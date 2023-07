Multifunzione a colori A3 per l’hybrid working

Ricoh ha annunciato una nuova gamma di multifunzione a colori A3 composta da 11 modelli. Con una velocità che spazia da 20 ppm a 60 ppm la nuova gamma consente alle imprese non solo di migliorare le attività di stampa, ma di agevolare l’hybrid working ponendosi come veri e propri gateway per ambienti di lavoro digitali.

“Con l’evoluzione delle modalità di lavoro – commenta Valentina Magi, Direttrice Marketing di Ricoh Italia – le aziende sono alla ricerca di soluzioni in grado di rendere più efficiente la condivisione delle informazioni, sia in ufficio che da remoto. Ricoh IM C mette a disposizione una serie di configurazioni che soddisfano le nuove esigenze, consentendo di realizzare un workplace digitale che sia collaborativo, sicuro, sostenibile e che metta al centro l’employee experience”.

Configurazioni per una migliore gestione delle informazioni cartacee e digitali

· Configurazione Smart Panel: l’interfaccia touch dello Smart Operation Panel è intuitiva e può essere personalizzata con icone e app che automatizzano le attività di copia, scansione e archiviazione. Anche il layout del pannello può essere customizzato per includere loghi e immagini aziendali.

· Configurazione Smart Cloud: i documenti scansiti possono essere inviati e archiviati direttamente nel cloud per essere consultati ovunque, anche quando non si è in ufficio, e stampati in qualunque momento.

· Configurazione Smart Archive: è possibile inviare la documentazione scansita direttamente a sistemi documentali, come ad esempio DocuWare. Il tutto indicizzando i file per una rapida ricerca e per implementare workflow approvativi.

· Configurazione Smart Mobile: i documenti possono essere scansiti e archiviati da tablet e smartphone, in tutta semplicità. Non è necessario accedere alla rete aziendale per cui il servizio può essere utilizzato anche dagli ospiti dell’azienda.

· Configurazione Smart Security: le informazioni sono sempre protette, grazie ad opzioni come la crittografia che protegge i dati all’interno del multifunzione.

· Configurazione Smart Green: con i nuovi multifunzione a colori A3 Ricoh la gestione documentale diventa ecosostenibile, grazie a funzionalità per il risparmio energetico e la riduzione dei consumi di toner e di carta. Inoltre, per coinvolgere i dipendenti in questo approccio e promuovere comportamenti responsabili, è possibile installare un eco-widget che mostra un messaggio relativo alla sostenibilità e i dati inerenti la riduzione dell’impatto ambientale dei processi di stampa.

Multifunzione a colori A3 per contesti in continua evoluzione

Sempre a proposito di sostenibilità, la nuova serie di multifunzione a colori A3 Ricoh IM C si pone come un punto di riferimento in questo ambito fin dalle fasi di progettazione e produzione. I dispositivi, ad esempio, sono realizzati con il 50% di plastica riciclata e offrono i valori TEC (Typical Electricity Consumption) tra i più bassi del settore.

Inoltre, Ricoh propone il servizio Carbon Balanced che consente di compensare l’impatto delle emissioni di anidride carbonica prodotta dal multifunzione durante il suo ciclo di vita, mediante progetti sostenibili realizzati avvalendosi di standard riconosciuti a livello internazionale e con la collaborazione di importanti organizzazioni globali.

“Grazie alla nuova gamma multifunzione a colori A3 Ricoh – conclude Valentina Magi – le aziende possono ripensare l’infrastruttura di stampa non solo in un’ottica di produttività ed efficienza, ma anche di sostenibilità e migliore user-experience offrendo alle persone gli strumenti adatti a lavorare in un contesto in continua evoluzione”.