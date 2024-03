Lenovo ThinkSmart: scopri le ultime imperdibili novità

In vista dell’Enterprise Connect, Lenovo ha annunciato due soluzioni pensate per aiutare le aziende ad abilitare le sale riunioni per le videoconferenze con Microsoft Teams Rooms. Lenovo ThinkSmart Tiny Kit e ThinkPad Universal USB-C Smart Dock – ThinkSmart Edition rispondono alle nuove esigenze di collaborazione da remoto da parte degli utenti e offrono ai responsabili IT considerevoli vantaggi rispetto alla gestione delle sale riunione.

L’aumento degli scenari di lavoro ibridi in tutto il mondo pone le aziende di fronte ad un’ulteriore sfida legata alla transizione digitale: creare spazi di riunione che siano funzionali alle nuove esigenze. Secondo le stime, oltre il 43% dei lavoratori da remoto non si sente pienamente coinvolto nelle riunioni, mentre meno dell’8% delle sale riunioni di tutto il mondo è adibito in funzione della videoconferenza. Per questo motivo, le aziende stanno cercando di migliorare le modalità di collaborazione, al fine di soddisfare le esigenze dei lavoratori e dei reparti IT preposti.

“I clienti hanno a disposizione una serie di soluzioni tecnologiche per migliorare le sale riunioni rendendole moderne agli attuali modi d’uso“, ha dichiarato Shannon MacKay, General Manager di Worldwide Smart Collaboration Business di Lenovo. “ThinkSmart Tiny Kit e ThinkSmart dock sono due soluzioni tra le più accessibili per trasformare le sale riunioni nella migliore esperienza audio e video possibile, aggiungendo al contempo le funzioni di gestione per il supporto IT“.

Lenovo ThinkSmart Tiny Kit

Lenovo ThinkSmart Tiny Kit comprende il ThinkCentre M70q Gen 4, il ThinkSmart Controller e il ThinkSmart USB HDMI Capture, che insieme permettono di avere un unico display front-of-room oltre a sistemi audio/video professionali. Si tratta della soluzione ideale per i clienti che cercano un modo semplice per passare dalle esperienze BYOD (Bring Your Own Device) – soluzioni non gestite che necessitano di un PC del partecipante per organizzare la riunione – a un’esperienza di Microsoft Teams Rooms.

Grazie alla potenza di calcolo integrata nella stanza a supporto della riunione, gli utenti ThinkSmart Tiny Kit possono usufruire delle funzionalità di Microsoft Teams Rooms, come la funzione one-touch join e Front Row. Essendo un kit modulare, i clienti dispongono inoltre dell’opportunità di aggiungere le periferiche preferenziali certificate, come la ThinkSmart Bar 180 e la ThinkSmart Cam, per ottimizzare al meglio l’esperienza in sala. Per i clienti che desiderano aggiornarsi e accedere a ulteriori funzionalità delle soluzioni Microsoft Teams Rooms, ThinkSmart offre, inoltre, una serie di dispositivi certificati Microsoft Teams Rooms, tra cui ThinkSmart Hub, ThinkSmart One e ThinkSmart Core.

ThinkSmart Tiny Kit è supportato da ThinkSmart Manager, la console Lenovo che offre all’IT la possibilità di distribuire, monitorare e risolvere i problemi dei dispositivi Lenovo ThinkSmart da un’unica interfaccia, indipendentemente dal loro stato o dalla loro posizione. In questo modo i responsabili IT possono controllare lo stato della stanza, aggiungere nuovi dispositivi e nuovi utenti, nonché visualizzare tutti gli utenti attivi, verificare la presenza di aggiornamenti e riavviare un dispositivo. ThinkSmart Manager rileva automaticamente i malfunzionamenti, consentendo al personale IT di ricevere notifiche in tempo reale sui problemi specifici, anche prima che gli utenti possano segnalarli.

ThinkPad Universal USB-C Smart Dock – ThinkSmart Edition

ThinkSmart Dock è una soluzione entry-level per le aziende che desiderano registrare gli utilizzi della sala o altri dati analitici utili per futuri investimenti strategici nelle tecnologie, pur mantenendo l’interoperabilità e la flessibilità di una sala BYOD. Già disponibile con ThinkSmart Manager Basic, il dock intelligente consente agli amministratori IT di usufruire delle funzionalità proprie della sala gestita.

Il dock ThinkSmart dispone di un’ampia gamma di ingressi, funzionalità plug-and-play di ultima generazione, sistemi di ricarica rapida ed è così performante da installare automaticamente gli aggiornamenti firmware più importanti. Il dock ThinkSmart è dotato di un innovativo sistema di gestione dei cavi che ne impedisce lo scollegamento accidentale. In questo modo i partecipanti alle riunioni possono agganciare rapidamente i loro PC utilizzando un unico cavo.

Combinando l’interoperabilità delle comunicazioni unificate (UC) (Teams, Zoom, Webex, Google Meet, ecc.) e la flessibilità plug-and-play, il dock ThinkSmart consente all’utente di connettersi con un solo cavo a dispositivi audiovisivi professionali e display di ampio formato in una sala conferenze o negli spazi adibiti alle riunioni.

Disponibilità per il mercato italiano di Lenovo ThinkSmart Tiny Kit e Lenovo ThinkPad Universal USB-C Smart Dock

Lenovo ThinkSmart Tiny Kit e Lenovo ThinkPad Universal USB-C Smart Dock – ThinkSmart Edition saranno disponibili dalla seconda metà del 2024.

Servizio e Assistenza

Lenovo ThinkSmart Tiny Kit include un anno di assistenza Lenovo Premier Support, che offre l’accesso a tecnici qualificati 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Le soluzioni ThinkSmart, tra cui Lenovo ThinkSmart Tiny Kit, sono protetti da sistemi di sicurezza proattivi su tutti i livelli. Per garantire la tranquillità end-to-end, Lenovo ThinkShield prevede la garanzia sulla catena di fornitura, la protezione below-the-OS e le soluzioni OS-to-cloud.