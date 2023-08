Microsoft Teams Rooms: esperienza nativa con MAXHUB

MAXHUB ha presentato la serie MAXHUB XT per Microsoft Teams Rooms, una soluzione hardware che, da sola, aumenta la praticità e l’efficienza di ogni fase dell’utilizzo, dall’acquisto all’installazione, dall’utilizzo e alla manutenzione successiva

MAXHUB offre una serie di combinazioni di prodotti personalizzati e progettati specificamente per Microsoft Teams Rooms, disponibili in tre Bundle. Si tratta del MAXHUB XCore Kit, un kit di computer e console da tavolo per Microsoft Teams Rooms basato su Windows, che può essere combinato a scelta con:

– la telecamera USB MAXHUB UC W31

– il vivavoce MAXHUB UC BM35

– la videobar integrata MAXHUB UC S07

Tutti questi prodotti possono essere abbinati senza problemi ai display MAXHUB da 55 a 105 pollici, che supportano sia il formato 16:9 della serie MAXHUB CMA, sia il formato 21:9 del MAXHUB UW105NA, per offrire un’esperienza di riunioni ibride migliore con Signature Teams Rooms. Questi prodotti sono stati realizzati per soddisfare le esigenze di sale riunioni con diversi requisiti funzionali per gruppi da 1 a 8 persone, coprendo Focus Room, Small Room e Signature Room.

I diversi bundle annunciati da MAXHUB

Bundle A: MAXHUB XCore Kit – Consente di passare da BYOD (Bring Your Own Device) a Teams Rooms in una modalità facile e intuitiva.

Le vostre riunioni miglioreranno con MAXHUB XCore Kit per Teams, una soluzione che include un computer e una console basati su Windows, a un prezzo competitivo. Il tutto consente un’esperienza completa di Microsoft Teams Rooms al costo tipicamente previsto per una sala BYOD.

Questo kit include un potente processore Intel CoreTM di 12a generazione che offre prestazioni eccezionali, e una console Teams Rooms da 10,1 pollici ad alta risoluzione con sensore di movimento, per ottenere riunioni intuitive e coinvolgenti. Compatibile con Teams Rooms, il kit facilita l’aggiornamento delle sale BYOD esistenti per passare a un sistema completo di Microsoft Teams Rooms. Si ottengono così spazi intelligenti con esperienze audio e video tipiche di Teams a un prezzo conveniente senza precedenti.

Bundle B:Kit MAXHUB XT10-WS – Una soluzione più versatile per offrire un utilizzo migliore all’utente.

Con il kit MAXHUB XT10-WS è possibile aggiungere al kit di base MAXHUB XCore un vivavoce di alta qualità e una telecamera USB per la sala riunioni. Questo pacchetto è in grado di soddisfare le più dinamiche esigenze audio e video dei partecipanti, garantendo riunioni flessibili e senza interruzioni.

Bundle C: Kit MAXHUB XT10-VB – Una soluzione più semplice per l’implementazione di Microsoft Teams Rooms.

Basato sempre sul kit XCore, il kit MAXHUB XT10-VB mostra la sua versatilità con l’aggiunta del videobar integrato MAXHUB UC S07. Progettato per semplificare l’installazione grazie all’uso di un solo cavo e per garantire una notevole espandibilità, questo pacchetto è molto facile da installare in qualsiasi sala con un display già esistente.

Opzioni di visualizzazione

Per completare i requisiti di visualizzazione della sala, dalle Focus Room alle Signature Teams Room.

MAXHUB offre un’ampia gamma di opzioni per collegare display MAXHUB in aggiunta ai tre nuovi bundle descritti sopra, offrendo agli utenti varie possibilità di personalizzazione. MAXHUB propone un’ampia gamma di soluzioni per ottimizzare gli spazi di riunione con layout innovativi, tra cui le “Signature Microsoft Teams Rooms” su misura.

Tra queste opzioni, spicca il MAXHUB 105 pollici, display 21:9 UW105NA, sia nella versione LCD che in quella DVLED. Offre un’ampia superficie per mostrare i contenuti, ospitare i partecipanti da remoto e le chat di riunione. In questo modo i partecipanti possono immergersi completamente nei contenuti visualizzati, portando l’esperienza della riunione a una dimensione completamente nuova ed eliminando le potenziali distrazioni. Se è necessario un display 16:9 più tradizionale, MAXHUB offre anche la possibilità di includere nel bundle la serie CMA di display con dimensioni da 43 a 98 pollici.

MAXHUB Microsoft Teams Rooms XCore ideale per migliorare gli spazi BYOD

“Diamo il benvenuto a MAXHUB, nuovo partner hardware dell’ecosistema Teams Rooms. Questo sia per quanto riguarda Microsoft Teams Rooms che per un’ampia gamma di periferiche USB certificate per Microsoft Teams – ha dichiarato Albert Kooiman, Senior Director, Microsoft Teams Partner Engineering and Certification di Microsoft -. Il kit MAXHUB Microsoft Teams Rooms XCore è ideale per migliorare i nostri spazi BYOD. Il tutto consentendo un’esperienza completa di Teams Rooms, al prezzo più conveniente del mercato“.

“Nei prossimi mesi MAXHUB introdurrà sul mercato una gamma completa di soluzioni per Teams Rooms basate su Windows. Comprese le periferiche per le sale certificate Microsoft Teams e una serie di display commerciali ottimizzati per l’esperienza Teams Rooms – , ha dichiarato Darren Lin, Vice General Manager di MAXHUB Global Business – Nell’attuale situazione che vede il lavoro ibrido e flessibile divenire la norma, ci proponiamo di promuovere l’equità all’interno delle riunioni. Il tutto favorendo la collaborazione e massimizzando l’efficienza con prodotti di qualità“.