Rittal Blue e+: unità di raffreddamento ad elevata efficienza anche per installazioni all’aperto

I sistemi elettrici, come quelli utilizzati nelle comunicazioni mobili o nelle colonnine di ricarica, sono installati all’aperto in contenitori chiusi e questo pone delle sfide per lo sviluppo di armadi e sistemi di climatizzazione. Gli armadi e le unità di raffreddamento devono avere un elevato grado di protezione, essere resistenti ai raggi UV, ai cambi climatici e proteggere dagli atti vandalici.

Estremamente robusto

Le nuove unità di raffreddamento outdoor a parete Blue e+ di Rittal sono la soluzione ideale in condizioni ambientali difficili. Un rivestimento resistente ai raggi UV, gli elevati gradi di protezione IP56 o NEMA 4/3R/12 e un ampio intervallo di temperature da -30 °C a +60 °C contribuiscono a garantire un funzionamento sicuro e una maggiore durata nelle applicazioni esterne. L’ampia flessibilità di installazione grazie al telaio di adattamento, ne permetteranno il montaggio praticamente in ogni situazione climatica e su tutte le tipologie di superficie.

Davvero efficiente

La tecnologia dei sistemi di climatizzazione Blue e+ con heat-pipe integrato e potenze da 1,6kW a 5kW, assicura un elevato livello di efficienza energetica. Rispetto alle soluzioni di raffreddamento convenzionali, è possibile ottenere un risparmio energetico medio del 75 % e un’emissione ridotta di CO2. Inoltre, la connessione tramite un’interfaccia IoT offre la possibilità di monitoraggio da remoto, soluzione interessante per il monitoraggio di sistemi distribuiti su larga scala o di difficile accesso. Ad esempio, è possibile monitorare in modo costante le temperature, unitamente adaltri parametri e inviare notifiche automatiche in caso di malfunzionamento. In questo modo si riducono i tempi d’inattività non pianificati e i guasti al sistema, abbattendo i costi. Grazie al servizio di assistenza internazionale Rittal e alla disponibilità delle parti di ricambio, gli utenti possono fare affidamento sulle soluzioni di climatizzazione in tutto il mondo e in qualsiasi momento.

Installazione semplice

Insieme agli armadi da esterno Rittal Toptec, i nuovi sistemi di climatizzazione formano un sistema modulare intelligente in cui armadio e unità di raffreddamento sono perfettamente coordinati. Gli armadi hanno una struttura a doppia parete e quindi un elevato potere passivo di dissipazione del calore (“effetto camino”). Questo riduce il riscaldamento interno dovuto alla radiazione solare, diminuendo di conseguenza la quantità di energia necessaria all’unità di raffreddamento. I costruttori di impianti beneficeranno del design combinato dell’armadio e del condizionatore, nonché dell’installazione rapida e semplice. Le certificazioni internazionali e la multitensione integrata ne facilitano l’utilizzo a livello internazionale.

Le nuove unità di climatizzazione outdoor da parete Rittal Blue e+ vengono impiegate ovunque si utilizzino armadi per installazioni elettriche in outdoor. Esempi tipici sono gli impianti di telefonia mobile, gli acquedotti e trattamento delle acque oltre alle infrastrutture elettriche.