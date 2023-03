Due nuovi speaker LG arricchiscono la gamma audio del vendor combinando con la tecnologia Bluetooth prestazioni uniche e portabilità.

XBOOM 360 XO3 e XBOOM GO XG9Q: i nuovi speaker LG

I due speaker LG XBOOM 360 XO3 (nella foto in alto) e LG XBOOM GO XG9Q sono disponibili su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo a un prezzo consigliato al pubblico di 299 euro per LG XBOOM 360 XO3 e 549 euro per LG XBOOM GO XG9Q.

LG XBOOM 360 XO3 è lo speaker Bluetooth dal design elegante e minimale, valorizzato dal raffinato rivestimento in tessuto melange, che lo rende adatto a qualsiasi tipo di arredo. Un design che gli è valso riconoscimenti prestigiosi come l’IF Design awards 2022 e il Red Dot Design Award 2022.

Ma non è solo il design ciò che sorprende del nuovo speaker di LG, perché il suo audio omnidirezionale ad altissima qualità farà altrettanto. Grazie alla sua forma a tronco di cono e ai suoi 3 altoparlanti a 3 vie, XO3 offre un suono avvolgente e autentico a chiunque sia in ascolto, a prescindere dalla sua posizione nella stanza.

A differenza degli altoparlanti tradizionali che proiettano il suono solo in una direzione, infatti, XO3, diffonde il suono a 360° in maniera omogenea grazie alla struttura ottimizzata del riflettore. La cupola in seta e i magneti in fibra di vetro e neodimio migliorano la nitidezza e la precisione del suono; il doppio radiatore passivo riduce le vibrazioni irregolari e diminuisce la distorsione del suono mentre l’ottimizzatore dinamico offre bassi corposi anche a basso volume.

L’esperienza sonora offerta da XO3 è ulteriormente arricchita dalle sue luci emozionali: grazie ai 9 diversi preset di illuminazione e a un’ampia gamma di effetti personalizzabili, LG XBOOM 360 XO3 è il compagno perfetto per creare il mood giusto in qualunque tipo di occasione.

Rispetto al modello precedente (LG XBOOM 360 RP4), LG XBOOM 360 XO3 ha un laccetto in tessuto e una dimensione più contenuta che lo rende perfetto per essere trasportato ovunque, in casa o all’aperto; inoltre, grazie all’autonomia della batteria fino a 24 ore e alla certificazione IP54, XO3 rende qualunque luogo un posto ideale per godere della propria musica preferita.

Infine, per chi ama la visione immersiva di film o partite, LG XBOOM 360 XO3 può essere collegato ai TV LG con funzione Bluetooth Surround Sound per amplificare l’effetto surround dei contenuti trasmessi.

Più potente e trasgressivo è invece LG XBOOM GO XG9Q, lo speaker bluetooth pensato per chi è sempre in vena di far festa.

I suoi 80W assicurano un volume potente mentre i due woofer da 4,5 pollici e il tweeter a tromba a compressione rendono i bassi intensi e le alte frequenze nitide per un’esperienza sonora di altissima qualità. Qualunque sia l’atmosfera da creare, XG9Q ha la soluzione: il tasto Sound Boost permette di ampliare il palcoscenico sonoro per rendere la riproduzione ancora più potente, mentre l’ottimizzatore dinamico dei bassi elabora automaticamente la musica per offrire un ascolto perfetto anche quando il volume è ridotto.

Inoltre, per creare il mood perfetto, è possibile personalizzare l’illuminazione laterale di XG9Q scegliendo tra migliaia di opzioni colore e attivare la Stage Light, un’originale luce stroboscopica che ricrea effetti disco multicolore o si accende a tempo di musica per scaldare l’atmosfera del party.

LG XBOOM GO XG9Q rappresenta l’accessorio ideale per chi cerca uno speaker potente, performante e comodo da trasportare, anche grazie alle sue dimensioni ridotte (solo 52 cm di larghezza) e alla pratica maniglia integrata nel design. Inoltre la batteria integrata che garantisce fino a 24 ore di autonomia e la certificazione IP67, che certifica la resistenza all’acqua e alla polvere, lo rendono ideale per godere della propria musica preferita all’aperto.

Entrambi i modelli, LG XBOOM 360 XO3 e LG XBOOM GO XG9Q, possono essere controllati tramite l’app XBOOM per personalizzare l’equalizzazione e aggiungere effetti DJ, creando sempre un’atmosfera incredibilmente coinvolgente.

Inoltre entrambi gli speaker hanno un impatto ambientale ridotto: sono infatti certificati ECV (Environmental Claim Validation) da UL, in quanto parzialmente realizzati con plastica riciclata, e certificati Eco Product da SGS, perché imballati in cellulosa di carta riciclata.