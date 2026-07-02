Magic V6: il foldable flagship AI definitivo di HONOR

HONOR, azienda attiva a livello globale nell’ecosistema dei dispositivi AI e punto di riferimento nel settore dei foldable, ha lanciato HONOR Magic V6 in Italia. Combinando un profilo ultrasottile con un’autonomia da record, una resistenza di livello flagship e una connettività fluida con l’ecosistema Apple, HONOR Magic V6 eleva l’esperienza foldable a un nuovo livello.

Grazie agli agenti AI intelligenti e alle funzionalità multitasking su grande schermo, il dispositivo va oltre il concetto di smartphone affidabile, configurandosi come un potente strumento di produttività per la vita reale.

“Il settore ha bisogno del coraggio di evolversi. Gli utenti foldable non dovrebbero mai dover scegliere tra design, affidabilità e prestazioni”, ha dichiarato James Li, CEO di HONOR. “Con HONOR Magic V6 ci siamo concentrati su ciò che conta davvero: un form factor naturale, una resistenza affidabile e una produttività cross-ecosystem senza interruzioni. HONOR Magic V6 riflette il nostro impegno nel realizzare dispositivi AI che consentano alle persone di esprimere appieno il proprio potenziale, in linea con gli obiettivi del nostro HONOR ALPHA PLAN”.

Resistenza senza compromessi, design ultrasottile

HONOR Magic V6 vanta un profilo estremamente sottile: misura appena 8,75 mm da chiuso e 4,0 mm da aperto nella versione White, con un peso di circa 219 g. Il risultato è una sensazione in mano più vicina a quella di un tradizionale smartphone “candybar” che a quella di un foldable convenzionale.

In qualità di innovatore che ha ridefinito la categoria dei dispositivi pieghevoli, HONOR propone un form factor ultrasottile senza alcun compromesso in termini di resistenza. Al centro del dispositivo si trova la HONOR Super Steel Hinge, una cerniera con una resistenza alla trazione leader di settore pari a 2.800 MPa. Rafforzata da un sistema di ammortizzazione bionico assistito dall’AI, sviluppato attraverso migliaia di simulazioni, la struttura della cerniera assorbe efficacemente gli urti e distribuisce in modo uniforme la forza in caso di cadute accidentali e nell’utilizzo quotidiano.

Il display interno utilizza vetro flessibile UTG per offrire un’esperienza visiva con piega quasi impercettibile, mentre il display esterno è protetto da HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield. Questo rivestimento ultra-preciso in nitruro di silicio integra fino a 5.600 strati, migliorando significativamente la resistenza e la protezione dall’usura, oltre a ridurre al minimo la riflettività. Certificato IP68 e IP69 secondo gli standard IEC 60529, Magic V6 offre una resistenza di livello flagship ad acqua, polvere e getti ad alta pressione: una caratteristica rara nel mercato dei foldable.

Il dispositivo è inoltre dotato di un display esterno da 6,52 pollici e di un display interno pieghevole da 7,95 pollici, entrambi con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz. Il display esterno raggiunge una luminosità di picco di 6.000 nit, mentre quello interno arriva a 5.000 nit. In combinazione con una riflettività ultraridotta dell’1,5%, la visibilità rimane eccellente anche sotto la luce diretta del sole.

Entrambi gli schermi integrano tecnologie avanzate per il comfort visivo, tra cui dimming PWM a 4.320 Hz, per garantire un’esperienza di visione confortevole anche durante un uso prolungato.

Autonomia duratura, prestazioni d’élite

Equipaggiato con una potente batteria HONOR Silicon-carbon da 6.660 mAh, Magic V6 integra la batteria più capiente mai vista su uno smartphone foldable. Con un contenuto di silicio di circa il 25% e una densità energetica di 921 Wh/L, offre una capacità eccezionale senza aumentare l’ingombro del dispositivo.

Alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon® 8 Elite Gen 5 con processo produttivo avanzato a 3 nm, abbinata a RAM LPDDR5X e storage UFS 4.1, HONOR Magic V6 offre prestazioni d’élite in gaming, multitasking e produttività. Potenziato da un motore grafico Vulkan full-stack, supporta in modo fluido i 120 FPS nei titoli mainstream più impegnativi sul grande display interno, stabilendo un nuovo benchmark per le prestazioni dei dispositivi foldable.

Il dispositivo supporta inoltre HONOR SuperCharge cablata da 80 W e wireless da 66 W, oltre alla ricarica inversa wireless. Le tecnologie proprietarie HONOR, tra cui HONOR E2 Power Enhanced Chip e avanzati miglioramenti RF, massimizzano l’efficienza energetica e assicurano una connettività estremamente stabile, per un’esperienza flagship autentica e senza compromessi.

Intelligent Imaging e produttività cross-ecosystem

HONOR Magic V6 integra imaging intelligente e produttività in un’unica esperienza fluida. Il sistema HONOR AI Falcon Camera comprende una fotocamera principale Ultra-Light Sensitive da 50 MP, un teleobiettivo periscopico Ultra Sensing da 64 MP con sensore da 1/2 pollice e stabilizzazione dell’immagine CIPA 6.5-stop, e una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP, garantendo risultati straordinari in scenari di scarsa illuminazione, nelle riprese a lunga distanza e nell’uso quotidiano. Una suite di funzionalità basate sull’AI, tra cui AI Color Engine, Magic Color 2.0, Magic Video Color e AI Image to Video 2.0, eleva il processo creativo grazie a ottimizzazione in tempo reale, color grading cinematografico e guida intelligente alla posa.

Basato su MagicOS 10, Magic V6 offre l’esperienza AI HONOR più completa di sempre. La suite di HONOR AI Agents, che include AI Settings Agent, AI Photos Agent, AI Suggestion e AI Screen Suggestions, fornisce assistenza intuitiva nella creazione di contenuti, nei flussi di lavoro legati alle riunioni, nel riconoscimento delle intenzioni e nelle azioni contestuali sullo schermo.

Per sfruttare al massimo il potenziale del display interno, HONOR introduce Fast Flex, che attiva una modalità dual split-screen tramite un semplice movimento di piegatura, insieme a Multi-Flex di livello PC, portando un monitor ultrawide direttamente in tasca. Grazie a un motore grafico Vulkan e a un’architettura di livello desktop, offre una fluidità simile a quella di un PC su tre app simultanee, gestendo senza difficoltà file superiori a 1 GB.

Abbattendo le barriere tra ecosistemi, Magic V6 si connette in modo fluido con iPhone, Mac, AirPods e Apple Watch tramite HONOR Share, per trasferimenti file one-tap, condivisione delle notifiche e workflow Mac dual-screen.

HONOR Magic V6 è inoltre compatibile con Quick Share per trasferimenti file senza app tra dispositivi Android™ e dispositivi Apple compatibili, rendendo la condivisione più semplice indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

HONOR Magic V6 con Google Gemini

HONOR Magic V6 con Google Gemini consente agli utenti di interagire in modo fluido tramite testo, voce o immagine, offrendo un’assistenza completa anche in mobilità. È possibile condividere la fotocamera o lo schermo nelle conversazioni Gemini Live per porre domande su ciò che si sta osservando e, a casa come in movimento, gestire la propria agenda, organizzare la lista di attività o compiere azioni in Gemini Live con le app connesse. Il dispositivo include inoltre una prova gratuita di tre mesi di Google AI Pro, offrendo un accesso ampliato al meglio di Gemini, incluse nuove e potenti funzionalità nell’app Gemini come la generazione video basata su Veo 3.1, la generazione immagini Nano Banana Pro, lo strumento di filmmaking AI Flow, l’assistente di ricerca AI NotebookLM e 5 TB di spazio di archiviazione cloud.

Colori, prezzo e disponibilità

HONOR V6 arriva sul mercato italiano con un’offerta pensata per unire design, tecnologia e flessibilità d’acquisto. Il nuovo dispositivo sarà disponibile su honor.com e presso i principali rivenditori di elettronica autorizzati nelle colorazioni Black, White, Red e Gold.

HONOR V6 sarà acquistabile al prezzo consigliato al pubblico di 2.299,90 euro. Su honor.com, inoltre, sarà possibile usufruire di rateizzazioni a tasso zero fino a 3 mesi e ricevere in omaggio uno dei bundle dedicati:

HONOR Pencil con AI Note, clip e pellicola protettiva, proiettore con clip e pellicola protettiva, oppure HONOR Pad 10 con pellicola protettiva.