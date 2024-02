La fotografia sportiva raggiunge livelli professionali con la serie HONOR Magic6

Gli smartphone, si sa, non sono più semplici strumenti telefonici. Le loro funzionalità si sono evolute sempre più nel tempo fino a raggiungere qualità elevate, se non professionali, soprattutto per quanto riguarda le funzionalità video e foto. La domanda di fotocamere mirrorless è alle stelle grazie alle loro irresistibili caratteristiche che attraggono fotografi di ogni livello. Negli ultimi anni, queste sono state oggetto di numerosi aggiornamenti hardware, che le hanno rese la scelta preferita degli appassionati di fotografia. Uno dei miglioramenti più evidenti è la capacità di superare i limiti della velocità dell’otturatore. Migliorando il meccanismo dell’otturatore, si ottiene una velocità di scatto più elevata, che consente alle fotocamere mirrorless di catturare immagini in rapida successione, congelando efficacemente i soggetti in rapido movimento e riducendo l’effetto mosso. Queste capacità si rivelano particolarmente vantaggiose nella fotografia sportiva, naturalistica e d’azione, dove la capacità di catturare momenti veloci è fondamentale.

In risposta alla crescente popolarità della fotografia sportiva e alla crescente importanza dell’intelligenza artificiale (AI), i produttori di smartphone hanno dedicato notevoli sforzi a migliorare la velocità di acquisizione e la nitidezza delle immagini. Sulla scia di questa tendenza in crescita, HONOR ha adottato misure proattive per guidare il settore nell’innovazione delle fotocamere. Integrando la tecnologia AI nella fotografia degli smartphone e implementando aggiornamenti significativi sia a livello hardware che software, HONOR si impegna a portare sui propri dispositivi capacità fotografiche di livello professionale, consentendo agli utenti di catturare momenti unici con una nitidezza eccezionale, preservando la natura fugace di questi eventi con dettagli sorprendenti.

La serie HONOR Magic6 è dotata di un sistema di telecamere Falcon di livello professionale basato sull’intelligenza artificiale, che testimonia l’impegno costante del brand verso l’eccellenza della fotocamera. Falcon introduce uno straordinario teleobiettivo Periscope da 180 MP e una serie di caratteristiche all’avanguardia nel settore, tra cui il sensore HDR personalizzato con funzionalità di gamma dinamica ultra-ampia e un’apertura variabile ultra-grande. Liberando il pieno potenziale del suo sistema di fotocamere, HONOR sfrutta la potenza della tecnologia AI per offrire un’esperienza fotografica straordinaria. Grazie alle innovazioni rivoluzionarie delle capacità di HONOR AI Motion Sensing, la serie HONOR Magic6 consente agli utenti di catturare momenti che lasceranno a bocca aperta.

La fotografia sportiva va ad una velocità senza precedenti: HONOR Falcon raggiunge capacità di livello professionale

Introdotto nella serie HONOR Magic5, il sistema di telecamere HONOR Falcon è stato sottoposto a un’ampia ottimizzazione per offrire un’esperienza di acquisizione/cattura leader nel settore. Ciò ha costituito una solida base per la serie HONOR Magic6, che presenta un sistema aggiornato Falcon di livello professionale. Oltre a migliorare la gamma dinamica, la sensibilità alla luce, la visione a lungo raggio e le immagini dinamiche, la serie HONOR Magic6 porta la velocità di ripresa a nuovi livelli. L’attuatore SMA (Shape Memory Alloy) combina le funzionalità di autofocus (AF) e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), offre una velocità di messa a fuoco leader nel settore. L’ulteriore miglioramento delle capacità dell’algoritmo e del sistema Falcon Camera rende HONOR Magic6 Pro uno strumento versatile e affidabile per le riprese ad alta velocità in termini di velocità dell’otturatore e di velocità di imaging. Questa evoluzione completa garantisce un’esperienza di fotografia sportiva senza precedenti, consentendo ai fotografi di catturare l’essenza di momenti fugaci attraverso diverse lunghezze focali e scene accattivanti senza sforzo.

Scatto da professionista: l’algoritmo sport portrait dà l’aspetto e la sensazione di una fotocamera di livello professionale

Il nuovissimo smartphone HONOR Magic6 Pro vanta l’algoritmo Sport Portrait, che consente ai fotografi di catturare senza sforzo ritratti con effetti bokeh naturali, anche in rapido movimento; l’effetto ottenuto è paragonabile a quello di un obiettivo ottico. L’algoritmo consente alla fotocamera di catturare più fotogrammi e di fonderli in un’unica immagine, ottimizzando i fotogrammi del ritratto e dello sfondo prima dell’output finale. Utilizzando una messa a fuoco rapida e accurata e il rilevamento del movimento, l’algoritmo cattura il fotogramma del ritratto in movimento con dettagli nitidi. Grazie alla stima della profondità binoculare e alla segmentazione della fotografia sportiva, lo sfondo viene regolato con un effetto bokeh naturale utilizzando contemporaneamente l’obiettivo grandangolare e il teleobiettivo. Infine, l’immagine viene calibrata e più fotogrammi vengono uniti per fornire informazioni realistiche su luci e ombre e relazioni accurate sulla profondità di campo.

Fotografia Sportiva: Verso immagini più chiare con i teleobiettivi HONOR

Quando si tratta di fotografia sportiva, i fotografi professionisti preferiscono i teleobiettivi per la loro capacità di fornire una prospettiva ravvicinata, fondamentale per catturare scatti d’impatto durante gli eventi sportivi che si tengono in grandi strutture. In particolare, una distanza di zoom da 2,5X a 10X (equivalente a una gamma di lunghezze focali da 68 mm a 270 mm) è molto apprezzata dai fotografi di questo settore. Questa gamma di zoom offre una migliore composizione dell’immagine, consentendo ai fotografi di regolare la lunghezza focale per un’inquadratura precisa e per catturare i momenti chiave a varie distanze. La flessibilità di questo intervallo consente di trovare un equilibrio tra riprese ravvicinate e prospettive più ampie, fornendo un contesto prezioso all’azione documentata. L’uso di questa distanza di zoom aiuta anche a ridurre al minimo la distorsione dell’immagine che si riscontra negli angoli più ampi, garantendo una rappresentazione accurata dei soggetti e dell’ambiente circostante senza distorsioni visive indesiderate.

HONOR ha notevolmente migliorato il proprio teleobiettivo rendendo così accessibili le funzionalità di fotografia sportiva professionale sugli smartphone. Dotata di una straordinaria fotocamera con teleobiettivo Periscope da 180 MP, con un’ampia apertura di f/2,6 e il più grande sensore di teleobiettivo da 1/1,49 pollici del settore, la serie HONOR Magic6 offre un miglioramento del 400% nella capacità di rilevamento della luce rispetto ai prodotti di punta di altri marchi, assicurando scatti chiari di oggetti lontani con accuratezza. Il sensore della fotocamera è inoltre in grado di combinare 16 pixel in grado di catturare la luce in uno più grande con una dimensione pixel equivalente di 2,24μm, consentendo alla fotocamera di catturare scatti luminosi e vividi anche in condizioni di illuminazione difficili. Allo stesso modo, Canon ha apportato continui miglioramenti alla sua linea mirrorless, con particolare attenzione ai sistemi di messa a fuoco automatica che spiccano nell’inseguimento dei soggetti, garantendo una messa a fuoco precisa e rapida anche su obiettivi in movimento. Inoltre, Canon ha ampliato la sua gamma di teleobiettivi, consentendo ai fotografi di catturare soggetti distanti con dettagli notevoli, a vantaggio dei fotografi sportivi che spesso si trovano in condizioni di ripresa difficili. Seguendo una traiettoria simile, HONOR riconosce e abbraccia i progressi raggiunti dalle fotocamere professionali, con l’obiettivo di fornire capacità di imaging equivalenti a quelle offerte dagli obiettivi delle fotocamere mirrorless.

Oltre alle funzionalità di zoom, il teleobiettivo supporta lo zoom ottico 2,5, lo zoom 5X/10X nel sensore e la super risoluzione 100X. Gli utenti possono catturare soggetti da vicino o a distanza con una precisione senza pari, conservando una nitidezza, una chiarezza e una profondità eccezionali in ogni immagine. Sia che si tratti di catturare dettagli minuscoli o scene di grandi dimensioni, il teleobiettivo di HONOR garantisce che anche i livelli di ingrandimento più elevati mantengano un’ottima qualità d’immagine. Portando questo pacchetto di teleobiettivi agli utenti di smartphone, HONOR consente loro di sperimentare appieno i vantaggi dello zoom ottico e di catturare scatti straordinari in qualsiasi scenario di ripresa, indipendentemente dal livello di difficoltà.

Il sensore HDR personalizzato è il primo del settore con capacità di gamma dinamica ultraelevata

HONOR si impegna per sviluppare fotocamere che brillano nella cattura dei dettagli più fini e nella conservazione dei punti salienti in diverse condizioni di illuminazione. Seguendo questo impegno, il brand presenta il primo sensore HDR personalizzato del settore con una gamma dinamica ultra-ampia. Con un sensore HDR da 1/1,3 pollici, la serie HONOR Magic6 offre un miglioramento dell’800% della gamma dinamica. Questo significativo miglioramento garantisce una precisione superiore dei colori e della luminosità, soprattutto quando si catturano oggetti in primo piano. Gli utenti possono catturare senza sforzo immagini con dettagli eccezionali e luci perfettamente conservate, ottenendo un’esperienza di fotografia sportiva senza precedenti.

Per elevare la qualità delle immagini HDR a nuovi livelli, HONOR introduce l’innovativo High Dynamic Range Imaging Enhancement con un algoritmo di esposizione automatica (AE) sviluppato in proprio. Questa funzione consente transizioni fluide tra i diversi stati HDR, adattandosi senza sforzo al passaggio da scene luminose all’aperto a interni poco illuminati o a improvvisi cambiamenti nelle condizioni di illuminazione. Grazie a questo algoritmo avanzato, la serie HONOR Magic6 garantisce agli utenti di catturare scene con un’esposizione ottimale e dettagli vivaci, indipendentemente dall’ambiente di illuminazione.

Tenendo in considerazione le preoccupazioni degli utenti riguardo al supporto HDR limitato nell’anteprima delle foto, nei video, nella modalità burst e nelle istantanee, la serie HONOR Magic6 è dotata di supporto HDR a 2 fotogrammi e di una trasformazione HDR completa in tutti i percorsi, assicurando agli utenti la possibilità di catturare immagini più equilibrate e visivamente accattivanti con luci e ombre straordinarie. Inoltre, la serie HONOR Magic6 incorpora il controllo HDR delle luci e delle ombre nel processo fotografico, rendendo più facile per gli utenti catturare intriganti scatti di silhouette.

Il massimo del controllo della luce: l’apertura variabile più grande del settore

Nel tentativo di superare le sfide associate alla cattura di sensazioni atmosferiche e al raggiungimento di una sfocatura dello sfondo in scatti che richiedono un’apertura regolabile significativa, HONOR introduce l’apertura variabile ultra-grande nel sistema di telecamere Falcon; il sistema intelligente regola automaticamente l’apertura durante le normali riprese, consentendo al contempo all’utente di prendere il controllo con la modalità di fotografia sportiva professionale, impostando l’apertura tra f/1,4 e f/2,0. Questa innovativa funzione garantisce agli utenti la flessibilità di personalizzare la profondità di campo in base alle proprie preferenze, catturando allo stesso tempo il 22% di luce in più rispetto all’obiettivo IMX989 F1.9 con un sensore da 1 pollice.

In particolare, nelle modalità ritratto e in ambienti con scarsa illuminazione, l’apertura passa senza problemi a f/1,4, con un aumento del 104% della luce assorbita, consentendo alla Serie HONOR Magic6 di ottenere un effetto di sfocatura dello sfondo paragonabile a quello di una fotocamera mirrorless. Grazie alla possibilità di scegliere tra due aperture, gli utenti possono passare dall’acquisizione di immagini con effetti di sfocatura naturale senza alcuno sforzo, creando immagini più nitide che catturano sia il soggetto che lo sfondo in modo più dettagliato.

Una fotografia sportiva più intelligente: AI Motion Sensing aggiornato a tutto campo

Impegnato a sfruttare la potenza dell’AI on-device, il team di ricerca e sviluppo di HONOR continua a perfezionare e ottimizzare l’algoritmo AI Motion Sensing, portando il mercato a sbloccare più possibilità con l’AI. Partendo da queste basi, la serie HONOR Magic6 introduce l’aggiornamento di HONOR AI Motion Sensing, spingendo i confini della fotografia sportiva verso nuovi orizzonti. Questa tecnologia avanzata supera i limiti del suo predecessore, che si basava su 270.000 immagini per addestrare l’intelligenza artificiale a identificare il salto, la camminata e la corsa; la versione aggiornata utilizza un vasto set di dati di addestramento di 8.000.000 immagini che comprendono 10 scenari diversi. La fotocamera è ora in grado di catturare una vasta gamma di sport e attività che vanno al di là dello stretching, della camminata, della corsa e del jogging, coprendo 10 tipi di sport tradizionali che si praticano nella vita quotidiana. Che si tratti di catturare il momento degli schizzi d’acqua, il movimento aggraziato di una ballerina, l’azione esaltante delle arti marziali o persino l’attacco lampo nella scherma, la fotocamera dimostra una notevole precisione nell’identificare e tracciare in modo intelligente i vari movimenti per garantire la conservazione dei momenti decisivi. Con ogni movimento unico immortalato con dettagli sorprendenti, gli utenti possono ora documentare il loro stile di vita, creando una registrazione visiva e identificando i momenti migliori della loro vita.

Per dimostrare il suo impegno nel catturare il brivido dello sport, HONOR ha lavorato a stretto contatto con la schermitrice d’élite internazionale Cecilia Berder e con Tyson, noto per aver generato fotografie bullet time nel Regno Unito. HONOR ha creato un breve filmato girato con la serie HONOR Magic6 che cattura l’arte della scherma in rapido movimento. Questo video si concentra sulla velocità dei momenti di scherma, evidenziando le capacità del sistema di telecamere HONOR Falcon di catturare movimenti che possono essere veloci come un proiettile e rapidi come un’auto in accelerazione. Catturando magistralmente i momenti più fulminei della scherma con dettagli quali la punta dell’arma, nota come uno degli oggetti che si muovono più velocemente negli sport, il video mostra l’eccezionale capacità della serie HONOR Magic6 di congelare questi momenti. Grazie alla tecnologia all’avanguardia di HONOR, gli utenti possono ora catturare e immortalare momenti sportivi fugaci con una chiarezza e una precisione senza precedenti, elevando la loro fotografia sportiva a nuovi livelli di eccellenza.

Conclusioni

“HONOR sta spingendo i confini dell’innovazione nella fotografia per smartphone e si dedica a portare agli utenti la migliore esperienza di cattura di immagini sul mercato. Crediamo che la prossima grande tendenza per la fotografia su smartphone sarà la fotografia sportiva, e i nostri progressi e le nostre ambizioni in questo campo, alimentato dall’intelligenza artificiale, rappresentano un significativo balzo in avanti, consentendo ai nostri utenti di godere di un’esperienza fotografica di livello professionale sui loro smartphone”, ha dichiarato il Dr. Weilong Hou, esperto tecnico di imaging di HONOR.

Grazie alla combinazione di soluzioni hardware e software leader del settore, come il sistema di fotocamera Falcon, alimentato dall’intelligenza artificiale, l’impegno di HONOR nel superare i limiti tecnologici e nell’abbracciare le innovazioni emergenti stabilisce nuovi parametri di riferimento nel settore della fotografia sportiva. La serie HONOR Magic6 è una vera e propria testimonianza di questa dedizione, in grado di offrire un’esperienza fotografica eccezionale e di affermare HONOR come forza pionieristica nel regno in continua evoluzione della fotografia su smartphone.