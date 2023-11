Momentum 4 Wireless: le cuffie Sennheiser in versione Denim

L’eccellente qualità del suono e la lunga durata della batteria pari a 60 ore per carica delle cuffie Momentum 4 Wireless di Sennheiser, è nota a tutti Da oggi, le nuova versione Denim aggiunge un tocco di stile ispirato all’intramontabile tonalità blu dei jeans, l’imbottitura a contrasto color pietra dell’archetto e dei padiglioni conferisce un tocco di classe.

Queste cuffie supportano i codec audio Qualcomm aptX e aptX adaptive su Bluetooth v5.2, garantendo una riproduzione del suono accurata e una connettività wireless altamente stabile.

Un sistema di trasduttori da 42 mm di ispirazione audiofila offre dinamica, chiarezza e musicalità brillanti per un sound eccezionale ad alta fedeltà. Gli altoparlanti angolati garantiscono una leggera canalizzazione del suono dalla parte anteriore verso le orecchie dell’utente, per offrire un’esperienza di ascolto più naturale. Il sistema di ricezione vocale avanzato consente di ottimizzare le chiamate e di accedere più facilmente all’assistente vocale.

Sono presenti quattro microfoni per la cancellazione attiva del rumore e le chiamate e la batteria interna offre ben 60 ore di riproduzione con una sola carica potendo collegare le Sennheiser Momentum 4 Wireless solo una volta alla settimana, anche se si è un utente assiduo. In dotazione viene fornita una custodia per il trasporto, in modo da poter portare le cuffie ovunque in tutta tranquillità.

Qualunque sia la colorazione scelta, comunque, è difficile sbagliare con le Sennheiser Momentum 4 Wireless in termini di qualità audio.

Sennheiser Momentum 4 Wireless Denim è in vendita a € 369,00.