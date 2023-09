MFP A4 a colori: novità in casa Sharp

È il lancio di una nuova serie di MFP A4 a colori Business Workgroup quella annunciata da Sharp con l’intento di soddisfare le esigenze dei moderni ambienti di lavoro.

I nuovi modelli (MX-C528F, MX-C428F, MX-B468F, MX-B468P, MX-C358F e MX-C428P) offrono nuove funzioni di produttività e connettività, tecnologie di sicurezza all’avanguardia e al contempo, supportano le aziende nel raggiungimento dei loro obiettivi ambientali.

La nuova generazione di MFP A4 a colori racchiude tutte le caratteristiche della pluripremiata gamma A3 di Sharp, ampliando ulteriormente l’ecosistema Sharp di dispositivi e servizi per lo smart office, cosi da offrire una soluzione di stampa senza interruzioni e con una dimensione tale da soddisfare le esigenze di qualsiasi azienda.

Connettività avanzata per una maggiore produttività

Le nuove MFP A4 a colori di Sharp offrono alle aziende un livello senza precedenti di connettività flessibile per soddisfare le crescenti esigenze del lavoro ibrido. Le funzionalità basate su cloud permettono ai team di collaborare con facilità anche da remoto, mentre la connettività LAN wireless garantisce il rispetto dei protocolli di sicurezza aziendale. Inoltre, le funzioni di connettività mobile consentono ai dipendenti di gestire le attività di stampa direttamente dai loro smartphone.

Negli uffici moderni la produttività è fondamentale. I nuovi modelli di Sharp offrono alle aziende una gestione efficiente dei documenti. Inoltre, la tecnologia di scansione avanzata, con una velocità ancora più elevata e capacità di scansione su entrambi i lati in contemporanea, consente agli utenti una digitalizzazione più rapida, garantendo la massima efficienza con facilità e tranquillità.

Nuovi MFP A4 a colori, massimi livelli di sicurezza

Tutti i nuovi modelli sono dotati di funzionalità di sicurezza leader del settore per garantire la massima protezione dei dati aziendali, sia stampati che digitali.

Il modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato offre agli utenti un’esperienza più sicura, memorizzando le chiavi di crittografia del disco rigido su un componente hardware separato e diverso da quello in cui sono archiviati i dati, così da aggiungere un ulteriore livello di protezione.

La convalida del certificato SSL verifica automaticamente che tutti i server di terze parti in comunicazione con i dispositivi siano sicuri, per evitare tentativi d’accesso non autorizzati e dannosi.

Funzionalità e design intelligenti

Come tutte le MFP Sharp, anche l’interfaccia utente delle nuove MFP è moderna e di facile utilizzo. Il touch screen capacitivo con multi-touch presenta la funzionalità “Anteprima” e il pannello operativo, ovvero il punto di contatto più comune del dispositivo, è privo di pulsanti per semplificarne la pulizia e la sanificazione.

Sostenere gli obiettivi ambientali

Il rispetto per l’ambiente è ormai una priorità per molte aziende, i nuovi dispositivi di stampa Sharp includono funzioni a sostegno degli obiettivi di sostenibilità aziendale e delle normative europee. Il tempo di riscaldamento più rapido riduce il consumo energetico fino all’11% rispetto ai modelli precedenti, mentre le cartucce dei toner hanno una maggiore durata per ridurre gli sprechi e richiedere meno manutenzione.

Ben Lake, Senior Product Manager di Sharp Europe, ha dichiarato: “Noi di Sharp siamo consapevoli che l’ambiente di lavoro moderno si basa su produttività, connettività semplificata, sostenibilità e sicurezza dei dati – e la nostra ultima gamma A4 risponde a tutte queste esigenze. La diffusione di modelli di lavoro ibridi ha creato una maggiore considerazione di ogni aspetto del business, comprese le dimensioni delle MFP o delle stampanti richieste, rendendo le macchine A4 ad ingombro ridotto sempre più popolari”.

I nuovi modelli sono ora disponibili per l’acquisto presso Sharp e i suoi partner.