Lenovo Legion Tab Android: nuovo tablet da gaming

Lenovo annuncia che Lenovo Legion Tab, tablet Android da 8,8 pollici adatto a facilitare il gioco in mobilità, sarà presto disponibile in Italia in esclusiva su lenovo.com/it. Il tablet Lenovo Legion Tab completa l’esperienza gaming Legion, offrendo una soluzione comoda per tutti i giocatori che sono alla ricerca di gioco ad alte prestazioni, accessibilità e convenienza.

Il nuovo Lenovo è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm e di una memoria LPDDR5X1 di 12 GB, il tutto all’interno di un tablet Storm Grey di soli 76 mm con un peso di 350 grammi. Le sue caratteristiche superano le aspettative tipiche di un normale tablet. Lenovo Legion Tab favorisce il gioco in movimento grazie alla memoria integrata da 256 GB espandibile con lo slot microSD, che supporta schede fino a 1 TB. Il display da gioco Lenovo PureSight da 8,8 pollici QHD+ a 144 Hz dà vita ad immagini vivaci, rendendo qualsiasi gioco compatibile con Android nitido e luminoso. Il sistema aptico integrato regala ai giocatori un ulteriore livello di reazione e di immersività, consentendo loro di vivere il gioco con un forte grado di coinvolgimento.

Nonostante tutta questa potenza, Lenovo Legion Tab mantiene un livello di raffreddamento ottimale, grazie alla soluzione termica Legion ColdFront: Vapor, dotata di una camera di vapore sovradimensionata che mantiene fresco il dispositivo quando il gioco si fa duro. Legion ColdFront: Vapor offre tre diverse modalità di prestazione che consentono agli utenti di adattare le performance del tablet in base allo scenario di gioco: Beast Mode per il gaming ad alte prestazioni; Balanced Mode per offrire equilibrio tra prestazioni, calore e durata della batteria; Energy Saving Mode che, sfruttando al meglio la batteria da 6550 mAh del Lenovo Legion Tab, assicura sessioni di gioco più lunghe e offline2. Per quanto riguarda la carica, la porta USB Type-C inferiore (in orientamento orizzontale) è dotata della tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0 ed ha una capacità di ricarica di 45W, oltre ad avere un bypass di ricarica per il gioco, che permette di controllare le temperature ed evitare l’utilizzo di cavi. Le porte USB Type-C supportano Display Port 1.4, garantendo ai giocatori di connettersi a un display esterno compatibile per giocare con una visuale più ampia.

Lenovo Legion Tab si inserisce appieno nell’ecosistema Lenovo Legion, integrandosi perfettamente con gli altri dispositivi. Grazie a Lenovo Freestyle i giocatori possono condividere contenuti tra Lenovo Legion Tab e un altro laptop Lenovo Legion senza sforzi, stabilendo una connessione dinamica fra i device e migliorando l’esperienza di gioco complessiva. Il tablet è compatibile con monitor, cuffie, tastiere e mouse Lenovo Legion. Lenovo Legion Tab è un perfetto esempio dell’impegno che Lenovo mette nel garantire un ambiente di gioco olistico, basato sulle prestazioni, la convenienza e il coinvolgimento.

Il Premium Care Depot di Lenovo fornisce, inoltre, un supporto essenziale ai giocatori, offrendo assistenza completa, dalla configurazione del dispositivo, alla correzione della connessione Internet, ai problemi software e all’aggiunta di periferiche. I giocatori possono servirsi dell’assistenza tecnica ogni volta che lo necessitano.