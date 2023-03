Jabra Speak2: i viva voce professionali di nuova generazione

La nuova gamma Jabra Speak2 di viva voce professionali include i dispositivi Speak2 75, Speak2 55 e Speak2 40.

Il lavoro ibrido ha cambiato il modo di confrontarsi, con l’80% di tutte le riunioni che ora si svolgono completamente da remoto o che sono ibride. La nuova gamma Speak2 è stata progettata appositamente per soddisfare l’esigenza di utilizzare un viva voce smart, in grado di gestire qualsiasi situazione di lavoro ibrido, sia che si tratti di riunioni in conferenza, chiamate dirette, streaming multimediale, presentazioni o altro.

Con oltre 9 milioni di dispositivi viva voce venduti in tutto il mondo, Jabra è da tempo un player importante in questo mercato di riferimento. Ora, dando più potenza che mai all’altoparlante, la gamma Jabra Speak2 si configura come una soluzione audio in alta definizione, capace di offrire un suono di qualità professionale anche in movimento, in modo che tutte le voci possano essere ascoltate.

Ingegneria di nuova generazione per ogni voce

Affinché tutti i partecipanti alle riunioni abbiano la conferma di non essere solo “sentiti”, ma anche “ascoltati”, la gamma Speak2 è stata progettata per andare oltre le prestazioni standard dei viva voce e per offrire un audio full duplex. Questi dispositivi consentono agli utenti che parlano simultaneamente di condurre dialoghi bidirezionali molto più naturali, come se ciascuno fosse presente di persona, senza interrompere il flusso della conversazione.

Il 42% del campione del Jabra Hybrid Ways of Working Global Report 2022 dichiara di non riuscire a sentire ciò che viene detto durante le riunioni*. Con i modelli Speak2 75, Speak2 55 e Speak2 40, sono finiti i giorni in cui le voci si sforzavano di essere captate attraverso soluzioni di scarsa qualità. Ogni altoparlante di questa nuova gamma è dotato di una tecnologia all’avanguardia di normalizzazione del livello vocale e di microfoni beamforming di ultima generazione che eliminano i rumori di fondo per una eccellente ripresa della voce.

Costruita all’insegna della versatilità, la gamma Jabra Speak2 offre dispositivi professionali, tascabili e portatili dotati delle più recenti tecnologie. Il tutto racchiuso in un design elegante e contemporaneo, con materiali pregiati, tra cui il tessuto per l’altoparlante sostenibile al 100%. Quando è in modalità di chiamata, il sottile anello dell’interfaccia utente si illumina e dà vita alle funzioni d’uso con le relative icone.

Viva voce professionale avanzato con audio superiore

Jabra Speak2 75 può essere paragonato a una sala riunioni “in tasca”, essendo l’unico viva voce di questa gamma a disporre di un indicatore di qualità del microfono progettato su misura. L’anello luminoso a 360 gradi mostra agli utenti quanto la loro voce sia recepita dai microfoni, rassicurandoli su una dimostrazione di reale professionalità ovunque si trovino a lavorare.

Inoltre, il viva voce include un altoparlante avanzato da 65 mm che offre un’esperienza audio nettamente più potente e che consente di organizzare riunioni molto più efficienti e produttive.

Viva voce compatti e ricchi di tecnologia per aumentare la produttività

Con la gamma Jabra Speak2, gli utenti possono contare su una connettività plug-and-play perfetta, in modo da potersi concentrare su ciò che conta di più: organizzare riunioni professionali e affidabili. Per chi ama scegliere la modalità, è possibile utilizzare il cavo USB per una linea diretta con Speak2 40 o passare al wireless con Speak2 75 o Speak2 55.

Infine, ogni prodotto Jabra Speak2 è progettato per funzionare con tutte le principali piattaforme per riunioni virtuali, il che significa che gli utenti possono partecipare a chiamate e riunioni da qualsiasi luogo, senza preoccuparsi della piattaforma che utilizzeranno. Non da ultimo, tutti i prodotti Speak2 sono dotati di protezione da polvere e acqua con grado di protezione IP64.

Aurangzeb Khan, SVP for Collaboration Solutions at Jabra commenta: “La chiarezza del suono è fondamentale quando si vuole garantire che tutti i dipendenti si sentano inclusi nelle riunioni ibride. Pertanto, Jabra ha deciso di accettare la sfida di riprogettare la serie Speak, leader mondiale di settore, per ottenere prestazioni migliori ed esperienze ottimizzate. Progettata per i lavoratori ibridi che vogliono ascoltare ed essere ascoltati nel modo più produttivo possibile, la nuova gamma Speak2 dimostra a chi lavora in modo flessibile tra casa e ufficio che anche la loro voce è importante”.

Le principali caratteristiche comuni della gamma Speak2:

Quattro microfoni con cancellazione di rumore a sistema beamforming con innovativa tecnologia di riduzione del rumore di fondo

Audio full duplex avanzato

Tecnologia di normalizzazione del livello della voce

Progettato per funzionare con tutte le principali piattaforme di riunioni virtuali, come Microsoft Teams, Google Meet e Zoom

Protezione da polvere e acqua con certificazione IP64

Speak2 75:

Audio a banda ultralarga e altoparlante da 65 mm in alta definizione

Indicatore di qualità del microfono

Fino al 33% di materiali sostenibili (dalle parti meccaniche)

Facile connessione con Microsoft Swift Pair

Plug-and-play direttamente dalla confezione

Fino a 32 ore di autonomia wireless

Sistemi Microsoft Teams Rooms e Zoom Rooms

Speak2 55 e Speak 40:

Plug-and-play per una maggiore facilità d’uso, con Jabra Speak2 55 che vanta fino a 12 ore di autonomia wireless

Contengono più del 50% di materiali sostenibili (a partire dalle parti meccaniche)

La gamma Speak2 sarà disponibile da fine marzo 2023.