai personaggi. Modalità Gaming e Modalità Auto Low Latency (ALLM): i TV QD-Mini LED includono una modalità di gioco dedicata e ALLM, che commuta automaticamente il televisore in una modalità a bassa latenza quando rileva una console di gioco collegata. In questo modo si ottengono le migliori prestazioni senza dover regolare manualmente le impostazioni.

Un’ampia gamma di TV progettati per i giocatori

TCL ha risposto alla sfida dei consumatori che devono scegliere tra un TV e un monitor per il gaming. Se si è alla ricerca di uno schermo di grandi dimensioni e un’esperienza di gioco confortevole, immersiva e dall’audio eccellente, un televisore è la scelta più appropriata. Tuttavia, se si dà priorità alle prestazioni, al gioco competitivo e a tempi di risposta più rapidi, un monitor da gioco rappresenta la scelta migliore. TCL è riuscita a combinare le due cose proponendo un coinvolgimento totale su grande schermo e prestazioni di gioco al top. Infatti, TCL dispone di un’ampia gamma di TV, tra cui i TV QLED e Mini LED pensati specificatamente per i gamer e in grado di dare vita ai giochi, in qualunque condizione.

Il TV QLED 4K 55T8A di TCL, vincitore del premio EISA “GAMING TV 2023-2024”, rappresenta la scelta migliore per giocare con le console di ultima generazione. Infatti, combina colori spettacolari grazie al pannello QLED, contrasto elevato con il Full Array Local Dimming e una grande luminosità di picco, oltre a tutte le più recenti funzionalità di gioco. Game Master 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar, e la funzione Game Accelerator 240Hz FHD portano l’esperienza di gioco a un livello superiore. Grazie a queste, il TV può adattarsi a qualsiasi sorgente di gioco. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync, che promette un gameplay fluido e privo di artefatti praticamente a qualsiasi frame rate, gli utenti possono godersi tutti i vantaggi offerti dalle console di ultima generazione.

Anche il TV 55C80 è un’ottima scelta per i giocatori. Combina la tecnologia Mini LED di quinta generazione con Full Array Local Dimming, pannello QLED, luminosità di picco 1300 nit, Refresh Rate a 144Hz per un contrasto estremamente accurato, immagini nitide e ricche di colori. Con Game Master Pro 2.0, VRR 144Hz, Game Bar, Game Accelerator 240Hz FHD e i più recenti formati HDR supportati, questo TV Mini LED è il miglior compagno per godersi un’eccezionale esperienza gaming.

TCL continua a essere leader nel campo della tecnologia e dell’innovazione: i giocatori possono esser certi che le loro esperienze saranno esaltate dalle straordinarie caratteristiche dei TV del marchio.