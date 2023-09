ML1080 e ML1080ST: nuovi proiettori triplo laser da Optoma

Optoma ha lanciato Optoma ML1080 e i ML1080ST, i primi proiettori laser con triplo RGB premium, portatili con un’ampia gamma di colori BT2020, normalmente disponibili solo in sistemi home cinema più grandi e costosi. ML1080 ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui InfoComm 2023 Best of Show Award da parte di ProjectorCentral.



Questi proiettori portatili e compatti restituiscono colori nitidi, eccezionale luminosità e funzioni di configurazione flessibili per varie installazioni immersive e ambienti professionali in movimento. Costruiti con tecnologia a tripla sorgente di luce laser RGB e risoluzione nativa Full HD 1080p, ML1080 e ML1080ST offrono una luminosità di 1200 lumen e producono colori accurati di livello cinematografico per offrire prestazioni d’immagine impareggiabili rispetto a proiettori di dimensioni simili. Dotato in un importante rapporto di focale corta (0,78:1), il ML1080ST offre un’immagine fino a 100 pollici da poco più di 1,5 metri di distanza dalle superfici di visualizzazione e risulta ideale per spazi di riunione più piccoli e per ogni situazione di intrattenimento.



Grazie a un peso di soli 1 kg questi proiettori non presentano problemi di trasportabilità, entrambi offrono inoltre una facile configurazione realizzabile praticamente ovunque, dalle sale conferenze alle mostre d’arte fino alle aule scolastiche. Optoma ML1080 e ML1080ST sono dotati dell’innovativa tecnologia Time-of-Flight (ToF) che regala un impareggiabile livello di praticità nella correzione geometrica e messa a fuoco, permettendo di ottimizzare l’immagine proiettata in un istante. Inoltre, grazie alla correzione a quattro angoli per un place-and-play istantaneo, questi proiettori sono la soluzione perfetta per ambienti di installazione difficili o per professionisti in viaggio che richiedono una comoda configurazione in movimento.

Gli appassionati di home entertainment possono inoltre sfruttare la comoda porta di alimentazione USB-C, che consente loro di utilizzare le batterie di ricarica portatili PD 3.0 per godersi i contenuti video in movimento in ogni situazione in cui non è possibile contare sulla disponibilità di un allacciamento elettrico come eventi all’aperto, campeggio, vacanze e altro ancora.



Mantenendo l’impegno di “Optoma Green Promise” per progettare prodotti innovativi prestando comunque la massima attenzione alle problematiche legate alla sostenibilità, ML1080 e ML1080ST possiedono la più bassa percentuale di carbonio rispetto a qualsiasi altro prodotto all’interno del portafoglio Optoma e utilizzano il 58% in meno di elettricità rispetto ai proiettori basati su lampada Optoma. Il tutto si completa con un design elegante e moderno che comunque utilizza il 50% di materiale riciclato post-consumo (PCR) per garantire sempre il massimo in termini di sostenibilità ambientale.



Questi proiettori hanno ricevuto tre prestigiosi premi internazionali di design: iF Design, Red Dot Design e Green Good Design e sono stati progettati con viti di assemblaggio nascoste all’interno dei fori di sfiato di scarico con bordi curvi senza soluzione di continuità e presentano un coperchio superiore traslucido, realizzato in litografia nanoimprint per una maggiore durata e un minore impatto ambientale.



Con le funzioni intelligenti integrate, la condivisione wireless dei contenuti è facile grazie anche alla funzione Creative Cast di Optoma, che consente la condivisione simultanea di immagini, documenti e schermi da un massimo di quattro dispositivi collegati su una rete. La versatilità di questi proiettori non esclude l’utilizzo in installazioni di digital signage grazie alla loro funzionalità di presentazione istantanea per immagini e video. ML1080 e ML1080ST sono inoltre dotati di un adattatore per il controllo RS-232 che aggiunge le funzionalità di controllo remoto; sicuramente un elemento che fa la differenza rispetto alla maggioranza dei modelli compatti presenti sul mercato.



“I proiettori compatti spesso eccellono in termini di portabilità, ma non offrono colori accurati e un’elevata luminosità; tutti fattori necessari per gli ambienti professionali e le installazioni di intrattenimento”, ha commentato Roberto Bocchi, responsabile Italiano dei prodotti Optoma. “Con l’aggiunta di ML1080 e ML1080ST, abbiamo introdotto due opzioni che a fronte di ridottissime dimensioni, sono in grado di restituire colori straordinari e valori di luminosità che normalmente si trovano solo in prodotti presenti in altre fasce di prezzo e dimensioni “.

Optoma ML1080 e ML1080ST caratteristiche principali:



• Risoluzione: 1080p Full HD (1920×1080)

• Luminosità: 1200 lumen

• Rapporto di contrasto: 3.000.000:1

• Rapporto di tiro: 1,2:1 (ML1080) / 0,78:1 (ML1080ST)

• Sorgente luminosa: sorgente luminosa laser tripla RGB con fino a 30.000 ore di funzionamento

• Dimensione immagine: fino a 100″

• Facile configurazione con correzione a 4 angoli e tecnologia Time-of-Flight (ToF)

• I / OS: Ingressi 1 x alimentazione USB-C, 1 x alimentazione USB-A 1.5A / Uscite: 1 x HDMI 2.1,

1 x USB-C, 1 x Audio 3.5mm

• Controllo: 1 x USB-A di alimentazione 0.5A, 1 x RS-232 tramite connettore Mini USB – adattatore fornito