Magic8 Pro: il nuovo flagship con fotocamera AI di HONOR

HONOR, azienda globale specializzata nell’ecosistema dei dispositivi basati sull’intelligenza artificiale, ha reso disponibile Italia di HONOR Magic8 Pro, il suo nuovo smartphone flagship dotato di fotocamera AI di ultima generazione che ridefinisce la fotografia su smartphone con capacità di imaging e intelligenza avanzate. Progettato per stabilire un nuovo punto di riferimento nell’esperienza smartphone top di gamma, HONOR Magic8 Pro integra innovazione nel campo dell’imaging AI con prestazioni elevate e un agente AI pensato per l’uso quotidiano.

Questa combinazione potente consente agli utenti di catturare ogni momento con precisione professionale e creatività naturale, mentre l’assistente AI risponde in modo intuitivo alle esigenze reali dell’utente. Il dispositivo è disponibile da oggi in pre-ordine in mercati selezionati europei, con prezzi a partire da 1299 euro.

James Li, CEO di HONOR, dichiara: “Siamo entusiasti di presentare HONOR Magic8 Pro in Italia. Questo dispositivo rappresenta un enorme salto in avanti non solo nella fotografia mobile, ma in tutta l’esperienza smartphone, grazie al nostro impegno profondo nell’innovazione AI. HONOR Magic8 Pro integra perfettamente tecnologie di imaging AI all’avanguardia con ottiche computazionali avanzate, consentendo a chiunque di ottenere foto con chiarezza, colore ed emozione di livello professionale. Ma la nostra visione va oltre: con il suo agente AI umano-centrico, Magic8 Pro comprende davvero l’intento dell’utente, diventando un assistente AI intuitivo che combina creatività, intelligenza e interazione fluida come mai prima d’ora.”

Fotografia Flagship: la nuova era dello zoom notturno con AiMAGE

HONOR porta la fotografia da smartphone a un livello superiore grazie ai più recenti progressi del sistema AiMAGE Camera System, che garantisce una chiarezza, una stabilità e un controllo creativo senza precedenti, il tutto potenziato da tecnologie AI di nuova generazione.

HONOR Magic8 Pro introduce il più avanzato sistema teleobiettivo AI mai realizzato finora, con una fotocamera Ultra Night Telephoto da 200MP dotata di ampio sensore da 1/1.4”, apertura f/2.6, stabilizzazione ottica (OIS) e zoom ottico 3.7x. Questa configurazione aumenta significativamente la quantità di luce acquisita, offrendo dettagli più nitidi anche a lunga distanza. La fotocamera principale Ultra Night da 50MP (f/1.6, OIS) e la fotocamera ultra-grandangolare da 50MP (122°, macro HD a 2,5 cm) ampliano ulteriormente la libertà creativa, restituendo tonalità vibranti, ritratti naturali e paesaggi immersivi.

Grazie al modello AI Adaptive Stabilization, gli utenti hanno una probabilità sette volte superiore di ottenere immagini zoomate perfette anche senza treppiede o gimbal. Con questa tecnologia,’HONOR Magic8 Pro raggiunge un livello di stabilizzazione CIPA 5.5, con un miglioramento di quattro volte nella precisione del rilevamento delle vibrazioni e una risposta dinamica più rapida.

Il Magic8 Pro debutta anche con Magic Color, il primo motore colore AI del settore. Basato su algoritmi di deep learning, analizza intelligentemente 16,77 milioni di colori e, grazie a una tecnologia di migrazione cromatica collaborativa tra dispositivo e cloud, ottimizza tonalità globali e regolazioni locali, garantendo output professionale e un’anteprima fluida in tempo reale. Con Magic Color è possibile ricreare stili cinematografici, applicare look filmici professionali o creare preset personalizzati a partire da qualsiasi immagine di riferimento, utilizzabili direttamente in fotocamera o tramite Magic Portal.

Per semplificare le operazioni di editing, l’AI Photos Agent consente interventi con un tocco o tramite comandi vocali, tra cui AI Eraser, AI Outpainting, AI Color e AI Cutout, permettendo rimozioni precise dello sfondo, rifiniture del ritratto, restyling artistici e manipolazioni complesse. Per catturare momenti spontanei, il nuovo AI Button, un tasto dedicato indipendente dal pulsante di accensione, apre la fotocamera con un doppio clic anche dallo schermo bloccato. Il tasto è personalizzabile per accedere alle funzioni HONOR AI o agli agenti AI integrati.

Un’esperienza di intelligenza avanzata con HONOR Magic8 Pro

HONOR Magic8 Pro offre un equilibrio tra creatività, ragionamento e gestione contestuale delle attività grazie alle sue funzionalità AI evolute.

Con MagicOS 10, l’AI locale si concentra su percezione, comprensione del contesto ed esecuzione delle operazioni, rendendo l’interazione più intuitiva ed efficiente. L’AI interpreta ciò che appare sullo schermo, comprende comandi naturali e regola le impostazioni di sistema per supportare l’utente nelle attività quotidiane. Tenendo premuto l’AI Button si accede alle AI Screen Suggestions, che si adattano allo scenario attuale attivando strumenti come AI Photos Agent, Summary e AI Deepfake Detection. L’AI Settings Agent comprende comandi vocali o scritti, interpreta l’intento e fornisce risposte immediate. La Magic Sidebar offre un accesso rapido alle funzioni AI senza interrompere ciò che si sta facendo.

Per la sicurezza nelle comunicazioni, AI Deepfake Detection e AI Voice Cloning Detection proteggono da tentativi di sostituzione del volto o clonazione vocale durante chiamate e videochiamate.

HONOR Magic8 Pro integra Google Gemini, consentendo un’interazione naturale via testo, voce o immagine. Gli utenti possono ottenere informazioni più rapidamente, sfruttare overlay intelligenti, analisi del contenuto dello schermo e funzionalità avanzate come Nano Banana, Veo 3 e Connected Apps. Gemini Live arricchisce l’esperienza con comprensione visiva in tempo reale e traduzione immediata, riconoscendo luoghi, segnali e testi, per un ponte fluido tra mondo fisico e digitale.

Prestazioni, autonomia e display: potenza e comfort insieme

Dotato della piattaforma mobile Snapdragon® 8 Elite Gen 5, HONOR Magic8 Pro offre miglioramenti significativi in CPU, GPU e potenza AI rispetto alla generazione precedente. È il primo a introdurre una tecnologia eterogenea GPU-NPU per super-risoluzione e generazione dei frame, capace di trasformare giochi a bassa risoluzione e basso frame rate in esperienze ad alta risoluzione e 120 fps.

La batteria silicon-carbon da 6.270 mAh garantisce un’autonomia di lunga durata, mentre la ricarica 100W cablata e 80W wireless HONOR SuperCharge offre ricariche rapide e flessibili. Il display LTPO OLED da 6,71” supporta un refresh rate adattivo 1-120 Hz e raggiunge una luminosità di picco HDR di 6.000 nit (1.800 nit globali). Le tecnologie AI integrate – AI Defocus Display, Dynamic Dimming, Circular Polarized Display 2.0 e Circadian Night Display – ricreano condizioni di visione più naturali, mentre la pwm dimming a 4320 Hz assicura massimo comfort visivo.

MagicOS 10: design traslucido e connettività fluida

MagicOS 10 introduce uno stile visivo leggero e traslucido che rende più armoniosa l’esperienza su schermata di blocco, home, centro di controllo, notifiche, contatti, note e altre app. L’interfaccia integra “breathing interactions” che uniscono effetti luminosi, suoni e feedback aptico: i pulsanti reagiscono al tocco con un bagliore naturale.

HONOR Magic8 Pro migliora la collaborazione cross-platform con il nuovo HONOR Share, che permette trasferimenti bidirezionali tra dispositivi Android, iOS, macOS e Windows. Offre anche la migrazione dati più completa della categoria, inclusi contatti, calendari, foto, note e promemoria da iPhone. La protezione dei dati è garantita dal framework HONOR Lifecycle Data Protection.