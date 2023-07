Interfaccia IoT per applicazioni di monitoraggio 4.0

Rittal ha sviluppato una soluzione di interfaccia IoT pensata per l’integrazione ottimale di sistemi gestione del clima e armadi nelle applicazioni di monitoraggio 4.0.

L’interfaccia permette il retrofit digitale di tutti i chiller e i condizionatori Rittal della serie Blue e+, senza comportare interferenze con la logica di automazione. La sua messa in servizio si basa su una logica plug & run. Il server web integrato rende la configurazione e la messa in servizio veloce e agevole, senza richiedere alcuna programmazione. L’interfaccia IoT può venire impiegata anche con i condizionatori della precedente serie Blue e grazie all’impiego dell’apposito Adattatore IoT Blue e.

La stessa interfaccia più inoltre venire abbinata ad opportuni sensori per monitorare in modo affidabile un’ampia gamma di parametri dei quadri elettrici e di comando.

Interfaccia IoT, sensori/hardware su misura e soluzioni di connettività ottimizzate

Per permettere una messa in servizio rapida ed ottimale senza bisogno di attività di engineering impegnative, Rittal ha già sviluppato dei bundle che combinano interfaccia IoT, sensori/hardware su misura e soluzioni di connettività ottimizzate. Il tutto per ogni specifica esigenza di monitoraggio. In funzione delle specifiche applicative, è così possibile dotare anche armadi già operativi di sistemi di controllo dell’umidità o della temperatura interna al quadro, monitorare la chiusura delle porte e degli accessi agli armadi, oltre che rilevare sul nascere eventuali incendi.

Il modulo IOT può essere collegato ai PLC e integrato con sistemi di Energy Management e Software di manutenzione degli Asset. Grazie all’interfaccia IoT l’utente può quindi realizzare un retrofit digitale piuttosto completo dei propri sistemi, abilitando di fatto il Condition Monitoring di sistemi e processi. Il risultato è un sensibile aumento della disponibilità e la sicurezza dei siti produttivi e un’ottimizzazione dei consumi energetici.