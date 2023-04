NielsenIQ (NIQ) lancia Omnisales, l’innovativa soluzione per avere una visione totale delle tendenze del mercato, relativa alle vendite sia online sia offline. La novità, introdotta in Italia, Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna, è un traguardo notevole che fa seguito ad importanti investimenti di NIQ nell’omnicanalità, tra cui rientra anche l’acquisizione di Foxintelligence nel dicembre 2021.

La pandemia ha accelerato l’adozione dell’eCommerce e l’attuale contesto inflazionistico sta spingendo ulteriormente la crescita del canale online. L’eCommerce non è più quindi un servizio di nicchia e il numero di chi compra online è destinato a crescere ulteriormente.

Inoltre, il comportamento del consumatore è cambiato in modo radicale e si aspetta un’esperienza di acquisto fluida e omnicanale. Pertanto, produttori e distributori hanno bisogno di comprendere in modo olistico un mercato altamente frammentato – per canali distributivi e piattaforme – e il complesso percorso d’acquisto dei clienti.

NielsenIQ lancia Omnisales per una visione totale delle tendenze del mercato

Omnisales è una soluzione che armonizza enormi e complessi dati di vendita al dettaglio, sia online sia offline, e milioni di dati di scontrini elettronici, raccolti in crowdsourcing da Foxintelligence. Tutto ciò impiegando algoritmi di Machine Learning che consentono di ottenere insight precisi e affidabili sui dati.

Nello specifico, i dati di Foxintelligence si basano sul più grande panel di acquirenti online (oltre 3 milioni di utenti a livello globale) e su più di 250.000 e-shopper per ogni mercato dell’Europa occidentale (Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna e Italia). Si tratta del più grande campione rappresentativo dei consumatori conforme al GDPR in Europa.

Grazie all’innovativo prodotto di NIQ, è possibile svelare molte novità, come ad esempio i Digital Native Brand, il cosiddetto Quick Commerce, il Direct to Consumer, i Marketplace, gli Specialisti di categoria e molto altro ancora. Inoltre, copre più di 800 distributori online di beni di Largo Consumo nei cinque principali mercati dell’Europa occidentale e fornisce una panoramica di singoli commercianti online selezionati.

NielsenIQ lancia Omnisales, quindi, che combinando i migliori dataset, consente a produttori e distributori di avere un quadro totale e affidabile delle dimensioni e delle tendenze del mercato, di individuare le differenze tra online e offline, di analizzare i diversi canali online e di capire quali sono i fattori che guidano le vendite di categorie, segmenti e brand.

Omnisales si aggiunge alle soluzioni già esistenti e rappresenta un importante traguardo nel percorso verso l’omnicanalità di NielsenIQ, realizzando la promessa di una Full View, utile per prendere decisioni di business informate e rapide.