La sostenibilità secondo Samsung

Samsung ha annunciato le innovazioni per inaugurare una nuova era di sostenibilità fra le mura domestiche. Servizi come SmartThings Energy dettano i nuovi standard dell’efficienza, e i più recenti elettrodomestici Samsung permettono di risparmiare tempo e denaro. Le novità Samsung rendono più facile che mai per i consumatori adottare comportamenti più virtuosi e tutelare la salute del pianeta.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Moohyung Lee, Corporate EVP and Head of the R&D Team of the Digital Appliances Business di Samsung Electronics: «Le tecnologie mostrate al recente CES 2023 mettono la sostenibilità al centro della user experience. Ci siamo posti l’obiettivo ambizioso di diventare il brand di elettrodomestici più efficiente al mondo dal punto di vista energetico e con i nostri prodotti più nuovi e con le partnership recenti porteremo il vivere sostenibile a un numero sempre maggiore di persone e comunità».

SmartThings massimizza il risparmio di energia

Con oltre 80 milioni di dispositivi connessi[1], la piattaforma SmartThings continua ad espandersi, offrendo nuove possibilità di ridurre l’impronta di carbonio a casa.

Oggi la modalità AI Energy[2] di SmartThings Energy è più avanzata che mai: supporta più dispositivi e Regioni, e permette di raggiungere consumi ancora più efficienti: per esempio, fino a un ulteriore 15% in meno per i frigoriferi[3] e fino a un ulteriore 20% in meno per i condizionatori[4] e fino a un ulteriore 35% per le lavatrici[5] su una selezione di cicli[6].

La prima certificazione Smart Home Energy Management Systems (SHEMS) del settore

L’impegno di Samsung nell’ampliare e migliorare la funzionalità SmartThings Energy è valso all’azienda la prima certificazione del settore rilasciata dall’EPA (Environmental Protection Agency, agenzia statunitense per la tutela ambientale) per il mass market e concernente un sistema di gestione intelligente dell’energia domestica (Smart Home Energy Management Systems, SHEMS). La certificazione premia gli elettrodomestici smart e i servizi che gestiscono e comandano i dispositivi connessi, per aiutare il consumatore ad avere un quadro dei propri consumi, andando quindi a stimolare comportamenti più parsimoniosi, una riduzione dei costi, agevolando l’adozione di misure che attenuino il peso sulle reti elettriche.

L’EPA ha attribuito agli elettrodomestici Samsung 260 certificazioni ENERGY STAR, di cui 43 con il titolo di “Most Efficient”, un risultato da leader del settore[7].

Samsung detiene il primato delle certificazioni ENERGY STAR da oltre un decennio, ed è una delle poche aziende a vantare il prestigioso premio ENERGY STAR Corporate Commitment Award.

Una casa a zero emissioni non è più un sogno: Samsung offre il massimo dell’efficienza

Samsung ha avviato una nuova fase dell’iniziativa Net Zero Home per permettere a sempre più famiglie di raggiungere l’indipendenza energetica: il Progetto Smart City. Insieme a Sterling Ranch e allo storico partner tecnologico Siemens, il progetto Smart City aiuterà alla creazione di un polo residenziale a Sterling Ranch come un modello di comunità abitativa sostenibile progettata per ospitare 30.000 residenti a Littleton, in Colorado.

SmartThings Energy rappresenterà la principale app interattiva per monitorare i dati e gli elettrodomestici Samsung forniranno ai residenti degli insight in tempo reale sull’utilizzo di elettricità, acqua e gas. Qui l’energia verrà prodotta e immagazzinata da pannelli solari e batterie domestiche, mentre gli elettrodomestici ad alta efficienza ridurranno i consumi e monitoreranno i prelievi idrici per ridurre l’uso di risorse. Insieme alle soluzioni per infrastrutture intelligenti Siemens, alla smart home e alla soluzione di ottimizzazione energetica di Resideo Technologies, le tecnologie firmate Samsung agevoleranno gli abitanti di Sterling Ranch nel condurre uno stile di vita a impatto netto zero.

Ma la sinergia tra Samsung e Resideo va ben oltre il progetto Smart City: nell’ambito della partnership rientra anche l’integrazione dei prodotti Samsung con le soluzioni di smart grid Resideo, attraverso progetti di risparmio energetico realizzati in California e Texas. In futuro ciò potrà aiutare più comunità ad attrezzarsi per la smart grid, espandendo quella di Resideo, che si configura quale risposta best-in-class alla domanda offrendo e ottimizzando ancor di più il risparmio ottenuto con SmartThings Energy.

“Meno microfibre” per combattere le microplastiche

Ridurre l’impatto ambientale di dispositivi e abitazioni è fondamentale per avere un futuro sostenibile, ma ci sono altri rischi concreti a cui si deve prestare attenzione. Infatti, da oltre un anno Samsung e Patagonia affrontano fianco a fianco la sfida delle microplastiche che inquinano oceani e corsi d’acqua.

Il frutto di questa collaborazione è il nuovo ciclo di lavaggio Samsung, che si chiama Less Microfiber Cycle e rappresenta un balzo in avanti nella lotta alle microplastiche, in quanto ne riduce fino al 54%[8] il rilascio nel lavaggio dei capi. Ora disponibile in Europa, il ciclo verrà integrato nelle lavatrici compatibili in Corea a partire da febbraio di quest’anno e presto negli Stati Uniti.

Analogamente al ciclo Less Microfiber Cycle, anche l’ultimo filtro per lavatrici sviluppato da Samsung e Patagonia, Less Microfiber, è in grado di contribuire fattivamente alla salvaguardia degli ecosistemi acquatici. Si tratta di uno speciale filtro che riduce la dispersione delle microplastiche impedendo loro di raggiungere i mari al termine del ciclo di lavaggio. Sarà disponibile in Europa per modelli selezionati a partire dalla seconda metà del 2023 e sarà compatibile con tutte le lavatrici, di qualsiasi marca.

Le ultime innovazioni Samsung in ambito lavaggio renderanno più facile per i consumatori ridurre i rifiuti ambientali negli anni a venire. Questo riguarda anche le garanzie ventennali[9] di frigoriferi e lavatrici. Coprendo la tecnologia digital inverter degli elettrodomestici, le garanzie di lunga durata consentono di ridurre ulteriormente l’impatto ambientale, estendendo la durata delle lavatrici e dei frigoriferi Samsung. I frigoriferi Bespoke sono inoltre dotati di pannelli personalizzabili che supportano un uso più duraturo permettendo alle persone di aggiornare facilmente il design del loro elettrodomestico attuale invece di sostituirlo con uno nuovo.

Tramite strette collaborazioni, progressi tecnologici e l’impegno a diventare il brand di elettrodomestici migliori al mondo in termini di efficienza energetica, Samsung intende aprire la strada a un domani più sostenibile.

[1] Da dicembre 2022.

[2] Disponibile su dispositivi Android e iOS devices. Sono necessari una connessione Wi-Fi e un account Samsung.

[3] Disponibile per alcuni modelli da maggio 2023 tramite aggiornamento Wi-Fi. Risultati dei test ottenuti comparando in fabbrica le impostazioni della temperatura con/senza modalità AI Energy. I risultati possono variare in base alle condizioni e agli schemi di utilizzo.

[4] In base a test interni su modelli statunitensi. I risultati possono variare a seconda dell’ambiente e delle abitudini di utilizzo effettive dell’utente.

[5] In base a test interni sul modello WF8900B con capacità di carico IEC di 8 lb (3,62 kg), a eccezione del ciclo Small Load (con capacità di carico IEC di 4 lb – 1,81 kg). I risultati possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo effettive.

[6] Si può applicare ai cicli Heavy Duty, Small Load, Towels e Power Rinse solo se la temperatura di lavaggio selezionata è “calda”.

[7] Da novembre 2022.

[8] Testata con un carico da 2 kg di felpe con cappuccio realizzate in 100% poliestere, confrontando il ciclo per capi sintetici del modello tradizionale Samsung di lavatrice europea WW4000T e il ciclo Less Microfiber Cycle del modello WW7000B. I risultati possono variare a seconda dei capi lavati e dell’ambiente. Test effettuati dal Laboratorio Ocean Wise Plastics Lab.

[9] La garanzia di 20 anni si applica solo ai motori e compressori inverter di frigoriferi, lavatrici e asciugatrici venduti nell’UE a partire dal luglio 2022, oltre ai motori e compressori digital inverter di frigoriferi e lavatrici venduti negli USA. Non si applica agli elettrodomestici prodotti in outsourcing.