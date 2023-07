MAXHUB presenta la nuova serie CMA

MAXHUB, fornitore di soluzioni di collaborazione innovative, ha presentato la sua innovativa serie MAXHUB CMA, progettata con l’ambizione di rivoluzionare il modo in cui le aziende comunicano e collaborano.

Visibilità cristallina e migliore leggibilità, anche in condizioni di alta luminosità ambientale, sono le principali caratteristiche della tecnologia alla base della progettazione di questi nuovi display 4K della serie MAXHUB CMA, pensati per vari ambienti commerciali e sale riunioni di dimensioni diverse e per offrire una visione ottimale senza affaticamento degli occhi.

Lo speciale rivestimento che avvolge i display riduce anche il rischio di danni e offre prestazioni stabili del dispositivo, garantendo affidabilità e usabilità a lungo termine.MAXHUB CMA offre altresì connessione USB-C con funzionalità complete a supporto diScreenShare e NetworkShare, che consentono una condivisione continua dei contenuti migliorando l’esperienza di collaborazione e semplificando la gestione del digital signage.

Connettività avanzata per la nuova serie MAXHUB CMA

Una delle caratteristiche distintive della serie CMA è il Dual WiFi, che consente la connettività contemporanea WiFi-6 e hotspot. Grazie a questa opzione di connettività avanzata, la serie CMA è in grado di servire da router virtuale e punto di accesso wireless per dispositivi mobili, con una connettività fluida e ininterrotta in tutto lo spazio di lavoro.

Inoltre, la soluzione MAXHUB Share per la condivisione dello schermo consente la connessione simultanea fino a un massimo di quattro dispositivi.Infine, non meno importante il lato sostenibilità, irrinunciabile ai nostri giorni: MAXHUB è da sempre in prima linea, e lo dimostra una volta di più con la nuova serie CMA, progettata per una durata fino a 50.000 ore e certificata Energy-Star. Per una gestione efficiente dei dispositivi, MAXHUB Pivot offre la distribuzione remota dei contenuti e gli aggiornamenti regolari del firmware, in modo che i display serie CMA siano sempre aggiornati, offrendo prestazioni stabili e riducendo al minimo potenziali interruzioni.