I nuovi SSD KIOXIA ottengono la conformità a PCIe 5.0 e NVMe 2.0

KIOXIA Europe ha annunciato che i suoi SSD NVM ExpressTM (NVMeTM) della serie CM7 e della serie CD8P hanno superato i test di certificazione per la conformità alle specifiche PCI Express (PCIe) 5.0 e NVMe 2.0.

Sviluppata da PCI-SIG®, la specifica PCIe 5.0 è un aggiornamento che consente il doppio della velocità di trasferimento dati e della larghezza di banda rispetto alla specifica PCIe 4.0, con conseguenti prestazioni fino a 14.000 Megabyte/s di lettura negli SSD KIOXIA della serie CM7.

I test per PCIe 5.0 sono stati condotti durante i workshop di compliance PCI-SIG tramite un confronto con sistemi gestiti PCI-SIG insieme ad altri produttori leader di prodotti PCIe.

Le unità KIOXIA della serie CM7 e della serie CD8P sono ora presenti nella lista degli integratori PCI-SIG. Il conseguimento della certificazione di conformità in occasione di questi workshop garantisce agli utenti che le unità KIOXIA soddisfano i rigorosi requisiti della specifica PCIe 5.0.

Le unità KIOXIA della serie CM7 e della serie CD8P sono state incluse nella lista ufficiale degli integratori del laboratorio di interoperabilità dell’Università del New Hampshire. Per essere considerate idonee a far parte di questa lista, le tecnologie devono essere sottoposte a test di conformità in laboratorio da parte del laboratorio di interoperabilità dell’Università del New Hampshire o durante un plugfest NVMe. L’esito positivo dei test offre una ragionevole garanzia per il corretto funzionamento del prodotto testato all’interno di sistemi abilitati a NVMe e ambienti NVM Express over Fabrics (NVMe-oFTM).

“I rigorosi processi di test rafforzano la fiducia che gli utenti ripongono nei prodotti implementati nei loro data center”, ha dichiarato Kerry Munson, Operations Manager, Datacenter Technologies per il laboratorio di interoperabilità dell’Università del New Hampshire. “Gli SSD KIOXIA NVMe hanno superato i rigorosi requisiti di test richiesti dal laboratorio di interoperabilità dell’Università del New Hampshire per l’inclusione nella nostra lista di integratori NVMe.”

Gli SSD enterprise della serie KIOXIA CM7 sono disponibili in fattori di forma da 2,5 pollici ed E3.S, con resistenze per alte intensità di lettura e uso misto e capacità fino a 30,72 terabyte (TB) (solo 2,5 pollici). Gli SSD per data center della serie CD8P dell’azienda sono disponibili nei fattori di forma da 2,5 pollici e E3.S, con resistenze per alte intensità di lettura e uso misto e capacità fino a 30,72 TB (solo 2,5 pollici).

“Siamo lieti di introdurre sul mercato le unità KIOXIA della serie CM7 e CD8P con compatibilità PCIe 5.0 e NVMe 2.0, specialmente per gli utenti aziendali e di data center. Noi di KIOXIA ci impegniamo a fornire le tecnologie all’avanguardia e gli standard di massimizzazione delle prestazioni che definiscono la nostra attuale gamma di prodotti SSD e continueranno a definire i nostri prodotti SSD futuri”, ha commentato Paul Rowan, Vicepresidente SSD Marketing and Engineering, KIOXIA Europe.