Il ruolo dei lettori di carte nel 2024: la tendenza dei pagamenti? Sempre più elettronici

Sono sempre di più gli italiani che scelgono il Pos per pagare: i pagamenti sono digitali, e ben pochi portano con sé il contante. Una tendenza che è iniziata negli ultimi anni e che si è acuita nel 2023. Con l’anno nuovo alle porte, vogliamo dare un’occhiata al ruolo dei lettori di carte nel 2024.

Boom di pagamenti elettronici e digitali

Stiamo per dire “addio” al contante? Siamo ben lontani da una situazione simile, ma nemmeno troppo. Sulla base dell’ultima statistica della Banca d’Italia, sappiamo però che le preferenze degli italiani sono nettamente cambiate. È inevitabile, ormai: il ruolo dei Pos è sempre più determinante, tanto che la nuova tendenza dei pagamenti elettronici e digitali è inarrestabile. Già nel 2022 l’Italia si è guadagnata il titolo di paese europeo con un numero maggiore di Pos. E il trend è destinato ad aumentare nel 2024. Cosa ha influenzato la tendenza negli ultimi anni? Inevitabilmente la Pandemia, che ha portato a un minore scambio di denaro contante, promuovendo un maggiore uso delle carte di credito, di debito o bancomat.

Pos obbligatorio e novità

A giugno del 2023 è tornato obbligatorio il Pos per le tabaccherie, anche per marche da bollo e sigarette. Una manovra importante, che ha così cancellato l’esenzione per i tabaccai, reintegrando anche la doppia sanzione. Complice la possibilità di poter denunciare chi non fa pagare con il bancomat, gli italiani non rinunciano alla comodità di poter pagare senza particolari problemi e senza dover obbligatoriamente ritirare. Dopo la novità del Pos obbligatorio per tutti, arrivata il 30 giugno 2022, il 2024 si configura come un anno in cui c’è sempre maggiore fiducia nei confronti del pagamento digitale ed elettronico.

Per chi è obbligatorio il Pos?

C’è da dire che il lettore di carte è ormai più di una tendenza, ma un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che operano a contatto diretto con il pubblico, in quanto obbligatorio. Tra gli strumenti tecnologici innovativi vale la pena citare la possibilità di pagare anche con le Mobile App e non più esclusivamente con il bancomat o la carta di credito. La tecnologia sta svolgendo un ruolo importante sotto questo aspetto, garantendo sicurezza e versatilità nei pagamenti. Un aspetto non di poco conto.

Il ruolo del Pos tra sicurezza e controllo

Sono molteplici i vantaggi di poter usare il Pos, non solo per i clienti, ma anche per i commercianti, così come per le casse dello Stato. C’è indubbiamente un maggiore controllo dal punto di vista dei contanti falsi, abbattendo i costi per la verifica dell’autenticità. Ma i costi vengono contenuti anche per la sicurezza, dal momento in cui avere un’importante somma in negozio non fa dormire sonni tranquilli. Senza considerare che bisogna anche trasportare il denaro, esponendoci a eventuali rischi, come il furto. Un ruolo sempre meno marginale e più da protagonista: è questo il futuro del Pos nel 2024, che si conferma come il metodo di più usato per i pagamenti. Del resto, ormai esistono anche Pos da poter connettere allo smartphone, utili per piccoli commercianti e liberi professionisti: tutti i servizi saranno sempre più integrati, immediati e soprattutto sicuri.