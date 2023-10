Monitor docking: cresce l’offerta di LG

Sono in tutto quattro i nuovi monitor docking di cui LG Electronics ha annunciato l’arrivo sul mercato professionale (BQ77QB, BQ77QC, BQ75QB, BQ75QC). La peculiarità di questi nuovi modelli, pensati per garantire una maggiore efficienza lavorativa e un notevole risparmio di spazio, è che sostituiscono completamente una docking station stand-alone esterna. Questo grazie alle porte USB-C ed Ethernet RJ45 integrate.

Quattro monitor docking LG per ricavare più spazio sulla scrivania

I nuovi display sono dotati di USB-C con power delivery 90W e speaker stereo 10W MaxxAudio integrati. Questo permette un’esperienza di utilizzo completa che regala la possibilità di ricavare spazio extra sulla scrivania, oltre ad una maggiore immersività nell’attività che si sta gestendo. Sempre con l’obiettivo di garantire il massimo del comfort durante le ore lavorative, i nuovi monitor business LG sono regolabili in altezza, inclinazione, rotazione e pivot (nelle due varianti da 27 pollici). Permettono, quindi, di creare un setup lavorativo personalizzato in base a specifiche esigenze, anche grazie alla possibilità di essere installati a parete.

Il modello BQ77QC – nelle varianti da 27 e 34 pollici – è inoltre dotato di webcam Full HD integrata a pop-up con risoluzione 1080p e sensori avanzati per il riconoscimento facciale tramite Windows Hello. In questo modo, effettuare il login al PC in tutta sicurezza e organizzare meeting e videoconferenze sarà ancora più semplice.