MatrixScan Find: l’AR che semplifica la ricerca dei prodotti per lavoratori e consumatori

Scandit ha lanciato MatrixScan Find, una soluzione innovativa progettata per aiutare i dipendenti a contatto con il pubblico e i consumatori a trovare più velocemente gli articoli che stanno cercando, utilizzando l’AR overlay sui dispositivi smart. Parte della piattaforma Scandit Smart Data Capture, MatrixScan Find offre una ricerca assistita per migliorare l’efficienza e la precisione rispetto ai sistemi manuali. La soluzione supporterà gli operatori dei settori retail, consegne dell’ultimo miglio e logistica, oltre a offrire ai consumatori un’esperienza innovativa e coinvolgente in modo da conoscere approfonditamente i prodotti con un semplice smartphone.

I dipendenti che operano a contatto con il pubblico spesso hanno difficoltà nel trovare gli articoli da prelevare o confezionare, soprattutto se si tratta di prodotti simili tra loro, come ad esempio spezie, cosmetici, scatole di scarpe, articoli per il fai-da-te o le scatole di cartone. Il loro lavoro si svolge in un ambiente che richiede rapidità, in quanto devono consegnare beni e servizi ai clienti in modo puntuale, gestendo al tempo stesso i livelli mutevoli della domanda da parte dei consumatori.

Attraverso l’AR overlay, MatrixScan Find aiuta gli utenti a individuare più rapidamente ciò che stanno cercando. Per l’azienda che la utilizza, consente di migliorare la produttività e l’efficienza, mentre i lavoratori sono liberi di concentrarsi su attività in grado di apportare valore aggiunto come il rapporto con i clienti o la gestione dello stock in modo più efficace.

MatrixScan Find è un’interfaccia predefinita, pensata per semplificare e innovare la ricerca dei prodotti, sfruttando la capacità della realtà aumentata di integrarsi facilmente nelle applicazioni già esistenti con solo poche linee di codice. Ciò consente ai team IT di creare rapidamente user experience intuitive, sia per i dipendenti che per i clienti.

“Quando presentiamo le soluzioni di smart data capture con la realtà aumentata in uno scenario concreto, i clienti si rendono immediatamente conto dell’impatto che possono avere le soluzioni innovative e all’avanguardia di realtà aumentata, che rivoluzionano i flussi di lavoro e limitano moltissimo l’errore umano” ha dichiarato Christian Floerkemeier, CTO e co-fondatore di Scandit. “Scandit offre una conoscenza approfondita dei processi aziendali, della user experience e della tecnologia di computer vision necessarie per implementare con successo la realtà aumentata nelle applicazioni aziendali. E, con MatrixScan Find, stiamo introducendo un’altra offerta innovativa per supportare le aziende che non dispongono delle necessarie competenze tecnologiche interne per fornire servizi eccezionali a supporto dei lavoratori e per soddisfare i clienti.”

La fine degli errori manuali?

La ricerca di un singolo articolo in mezzo a molti altri prodotti simili può essere estremamente frustrante e comportare molteplici errori. Ad esempio, quando si confezionano le merci preordinate per la spedizione, gli operatori logistici e gli addetti alla consegna devono accedere ad aree di sosta pieni di casse identiche. L’evasione degli ordini dal punto vendita deve essere eseguita rapidamente, e i dipendenti dello store devono esaminare i prodotti scaffale dopo scaffale per scegliere l’articolo corretto.

La ricerca dell’ordine giusto richiede molto tempo ed è a rischio di errore, creando disagi sia per i dipendenti che per i clienti in attesa. MatrixScan Find affida alla tecnologia il noioso lavoro della ricerca manuale, offrendo indicazioni immediate e precise sullo schermo, consentendo ai dipendenti dello store di assistere facilmente gli acquirenti e migliorando la loro fidelizzazione e soddisfazione.

Con MatrixScan Find supporto alla forza lavoro flessibile con un’interfaccia utente personalizzabile

I datori di lavoro nei settori retail, logistica e fulfillment sono alle prese con l’attrazione e la fidelizzazione della forza lavoro, e devono anche scalare la capacità per gestire i picchi e le flessioni della domanda durante l’alta stagione. Con MatrixScan Find, i membri del team sono supportati e accompagnati nelle loro attività operative, indipendentemente dal fatto che siano nuovi in azienda o che abbiano un contratto a breve termine.

L’interfaccia utente incorporata in MatrixScan Find è stata progettata per rispondere ai flussi di lavoro specifici dei settori retail, logistica e delivery, con funzioni accuratamente studiate che includono sovrapposizioni AR cromatiche personalizzabili per individuare i singoli articoli, funzionalità di pausa, un carosello di articoli in grado di fornire dettagli precisi e avvisi di notifica personalizzabili.

Disponibile da ora su iOS e su alcuni dispositivi Android, MatrixScan Find sfrutta la tecnologia MatrixScan per individuare, tracciare e decodificare più codici a barre contemporaneamente. MatrixScan Find può anche essere integrato con poche linee di codice in Scandit SparkScan per creare una soluzione di scansione completa che include sia la localizzazione che lo scanning degli articoli.