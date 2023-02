“LG Miraclass” porta nei cinema un’esperienza immersiva

LG Electronics (LG) annuncia il lancio del suo nuovo marchio di display LED per cinema, LG Miraclass. Ideale per i gestori di sale cinematografiche che vogliono offrire agli spettatori nuovi servizi premium ed esperienze di visione coinvolgenti, la nuova collezione di schermi LED di LG offre immagini realistiche con colori naturali e neri profondi.

Il nome “Miraclass”, – nato dalla combinazione delle parole “Miracle” e “Class” – è sinonimo di un’incredibile qualità dell’immagine in grado di aumentare il coinvolgimento del pubblico. Grazie all’avanzata tecnologia LED, i display LG Miraclass contribuiscono a dare vivacità ai film, migliorando l’esperienza di visione e offrendo un valore aggiunto ai proprietari e ai gestori delle sale.

LG Miraclass è attualmente composto da quattro linee di prodotti che offrono diverse dimensioni (da 14 a 101 metri quadrati) e diverse risoluzioni (4K/2K). Con una larghezza di cinque metri, i modelli LDAA025-1 e LDAA012 rappresentano una buona opzione per le sale di piccola capacità. Tutti gli schermi Miraclass sono compatibili con il sistema IMS3000 (Integrated Media Server) di Dolby, che consente di offrire immagini e suoni di qualità superiore per migliorare l’esperienza in sala.

Grazie all’utilizzo di pixel LED autoemissivi, ogni modello LG Miraclass offre un’elaborazione del colore a 24 bit e un eccellente contrasto per dare alle immagini sullo schermo profondità e vivacità. Inoltre, vantano una luminosità elevata e uniforme che permette di riprodurre immagini prive di distorsioni o dimming.

LG Miraclass è inoltre in grado di riprodurre 68,7 miliardi di variazioni di colore, consentendo agli spettatori di guardare i film esattamente nel modo in cui i loro autori li hanno pensati.

Il software di LG Miraclass permette inoltre di gestire in maniera semplificata i contenuti mentre lo schermo ottimizza la gestione degli spazi consentendo di aggiungere posti a sedere o reinventare gli interni grazie all’assenza del proiettore.

La luminosità dello schermo di LG Miraclass può essere regolata su cinque livelli, da 48 a 300 nit, per adattarsi a diversi scenari d’uso: dalla riproduzione di film 2D/3D alla riproduzione di contenuti di presentazioni aziendali o cerimonie speciali.

“LG è convinta che LG Miraclass soddisferà le esigenze degli operatori e le aspettative degli spettatori in cerca di esperienze cinematografiche memorabili” ha dichiarato Paik Ki-mun, vicepresident senior e responsabile della divisione Information Display di LG Electronics Business Solutions Company. “Per soddisfare la crescente domanda e le diverse esigenze delle sale cinematografiche, in futuro introdurremo altre linee e modelli.”

Nonostante l’introduzione dei LED cinema sia recente, i display LED cinema di LG sono già presenti in diverse grandi catene di sale cinematografiche in tutto il mondo, con ulteriori installazioni in corso in Asia, Europa e Nord America. In Spagna, LG Miraclass è stato recentemente installato nei cinema Odeon Multicines di Vilanova e sono previste ulteriori installazioni negli Odeon Multicines di Madrid e Barcellona.