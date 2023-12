KIOXIA lancia la scheda di memoria microSDXC da 2 TB

KIOXIA Europe, specialista mondiale nelle soluzioni di memoria, ha annunciato l’avvio della produzione di massa della scheda di memoria microSDXC da 2 terabyte (TB), un passo avanti per i possessori di smartphone, i creatori di contenuti e i gamer sempre in movimento. Con prestazioni e capacità migliorate, le schede di memoria microSDXC EXCERIA PLUS G2 da 2 TB sono in grado di soddisfare le maggiori esigenze di registrazione e archiviazione degli utenti[1].

Grazie alla tecnologia di produzione proprietaria, tra cui l’innovativa memoria flash BiCS FLASH 3D e un controller progettato internamente, KIOXIA ha prodotto con successo una scheda di memoria microSDXC UHS-I da 2 TB. Sebbene le specifiche SDXC della SD Association supportino schede di memoria fino a 2 TB da oltre un decennio, KIOXIA ha portato a termine questa sfida impilando sedici die da 1 terabit di memoria flash 3D e attenendosi allo spessore massimo di 0,8 mm previsto dalle specifiche.

Con velocità di lettura fino a 100 MB/s [2] e velocità di scrittura fino a 90 MB/s [2], le schede di memoria microSDXC EXCERIA PLUS G2 da 2 TB sono conformi alla classe di velocità UHS 3 (U3)[3], alla classe di prestazione dell’applicazione 1 (A1) [4] e alla classe di velocità video 30 (V30) [3]. La capacità di 2 TB consente agli utenti di registrare oltre 41 ore di video (100 Mbps) [5], rendendo queste schede adatte ad applicazioni di registrazione dati ad alta capacità come le telecamere sportive.

“Queste nuove schede migliorate possono diventare un’opzione ambita da molti possessori di smartphone o dashcam, creatori di contenuti, videoblogger e gamer in mobilità”, spiega Jamie Stitt, General Manager B2C Sales & Marketing, KIOXIA Europe. “Siamo entusiasti di poter offrire prestazioni e capacità aggiuntive grazie a queste nuove schede EXCERIA PLUS G2 microSDXC da 2 TB.”

Il lancio sul mercato delle schede di memoria microSDXC EXCERIA PLUS G2 da 2 TB è previsto per il prossimo trimestre.

Note:

[1] Il funzionamento non è garantito su tutti i dispositivi. Verificare la compatibilità del prodotto tramite il manuale dell’utente del dispositivo ospitante.

[2] 1 MB/s è calcolato come 1.000.000 byte/s. Questi valori sono i più elevati ottenuti in un ambiente di test specifico presso KIOXIA Corporation. KIOXIA Corporation non garantisce né la velocità di lettura né quella di scrittura dei singoli dispositivi. Le velocità di lettura e scrittura dipendono dal dispositivo utilizzato e dalle dimensioni del file da leggere o scrivere. La velocità di scrittura è più bassa rispetto alla velocità di lettura. La velocità di trasferimento dei dati con un’interfaccia SD legacy è inferiore a quella di un’interfaccia UHS-I. [3] Le classi di velocità indicano i risultati ottenuti alle condizioni di test specificate dalla SD Association.

[4] La classe di prestazioni dell’applicazione si basa sul risultato misurato secondo le condizioni specificate dalla SD Association. [5] Tempo di registrazione: il tempo di registrazione effettivo varia a seconda del dispositivo, della risoluzione e del rapporto di compressione. Calcolato come 1 Mbps = 1.000.000 bps.

La capacità di archiviazione si basa sulla memoria flash installata e non sulla memoria disponibile per l’utente, poiché parte di questa è utilizzata per le funzioni di gestione. Per quanto riguarda la capacità di archiviazione (spazio utente disponibile), verificare ciascuna pagina del prodotto specifico (1 GB viene calcolato come 1.073.741.824 byte).