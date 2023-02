Laptop NVIDIA Studio: ancora più opzioni per i creators

L’attesa per i laptop NVIDIA Studio è finita: sono arrivati i nuovi laptop dotati di GeForce RTX 4070, 4060 e 4050.

La nuova lineup include laptop NVIDIA Studio di ASUS, GIGABYTE e Samsung, e offre ancora più opzioni per i creators, grazie a dispositivi più leggeri e sottili, in grado di superare le prestazioni delle generazioni precedenti con grandi vantaggi per video e 3D editor.

Le GPU GeForce RTX 4070 consentono agli utenti di lavorare su file video HDR a 6K RAW con decodifica velocissima, esportare in AV1 con il nuovo codificatore di ottava generazione e godere di un aumento delle prestazioni di quasi il 40% rispetto alla generazione precedente e con effetti accelerati dalla GPU in DaVinci di Blackmagic Design Resolve.

Le GPU GeForce RTX 4060 abbinate a 8 GB di memoria video in questi laptop offrono tempi di rendering in Blender che sono il 38% più veloci rispetto all'ultima generazione, eccellente per il 3D modeling e animation.

Le GPU GeForce RTX 4050 possono accelerare le funzionalità AI nella fotografia, nella progettazione grafica o nell'editing video, incluse prestazioni del 54% più veloci in Topaz Video per l'upscaling e l'editing di filmati.

Questi nuovi laptop Studio rivoluzioneranno il lavoro anche dei content creator che desiderano lavorare in movimento. Scoprite di più su quali GPU RTX alimentano il nuovissimo Galaxy Book3 di Samsung , il leggero ed ergonomico Aero 16 e Aero 14 di GIGABYTE, ROG FLOW Z13 di ASUS, Stealth 17 Studio di MSI e Razer 16 e 18 .

In the NVIDIA Studio

I laptop Studio alimentano l’immaginazione delle menti più creative, incluso l’artista di In the NVIDIA Studio di questa settimana, Shangyu Wang, che ha usato la magia delle GPU GeForce RTX nel suo laptop Studio per creare il suo film Most Precious Gift. Il film è stato messo in scena in NVIDIA Omniverse, una piattaforma per la creazione e il funzionamento di applicazioni metaverse.

