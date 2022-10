Scandit Smart Data Capture è ora disponibile sul nuovo Samsung Galaxy XCover6 Pro

Scandit, specialista nelle soluzioni di smart data capture, collabora con Samsung per il nuovo Galaxy XCover6 Pro, che mette a disposizione degli operatori in prima linea uno smartphone di livello enterprise in grado di offrire soluzioni innovative per un’ampia gamma di workflow nell’acquisizione dei dati.

A stretto contatto con Samsung, Global Strategic Alliance Partner di Scandit, l’azienda svizzera è riuscita a ottimizzare la sua tecnologia per lo smartphone Galaxy XCover6 Pro. Quando combinata con le funzionalità della piattaforma Scandit Smart Data Capture, il dispositivo risulta migliore, in termini di performance, dei device di scansione dedicati, anche negli ambienti più impegnativi. Le aziende possono incrementare l’efficienza fino a 10 volte per processi quali la gestione dello stock, la spedizione e il ritiro.

Scandit Smart Data Capture, combinata con le potenti capacità di calcolo, l’ampio schermo da 6,6” e le caratteristiche rugged del Galaxy XCover6 Pro, può trasformare radicalmente le operazioni aziendali. La collaborazione tra Samsung e Scandit offre alle imprese dei tool che portano a un significativo risparmio sul costo totale di ownership (TCO).

“Le imprese di diversi settori non solo devono ridurre i costi e snellire le operazioni, ma anche attrarre, trattenere e responsabilizzare i dipendenti. Fornire gli smartphone Samsung agli operatori in prima linea attraverso un modello COPE (company-owned, personal-enabled) è un benefit interessante per i dipendenti. La combinazione di un’esperienza potenziata e più produttiva per i dipendenti con le funzionalità complete della piattaforma Scandit Smart Data Capture per l’acquisizione e l’accesso ai dati in tempo reale con nuove modalità offre risultati aziendali superiori”, ha dichiarato Christian Floerkemeier, CTO e co-founder di Scandit.

L’acquisizione accurata dei barcode o del contenuto di intere etichette è fondamentale in diversi settori, tra cui la last mile delivery, il retail, la logistica e l’air travel, in quanto i lavoratori devono scansionare rapidamente più pacchi in contemporanea o tenere il passo con le attività di gestione dello stock e degli scaffali che richiedono molte scansioni. La piattaforma Scandit Smart Data Capture, disponibile su Samsung XCover6 Pro, include tool intelligenti che forniscono agli operatori una serie di funzioni per accelerare e migliorare i loro workflow.

Ad esempio, il nuovo MatrixScan Count consente la scansione e la rilevazione accurate di più articoli contemporaneamente tramite dispositivi intelligenti, velocizzando i workflow. Per quelli più complessi, come il carico dei furgoni o la gestione dei prezzi e delle etichette promozionali sugli scaffali, le sovrapposizioni in realtà aumentata forniscono insight in tempo reale e una guida al workflow. Quando le consegne richiedono la verifica dell’età o il controllo dei documenti di viaggio, il software di ID scanning consente agli operatori di acquisire con precisione i documenti d’identità.

“I lavoratori di oggi hanno grandi aspettative. Chiedono una collaborazione facile, una funzionalità senza pari in tutte le condizioni e strumenti di produttività solidi ed efficaci”, ha dichiarato KC Choi, EVP e Head of Global Mobile B2B Team, MX Business di Samsung Electronics. “Abbiamo creato la serie Galaxy XCover Pro per dare alle aziende un dispositivo mobile abbastanza robusto da resistere alle sfide del lavoro in prima linea. L’acquisizione intelligente dei dati, grazie a Scandit, offre ai nostri clienti potenti tool di data capture che, non solo soddisfano i requisiti di efficienza delle aziende, ma risolvono anche situazioni difficili che molti lavoratori si trovano ad affrontare durante il lavoro.”

Per gli operatori in prima linea che lavorano in ambienti challenging, Scandit Smart Data Capture funziona senza problemi in condizioni con scarsa illuminazione, da angolazioni estreme o con codici a barre danneggiati. Queste caratteristiche si abbinano perfettamente al Samsung XCover 6 Pro, progettato per funzionare efficacemente in tutte le condizioni atmosferiche e di utilizzo, con un design resistente certificato MIL-STD-810H8, un grado di protezione IP689 e un Corning Gorilla Glass Victus+.